В Нур-Султане и Алматы полиция скрутила 57 незаконно митингующих "аблязовца"

23:47 21.09.2019

В Нур-Султане и Алматы задержаны 57 человек за попытку проведения митингов

Рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности.



21 сентября в городах Нур-Султан и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

- Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан и безопасности дорожного движения, - говорится в сообщении ведомства.

В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка.

На данный момент задержано за правонарушения 57 человек, рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности.