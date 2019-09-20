 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Главный политический скандал в США последних дней. При чем тут Украина?
14:12 22.09.2019

Трамп мог шантажировать Зеленского, утверждают его оппоненты

Если раньше президента США Дональда Трампа обвиняли в связях с Россией, то теперь в Вашингтоне разразился новый скандал. В последние два дня ведущие американские СМИ и некоторые демократы обвинили Трампа в попытках втянуть украинские власти в американскую предвыборную кампанию.

В конце июля Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, и обстоятельства этого разговора настолько встревожили сотрудника одной из американских спецслужб, что стали предметом внутреннего расследования.

Источники New York Times, Washington Post и Wall Street Journal утверждают, что Трамп попросил украинского президента Владимира Зеленского начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена или его сына. Байден может стать кандидатом в президенты США от Демократической партии и составить серьезную конкуренцию Трампу.

Что мог хотеть Трамп от Зеленского?

Телефонный разговор Зеленского и Трампа состоялся 25 июля. В сообщении, опубликованном 25 июля на сайте президента Украины, говорилось, что американский президент выразил надежду на "расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

Эти темы обсуждались и на встрече Зеленского и вице-президента Майкла Пенса 1 сентября. Пенс тогда сказал, что администрация ждет от Зеленского более решительной борьбы с коррупцией, с тем чтобы американские средства не расходовались нецелевым образом.

Как сообщила Wall Street Journal, в июльском телефонном разговоре Трамп несколько раз просил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Джо Байден выдвигает кандидатуру на пост президента на выборах 2020 года и по опросам пока имеет наивысшие шансы и получить номинацию Демократической партии, и победить Трампа.

Параллельно, как до, так и после разговора двух президентов, личный адвокат Трампа Руди Джулиани несколько раз встречался с украинскими официальными лицами и также просил их активизировать расследование в отношении сына Байдена.

Адвокат президента Руди Джулиани написал в "Твиттере", что Трамп "выполнял свою работу", когда просил Зеленского начать расследование против Байдена.

Два президента встретятся в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН на следующей неделе.

Что за дела у Байдена на Украине?

В бытность вице-президентом в администрации Обамы Джо Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма". На Украине в отношении "Бурисмы" было открыто расследование, не выявившее никаких нарушений.

Пытаясь выбить Джо Байдена из гонки, Джулиани в целом ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Бурисмы" с его сыном.

В этом Джулиани якобы убедился после встреч с самим Шокиным и его преемником на посту генпрокурора Юрием Луценко.

В интервью телеканалу CNN в четверг вечером Джулиани противоречил сам себе. На вопрос, "просили ли вы Украину начать расследование против Байдена", адвокат ответил отрицательно.

Но когда ведущий перефразировал вопрос - "просили ли вы Украину присмотреться к Байдену", Джулиани сказал, "да, конечно".

В пятницу вечером в эфире телеканала MSNBC корреспондент New York Times Кен Вогель заявил, что газета продолжит расследование связей Байдена с Украиной.

Вогель заявил, что работа Хантера Байдена на Украине "является серьезной помехой" для президентской кампании бывшего вице-президента.

Что говорят демократы?

"Это выглядит как крайнее злопоутребление властью", - сказал Байден. "Позвонить главе другого государства, который ждет помощи от Соединенных Штатов, и спрашивать его про меня и спекулировать - это возмутительно".

"Президент попросил помощи на выборах у зарубежного государства. Снова", - написала в "Твиттере" Хиллари Клинтон, уступившая Трампу на выборах 2016 года.

Клинтон считает, что выиграть те выборы Трампу помогла Россия.

Генпрокурор Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием вмешательства России в американские выборы, пришел к выводу, что "Россия вмешалась в выборы и предприняла попытку поддержать определенного кандидата", но у него оказалось "недостаточно доказательств" широкого сговора кампании Трампа с Россией.

Что говорит сам Трамп?

Выступая перед журналистами в пятницу, Трамп заявил, что "кто-то должен заняться" связями Байдена на Украине. Он, однако, ушел от вопросов про разговор с Зеленским, заявив, что его содержание "не имеет значения".

Американский президент назвал сообщения "очередными фейковыми новостями". Президент написал в "Твиттере", что он знает, что его разговоры с мировыми лидерами могут слушать сотрудники американских и иностранных спецслужб, и поэтому он не говорит ничего лишнего во время таких "густонаселенных" звонков.

Что говорят на Украине?

В интервью телеканалу "Громадське" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трамп не давил на Зеленского во время их телефонного разговора.

"Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было", - сказал Пристайко.

Он заверил, что Украина не станет вмешиваться в иностранные выборы, даже если "в теории" у страны была бы такая возможность.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569150720
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