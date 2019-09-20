Казах борец-вольник Нуркожа Кайпанов стал серебряным призером ЧМ

22:45 21.09.2019

Казахстанец проиграл в финале и не добыл первое в истории "золото" для Казахстана

Мировое первенство проходило в Нур-Султане.



20-летний казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов стал серебряным призером чемпионата мира В Нур-Султане в весе до 70 килограммов, сообщает Vesti.kz.

В финале, проходящего чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане, он встретился с 21-летним россиянином Давидом Баевым. Казахстанец первым заработал два очка, но затем позволил сопернику набрать 14 баллов.

В полуфинале домашнего ЧМ Кайпанов победил иранского борца Йонеса Аликбара Эмамичогоя со счетом 7:6. В 1/8 финала казахстанец за чуть более чем 30 секунд разобрался с австралийским борцом Джошуа Райли со счетом 10:0, а в четвертьфинале с таким же счетом взял вверх над британцем Николае Коджокару.

Этот финал стал третьим для Казахстана на ЧМ-2019 по борьбе и во всех казахстанцы уступили. Ранее в вольной борьбе серебряным призером стал Даулет Ниязбеков (до 65 килограммов), а в греко-римской - дебютант чемпионатов мира Корлан Жаканша (до 55 килограммов). .