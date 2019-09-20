Арабская связь: почему США не начнут военную кампанию против Ирана, - Э.Байназаров

22:24 21.09.2019

Вместо этого Вашингтон ограничится введением финансовых санкций



Эльнар Байназаров



Белый дом ввел санкции против нацбанка Ирана. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что банк был "последним источником средств" для Тегерана. Между тем в Пентагоне обсуждается военное решение проблемы после якобы произведенных с иранской военной базы пусков ракет и дронов по саудовским НПЗ. Опрошенные "Известиями" эксперты уверены: конгресс не позволит Трампу ввязаться в новую войну. Однако если это все же произойдет, то в качестве мишеней для удара будут выбраны объекты ядерной промышленности Исламской Республики, в том числе центрифуги завода по обогащению урана в Фордо и АЭС "Бушер".



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Закатывают банки



18 сентября Дональд Трамп поручил минфину США проработать вопрос ужесточения санкций против Ирана и дал им на это 48 часов. 20 сентября, до истечения президентского дедлайна, ведомство опубликовало первую часть жестких мер - санкции против нацбанка Ирана (Melli Bank).



- Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну, - заявил Трамп журналистам на пресс-конференции.



Нацбанк Ирана - крупнейший финансовый институт Исламской Республики, основанный в 1927 году и контролируемый государством. Его активы в 2016-м - спустя год после заключения ядерной сделки - оценивались в $80 млрд. Банк считается крупнейшим в исламском мире и на Ближнем Востоке. Его внесение в санкционный список означает ограничение на доступ к операциям в долларах, а также существенно затрудняет операции с европейскими странами, в том числе в рамках создающегося механизма INSTEX.



В 2008 году против банка уже вводились санкции, причем тогда они были гораздо жестче - их принимали на уровне Совбеза ООН (резолюция 1803). Причина внесения в черный список - спонсирование ядерной программы Ирана. В 2007–2008 годах он подозревался в финансировании северокорейских банков и компаний, непосредственно задействованных в разработке ракетной программы Пхеньяна.



В 2015 году ограничения ООН были сняты в рамках Соглашения о всеобъемлющем плане действий (СВПД).



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Год назад, когда США ввели первый пакет санкций против Исламской Республики, управляющий директор банка Мохаммед Реза Хоссейнзаде заявил: данные меры никак не повлияли на деятельность учреждения, отделения Melli Bank продолжают предоставлять услуги.



Как пояснил "Известиям" профессор Института Ближнего Востока РАН, эксперт РСМД Сергей Балмасов, подобная реакция Дональда Трампа - самое малое, что могут сделать США во избежание репутационных потерь.



- Трамп находится в очень сложном положении - ответить на атаку по саудовским НПЗ надо, но у него связаны руки конгрессом. Задета американская честь, поскольку США - главный гарант безопасности Саудовской Аравии и на все призывы последней щелкнуть Иран по носу американцы обещали, что будут гарантировать безопасность и без применения силы. Но, как мы видим, с помощью американских систем ПВО атаку предположительно иранских дронов отразить не удалось. И это серьезный имиджевый урон для Штатов, - отметил эксперт.



При этом оставить ситуацию без внимания президент не может, поскольку этим воспользуются его политические противники. По словам эксперта, удар по саудовским объектам произошел в самый неподходящий момент: только-только Трамп отправил в отставку главного антииранского "ястреба" - советника по нацбезопасности Джона Болтона, анонсированы возможные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, а европейцы предоставили Исламской Республике $15 млрд для сохранения ядерной сделки. И тут удары по нефтяным заводам.



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- Ответить военным ударом Трамп не может - ему не позволят в конгрессе. Да и для того, чтобы нанести даже одиночные удары, как это было в Сирии, нужно готовить коалицию, стягивать силы, как это было во время иракской операции в 1991–1992 и 2000-х годах. Главе Белого дома всего этого не хочется. Но и не ответить нельзя, - пояснил эксперт.



Не-победоносная не-война



Военная операция тем не менее прорабатывается. 20 сентября в Пентагоне должны представить список целей, по которым возможен удар возмездия. По мнению востоковеда Роланда Биджамова, США в первую очередь будут ориентироваться на объекты ядерной промышленности Ирана –- завод по обогащению урана в Фордо, АЭС "Бушер" и другие менее значимые центры.



- Список целей имеется уже давно, США прекрасно осведомлены, где расположены центрифуги, где конкретно происходит обогащение урана до нужного уровня. Целью ударов, если они последуют, будет снижение ядерного потенциала Исламской Республики, а также ее удар по ее экономике, - рассказал эксперт "Известиям".



Пентагон может представлять какие угодно списки, Трамп не начнет войну с Ираном даже посредством ударов по его прокси в Йемене, Ливане или Ираке, уверен старший научный сотрудник отдела Центра международной безопасности ИМЭМО Владимир Сотников.



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- У Пентагона свой резон делать подобные заявления, это их работа. Но их мнение не всегда, точнее почти никогда не совпадает с позицией президента Трампа. Не думаю, что американцы станут втягиваться в этот конфликт, у них еще Афганистан, Йемен, куда втянут ближайший ближневосточный союзник США Саудовская Аравия. Распыляться сейчас в преддверии президентских выборов - довольно проблематично, - объяснил востоковед. - Они могут нанести одиночный удар крылатыми ракетами, как в свое время сделали в Афганистане по комплексу Тора-Бора, где, по их данным, укрывался Усама бен Ладен.



Владимир Сотников добавил, что, скорее всего, конфликт ограничится введением финансовых мер. А в качестве посредников, призванных не допустить прямого военного столкновения, выступят (и уже выступают) Франция и Япония.



- Дело в том, что у Парижа и Токио серьезные экономические интересы в Иране - нефть и потребительские, промышленные товары. Каждый из них хотел бы играть роль лидирующей скрипки на возможных переговорах Трампа и Роухани на полях Генассамблеи ООН, которая начинается на следующей неделе в Нью-Йорке. Думаю, последний все же согласится встретиться с американским лидером, но без предварительных условий, - отметил эксперт.



В Тегеране уже заявили, что не оставят даже одиночные ракетные удары без ответа. Старший помощник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави пригрозил, что Исламская Республика "ответит им от Средиземного и Красного морей до Индийского океана". Он подчеркнул, что любое нападение на Иран полностью изменит ситуацию в регионе.