Кыргызка Айсулуу Тыныбекова - Чемпионка мира по борьбе!

20:51 21.09.2019

Десять фактов о чемпионке мира Айсулуу Тыныбековой



Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова родилась в 1992 году в Майлуу-Суу. Сегодня впервые в карьере она стала чемпионкой мира по борьбе. Айсулуу - одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана, обладатель нескольких уникальных достижений. 24.kg собрало 10 фактов о ней.



1

Хулиганка в прошлом



В 2012-м ее вместе с партнершей по сборной судили по статье "Хулиганство" за избиение несовершеннолетней и наказали двумя годами условно.



2

Две Олимпиады за плечами



Участвовала в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Завоевала путевку на Олимпиаду-2020.



Фото ГАМФКиС. Айсулуу Тыныбекова (сверху) на чемпионате мира - 2019



3

Награда за вклад в развитие спорта



В 2017-м ее наградили на Украине за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта. В том же году заявила об уверенности в своей победе на Олимпиаде-2020.



4

Всегда первая



Первая и единственная трехкратная чемпионка Азии в истории кыргызской борьбы.



5

Пропуск чемпионата Азии



Была явным фаворитом чемпионата Азии - 2018, проходившего в Бишкеке, но не выступила из-за травмы.



6

Золото Азиады



На летних Азиатских играх - 2018 вначале довольствовалась серебряной наградой. После того как у ее соперницы по финалу нашли допинг, к Айсулуу перешло золото.



7

Историческая чемпионка



Первая и единственная чемпионка мира в истории кыргызской борьбы. Ранее отечественные борцы выиграли на мировых первенствах две серебряные и семь бронзовых наград.



8

Одна такая



Единственная чемпионка мира по олимпийскому виду спорта (среди взрослых) за годы независимости Кыргызстана.



9

Самая титулованная



Призер почти всех существующих крупных турниров: чемпионатов мира и Азии, летних Азиатских игр, Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, Всемирной универсиады, Исламских игр солидарности и Гран-при.



Фото Отдела информационной политики аппарата президента КР. Айсулуу Тыныбекова на награждении по итогам летних Азиатских игр. Октябрь 2018 года



10

Одна из самых высокооплачиваемых



Одна из самых высокооплачиваемых спортсменок Кыргызстана. Ежемесячно получает из бюджета государства 60 тысяч сомов в виде стипендии. За победу на летних Азиатских играх ей вручили медаль "Данк" и 1 миллион 250 тысяч сомов. За пятое место на Олимпиаде-2016 получила 1 миллион сомов.