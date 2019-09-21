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Bloomberg: Китай уже не кажется таким же непобедимым, как прежде
09:44 22.09.2019

Вопрос заключается в том, кто действительно окажется в выигрыше на фоне возрождения производства в США: американские рабочие или роботы?

В начале 2000-х годов, после того как производственный сектор США потряс так называемый китайский торговый шок, американские рабочие столкнулись с исчезновением многих рабочих мест. Некоторые экономисты заявили, что торговля с Китаем является основной причиной снижения доли рабочей силы в национальном доходе США, пишет Ной Смит в статье для издания Bloomberg.

Но многое изменилось с начала 2000-х годов. Китай теперь уже не кажется таким же непобедимым, каким он казался в прошлом. По данным консалтинговой компании Oxford Economics, в 2003 году издержки на рабочую силу в расчете на единицу продукции в Китае (в основном на заработную плату), скорректированные с учетом производительности, составили примерно четверть от аналогичных издержек в США. Теперь уровень издержек на рабочую силу в обеих странах практически сравнялся.

Есть несколько причин, которые поспособствовали изменению ситуации для КНР. Во-первых, это, конечно же, торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом. Торговые пошлины в отношении китайских товаров сделали их менее конкурентоспособными, а неопределенность в отношении дополнительных торговых пошлин способствует увеличению затрат для тех, кто задумывается о поставках из Китая.

Но ослабление китайской конкурентоспособности началось еще до прихода администрации Трампа. Уровень заработной платы в Китае продолжал неуклонно расти в течение многих лет. Эта тенденция вряд ли изменится в ближайшем будущем. У Китая больше нет пула дешевой сельской рабочей силы, которую он может переместить в города, чтобы снизить производственные затраты. Если уровень производительности шел бы в ногу с ростом заработной платы, то Китай смог бы сохранить надежные конкурентные позиции. Но после глобального экономического кризиса 2008 года рост производительности в КНР оказался вялым.

Рабочая сила
Другими словами, конкурентная угроза со стороны Китая, похоже, уменьшается. Китайские промышленные лидеры в области технологий и автомобильной промышленности могут по-прежнему рассчитывать на конкуренцию с американскими компаниями, но уже на уровне инноваций, а не на уровне издержек на рабочую силу.

Означает ли это, что заработная плата американских рабочих станет расти быстрее? Может быть. Мой коллега по Bloomberg Карл Смит считает, что недавний рост заработной платы как доли ВВП США является предвестником новой тенденции увеличения оплаты труда и сокращения неравенства. Это, безусловно, обнадеживающие признаки, но было бы преждевременным делать вывод о том, что ослабление конкуренции со стороны Китая имеет какое-либо отношение к скромному увеличению заработной платы. Альтернативное объяснение роста заработной платы состоит в том, что недавнее повышение - это результат самого длительного экономического роста в США со времен Второй мировой войны. Как доля ВВП заработная плата также выросла в 1990-х годах, но затем после окончания бума возобновилось ее снижение.

Фактически недавнее скромное повышение заработной платы в США имеет мало общего с выводом производительных мощностей с территории Китая. Соотношение импорта в обрабатывающей промышленности США к объему производства в стране за последние годы лишь увеличилось, а не уменьшилось. США просто импортируют продукцию из других стран вместо Китая, в основном из стран Азии. Между тем уровень занятости на производстве США увеличился, но лишь незначительно.

Возможно, конкуренция с Китаем оказалась в прошлом одной из самых жестких для американских рабочих, но в будущем ключевой проблемой может стать развитие новых технологий. Можно вернуть производство обратно в США, но там будут доминировать роботы, в результате чего американским рабочим придется перейти в более низкооплачиваемый и менее защищенный профсоюзами сектор услуг.

Тем не менее есть некоторые основания полагать, что замедление темпов роста экономики Китая может принести определенные дивиденды американским рабочим. Замедление роста потребления в Китае, а также торговая война, вероятно, уменьшит желание транснациональных компаний вести свой бизнес в КНР. Транснациональные компании могут вновь сосредоточить свое внимание на рынке США, начать строительство офисов и других объектов, что увеличит спрос на американском рынке труда. Кроме того, замедление темпов роста в Китае может вернуть международный финансовый капитал обратно в США, что приведет к росту инвестиций и повышению уровня заработной платы.

Американским рабочим нужно просто подождать и посмотреть, приведет ли замедление экономического роста в Китае и ослабление конкуренции к росту их заработной платы. Но вместо того, чтобы просто сидеть и ждать, США должны начать искать способы увеличения доли рабочей силы в национальном доходе Соединенных Штатов.
21 сентября 2019
Максим Исаев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569134640
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