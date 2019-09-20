Минздрав Киргизии нашел себе дело и создаст электронный реестр больных с психическими расстройствами

09:13 22.09.2019

21 сентября 2019, Мария ОРЛОВА



Министерство здравоохранения планирует создать электронный реестр больных с психическими и наркологическими расстройствами и подключить его к системе "Тундук". Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на услуги по разработке соответствующего программного обеспечения ведомство планирует потратить 6 миллионов 130 тысяч сомов.



Как отмечается в техзадании, Кыргызская Республика планирует провести модернизацию сектора здравоохранения при помощи широкомасштабного внедрения информационных технологий.

Участник должен иметь опыт в разработке аналогичных программ не менее одного договора на сумму своей конкурсной заявки.