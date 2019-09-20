Минздрав Киргизии нашел себе дело и создаст электронный реестр больных с психическими расстройствами

|23:47 В Нур-Султане и Алматы полиция скрутила 57 незаконно митингующих "аблязовца"
23:42 Казах Бекзат Нурдаулетов стал чемпионом мира по боксу. Узбек Д.Рузметов - второй
22:45 Казах борец-вольник Нуркожа Кайпанов стал серебряным призером ЧМ
22:24 Арабская связь: почему США не начнут военную кампанию против Ирана, - Э.Байназаров
21:53 В горемычной казАрыси вновь взорвались боеприпасы. Пострадали 10 военнослужащих
21:51 Хоким Бухары решил поселить малоимущих в историческом здании "Дом Арабовых". На кой?
21:16 Шокирующая Азия: узбекские автомобили Ravon вернутся в Россию
20:51 Кыргызка Айсулуу Тыныбекова - Чемпионка мира по борьбе!
17:46 Узбекские боксеры Ш.Зоиров и М.Мирзахалилов стали Чемпионами мира в Ебурге
15:03 США ввели мега-санкции против Центробанка Ирана
15:01 Ближний Восток. Летящие камни в стеклянном доме, - С.Кожемякин
14:58 Рога не мешают? Ошские кутюрье представили "около 100 видов национальной одежды кочевников"
13:48 Их нравы. Савик Шустер нагрел на бабки и подал в суд на Коломойского
12:39 КырДепутатка Карамушкина отказывается дальше ходить на допросы. Штурмуйте мой дом, забирайте в наручниках...
11:00 Трамп может разыграть партию хуситов с Тегераном в пакете, - С.Тарасов
10:50 Праздник туркестанистики! Узбекистан рассекречивает архивные документы до 1917 года
10:48 Узб с Афганом заключили 10 летний контракт на поставку электричества. ЛЭП-то восстановили?
10:29 Издание учебников в Киргизии. На ошибках учимся или повторяем? - А.Бенгард
10:27 Задержан завсектором отдела безопасности аппарата Кырправительства Егор Скобеев. Шпион с севера?
09:38 Геополитика никуда не делась, конечно, но она стала похожа на курицу, которой голову отрубили... О кризисе современной политологии, - Владимир Лукин
08:36 Сдерживание в новую эпоху, - С.Караганов, Д.Суслов
08:33 "Центр-2019": Путин показал КырПрезиденту Жээнбекову войнушку и угостил корочкой хлеба
08:32 Развилка для гегемона. Рост Ирана - вызов Соединенным Штатам, - Федор Лукьянов
07:20 Власти США вывели из-под санкций 400 китайских товаров. Трамп машет белым флагом
00:50 Евразийский план против проекта "Большой Ближний Восток", - Мира Гасанова
00:07 Мир выбирает между финансовым кризисом и войной? - А.Разуваев
|Минздрав Киргизии нашел себе дело и создаст электронный реестр больных с психическими расстройствами
09:13 22.09.2019
21 сентября 2019, Мария ОРЛОВА
Министерство здравоохранения планирует создать электронный реестр больных с психическими и наркологическими расстройствами и подключить его к системе "Тундук". Об этом сообщает портал государственных закупок.
По его данным, на услуги по разработке соответствующего программного обеспечения ведомство планирует потратить 6 миллионов 130 тысяч сомов.
Как отмечается в техзадании, Кыргызская Республика планирует провести модернизацию сектора здравоохранения при помощи широкомасштабного внедрения информационных технологий.
Участник должен иметь опыт в разработке аналогичных программ не менее одного договора на сумму своей конкурсной заявки.