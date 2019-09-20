Хоким Бухары решил поселить малоимущих в историческом здании "Дом Арабовых". На кой?

21:51 21.09.2019

Искусствоведы подвергли критике решение главы Бухары о передаче малоимущим семьям расположенное по улице Турки Жанди историческое здание, известное как "Дом Арабовых" и внесенное в список ЮНЕСКО. По их мнению, здание 19-го века является уникальным памятником, сохранившимся в первозданном виде, передает centralasian.org.



Представитель государственной организации по учету жилых помещений и использованию нежилых помещений при хокимияте (администрации) города Бухары ограничился лишь кратким ответом о том, что "решение хокима города о передаче пустующего дома малоимущим семьям" было вынесено на основании постановления президента Узбекистана "О дополнительных мерах по поддержке малообеспеченных слоев населения.

Сотрудник межрегиональной государственной инспекции по Бухарской и Навоийской областям Главного научно-производственного управления по охране и использованию объектов культурного наследия сообщил нашему радио, что главе города было отправлено рекомендательное письмо о необходимости передачи исторического здания для пользования малоимущими семьями в качестве временного жилья.

Однако в городской администрации заявили, что 16 апреля этого года получили из инспекции Главного научно-производственного управления по охране и использованию объектов культурного наследия разрешительное письмо №328, дающие право использования "Дома Арабовых" в качестве жилого помещения.

Но в Главном научно-производственном управлении по охране и использования объектов культурного наследия назвали "дезинформацией" слова представителей городской администрации и пообещали постараться отменить решение главы города о передаче малоимущим семьям "Дома Арабовых".

Один из высокопоставленных руководителей Министерства культуры Узбекистана также сообщил, что в скором времени решение хокима городы Бухары относительно судьбы исторического здания будет отменено.

Внесенный в список ЮНЕСКО "Дом Арабовых" с 1991 года находился в распоряжении Министерства культуры Узбекистана. По словам одного из представителей Минкульта, некоторое время "Дом Арабовых" использовали в качестве амбара, а последние пять лет здание пустовало. В советские годы Министерство просвещения Узбекской ССР пользовалось этим зданием для самых различных целей. В искусствоведческой и архитектурной литературе возведенное до 1924 года здание упоминается как "Дом Арабовых", так как было построено и находилось в пользовании бухарских аристократов Арабовых. Согласно некоторым источникам, Арабовы были раскулачены и отправлены в ссылку, в других источниках говорится, что они сбежали.

​Узбекский искусствовед Турдиев уверен, что "Дом Арабовых" имеет архитектурную и историческую ценность, так как сохранил свой первозданный вид. ​По его словам, ганчевая штукатурка внутри здания также сделана по уникальной технологии

– Эта технология больше напоминает итальянский стиль Сграффито (Способ украшения, декорирования поверхностей и стен – Ред.), когда на стену постепенно накладывается несколько слоев штукатурки разного цвета, а после высыхания внешний слой процарапывается или удаляется на глубину до необходимого слоя, – сказал искусствовед Турдиев.

В строительстве "Дома Арабовых" были использованы также другие материалы, например, такие как "мусульманский кирпич", лазуритовая плитка и мрамор.