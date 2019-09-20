Казах Бекзат Нурдаулетов стал чемпионом мира по боксу. Узбек Д.Рузметов - второй

23:42 21.09.2019

За золотую медаль бились казахстанец Бекзат Нурдаулетов и боксер из Узбекистана Дилшодбек Рузметов.



Казахстанский боксер Бекзат Нурдаулетов стал чемпионом мира по боксу, передает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В Екатеринбурге на чемпионате мира по боксу состоялся финал в категории до 81 килограмма. За золотую медаль бились казахстанец Бекзат Нурдаулетов и боксер из Узбекистана Дилшодбек Рузметов.

Поединок из-за динамичности, постоянных атак и открытого бокса стал настоящим украшением мирового первенства. Оба боксера действовали открыто, резко и с напором, нанося большое количество ударов. Во втором раунде небольшого перевеса добился Нурдаулетов. Он был точнее, а также был впереди по количеству ударов. Причем темп не только сохранился, но и увеличился. Высокие скорости были до самого финального гонга.

Несмотря на бескомпромиссность с обеих сторон, Бекзат смотрелся предпочтительнее и сохранял за собой то самое преимущество, которого добился ранее.

В итоге судьи единогласным решением отдали победу Нурдаулетову.

Это первое "золото" в активе Казахстана на ЧМ-2019. В финале также выступит капитан команды Камшыбек Кункабаев.