 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шокирующая Азия: узбекские автомобили Ravon вернутся в Россию
21:16 21.09.2019

Марка Ravon получит прописку в Черкесске

Евгений Багдасаров

Узбекская марка Ravon возвращается на российский рынок. Как и прежде, под этим брендом будут предлагать модели Chevrolet "прошлых коллекций". Представители Ravon утверждают, что провели работу над ошибками и планы у них самые что ни на есть серьезные. Что за автомобили поступят в продажу, какие перспективы у производства в России и когда ждать новые модели, расскажут "Известия".

"Равоны" - наследники "Матизов" и "Нексий". В октябре 2015 года завод GM Uzbekistan переименовал свои автомобили из Daewoo в Ravon и обновил модельный ряд. Древняя Nexia, а затем и Matiz были отправлены в отставку. К седану Gentra, представлявшему собой рестайлинговый Chevrolet Lacetti, добавили более свежие модели GM. Седан Chevrolet Aveo с немного измененным дизайном стал новой "Нексией". Chevrolet Spark под псевдонимом Ravon R2 фактически заменил Matiz. Еще один седан с "крестом" Cobalt переименовали в R4.




Скандалы, интриги, футбол

Однако не успела марка Ravon как следует закрепиться на нашем рынке, грянул скандал: зампредседателя правления АК "Узавтосаноат" и глава СП GM Uzbekistan Тохиржон Жалилов попал под арест из-за пропавших по пути в Россию хетчбэков R2. Официально задержку с поставками машин связали с ростом тарифов на железнодорожные перевозки.

Однако следственные органы проверяли мошенническую схему, в которую якобы был вовлечен топ-менеджер: предназначенные для России машины вывозили на территорию Казахстана, а потом реэкспортировали в Узбекистан и продавали по более высокой цене. Позже обвинения против Жалилова были сняты, и он вернулся на ранее занимаемые должности.

Поставки R2 в Россию возобновили, и вскоре этот "самый дешевый автомобиль с АКПП" стал бестселлером в своем самом маленьком сегменте A+. В 2017 году продажи Ravon в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, выросли до 15 078 против 1811 штук годом ранее. Марка стала спонсором сборной России по футболу.

Взяли паузу

В мае 2018 года поставки машин внезапно прекратились. Официальная версия объясняла причины: пересмотр ценовой политики из-за повышения ставок утилизационного сбора плюс масштабная модернизация производственных мощностей.

Кроме того, на родине марки Ravon происходили знаковые события. Госкомпания "Узавтосаноат" начала выкуп акций завода GM Uzbekistan у концерна GM, в итоге став единственным владельцем предприятия, переименованного в UzAuto Motors.

С тех пор сроки возобновления поставок автомобилей Ravon в Россию несколько раз переносили, и наконец в конце августа 2019 года представительство объявило цены, а в сентябре первые машины пришли к дилерам.

"Нексия" и остальные

К нам возвращаются три знакомые модели: хетчбэк R2, седаны R3 Nexia и R4. Машины практически не изменились, но теперь в базовом оснащении есть система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, а R2 лишился боковых надувных шторок.

Цены выросли. За самый маленький R2 c мотором 1,2 (85 л.с.) и 4-ступенчатым "автоматом" просят минимум 646 тыс. рублей. И это теперь не самый дешевый автомобиль с АКПП - Lada Granta и Datsun on-DO с точки зрения цены смотрятся более выгодно.

Новая Nexia R3 дороже "Весты" - минимум 670 тыс. за автомобиль с мотором 1,5 (106 л.с.) и "механикой". Преимущества "Нексии" - "технологии, проверенные временем", так звучит слоган марки Ravon. А еще 6-ступенчатый "автомат", но оснащенная им машина стоит от 734 тыс. рублей.

Седан R4 c тем же силовым агрегатом обойдется минимум в 678 тыс. , а версия с "автоматом" будет стоить от 743 тыс. рублей.

Гарантия прежняя - 3 года или 100 000 км пробега. Причем она покрывает и автомобили, проданные до перерыва в поставках.

Казахский гость

Российское производство? Это логично, учитывая рост цен. Ранее "Известия" сообщали, что выпуск автомобилей марки Ravon планируют организовать на мощностях карачаево-черкесского автомобильного завода Derways. Управляющий директор UzAuto Motors Александр Сахапов подтвердил эту информацию на пресс-конференции, посвященной запуску Ravon в России.

"Опираясь на положительный опыт Казахстана, мы рассматриваем возможность организации сборочного производства в России. Переговоры по этому поводу сейчас находятся в активной стадии, и, думаю, до конца года мы анонсируем их итоги", - сообщил он "Известиям".

Пока же R2 и R4 будут поставлять из Узбекистана, а Nexia R3 приедет из Казахстана - там на заводе "СарыаркаАвтоПром" налажена сборка седанов. Это позволит оптимизировать расходы на производство и логистику.

Новые схемы и громкие заявления

Еще один интересный факт - поставками автомобилей в Россию займутся два дистрибутора. "УзАвтоцентр" будет отвечать за Южный и Центральный регионы, а "УзАвтомоторс СНГ" - за Урал, Поволжье и Сибирь. В Стерлитамаке и Подмосковье создадут склады запчастей.

Предварительно продавать автомобили Ravon уже согласились 45 дилеров, а к концу года их количество планируют увеличить до 90 - столько было до прекращения поставок автомобилей в 2018 году.

В этом году планируют ввезти в Россию 11 тыс. машин, а продать 7 тыс. Планы на следующий год озвучил генеральный директор ООО "УзАвтоцентр" Сарвар Кадыров: 34 тыс. автомобилей. Это более чем в два раза превышает результат самого успешного 2017 года.

Задел на будущее

Ravon не собирается выпускать "Авео", "Спарки" и "Кобальты" вечно. Уже к 2022 году линейка автомобилей будет полностью обновлена - начальник управления развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов UzAuto Шухрат Мирсамуков пообещал "семь-восемь" новых моделей. Причем все они будут построены на единой платформе. Подробностей он не сообщил, но, учитывая, что узбекский производитель продолжил сотрудничество с GM, речь, по-видимому, идет о "тележке" GEM (Global Emerging Markets), на которой построен кроссовер Chevrolet Tracker и седан Onix, имеющий шансы стать новой "Нексией".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569089760
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