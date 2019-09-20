Дроны-убийцы. Беспилотники готовы начать третью мировую войну

14:14 22.09.2019

Их называют главным оружием современности. Но не исключено, что их возможности даже недооценивают.



Дмитрий Писаренко



На днях в Саудовской Аравии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) были атакованы два нефтеперерабатывающих завода. На предприятиях начались пожары. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, хотя пострадавшая сторона обвиняет в нападении Иран.



Инцидент наглядно показывает, какими методами и каким оружием будут вестись войны в ближайшие десятилетия. Но дрон, управляемый оператором - это одна история. А вот оснащенный искусственным интеллектом и принимающий решения самостоятельно - совсем другая. Ведь достоверно предсказать, против кого он вздумает направить свой арсенал, нельзя.



Что за дрон-наноразведчик был показан на форуме "Армия-2019"?



Огнемет, сова и саранча



Дроны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Да, их использование во многих странах (в том числе в России) жестко регламентируется, тем не менее они выполняют огромное количество функций. С их помощью ведут фото- и видеосъемку с большой высоты, делают замеры в тех местах, куда человеку не добраться или где ему опасно находиться, доставляют лекарства и различные грузы, пасут овец и мониторят состояние сельхозпосевов.



Американская компания Throwflame в этом году начала продавать огнеметы для дронов. Производитель подчеркивает, что его продукция служит исключительно мирным целям и предназначена в первую очередь фермерам: летающий огнемет идеально подходит для очистки полей от сухостоя и сорняков, а также для уничтожения гнезд вредителей.



Но очевидно, что наибольший интерес к дронам у военных и представителей спецслужб. Пентагон давно использует БПЛА для ведения разведки и нанесения воздушных ударов по целям в Афганистане, Йемене, Сомали и других странах. Ударными и разведывательными беспилотниками сейчас обладает любое государство, имеющее армию. Военные уже осознали, что в вооруженных конфликтах будущее за высокоточным оружием, а вовсе не за оружием массового уничтожения, что было актуально полвека назад.



Дроны становятся все меньше и причудливее. К примеру, на недавнем форуме "Армия-2019", прошедшем в Подмосковье, российский технополис ЭРА представил беспилотник в виде полярной совы - натурально, с крыльями и хвостом. Он управляется одним человеком, способен находиться в воздухе до 40 минут, распознавать наземные объекты, определять дальность цели и ее координаты. Но куда эффективнее аппараты, имитирующие насекомых - стрекоз, тараканов или саранчу, которая к тому же перемещается роем. Отбить нападение таких мини-дронов очень сложно - не ракетой же по ним стрелять.



Возможности летающих беспилотников производят впечатление в том числе на людей творческих. В 2015 году британская группа Muse выпустила альбом, который так и называется - "Drones". Лидер коллектива Мэттью Беллами, любящий всякие теории заговора, высказал интересную мысль. Он предположил, что из-за дронов люди теряют способность сопереживать и становятся безответственными:



"Современные технологии, в том числе использование беспилотников в военных операциях, позволяют человеку совершать ужасные вещи при помощи дистанционного управления, находясь на значительном расстоянии, и при этом чувствовать себя непричастным к происходящему и не нести никакой ответственности. Вероятно, появятся автономные дроны, которые будут принимать решение об уничтожении самостоятельно, без участия человека. Все это делает нас менее чуткими к тому, что происходит вокруг... В моем представлении, дроны - это метафора, описывающая то, как мы становимся все более безразличными по отношению к окружающему миру".



30 октября 1961 г. в СССР произвели самый мощный ядерный взрыв в истории человечества. Его разрушительная мощность в 10 раз превзошла мощность всех боеприпасов, взорванных во время Второй мировой войны.Страшная тайна "Посейдона". Фантазии ученых часто становятся реальностью



Идеальный диверсант



"Дрон стал основным оружием современности, - рассуждает футуролог, исследователь глобальных рисков Алексей Турчин. - Очевидный шаг в дальнейшем их использовании - создание системы непрерывного мониторинга территории противника. Она позволила бы наносить удар по месту старта ракеты сразу после запуска, тем самым отбив всякое желание ее запускать. Можно использовать мини-дроны со взрывчаткой, при этом их маленькая скорость компенсируется высокой точностью за счет GPS. Все это приведет к войне роботов в небе. Впрочем, из-за небывалых возможностей беспилотников боевые действия в будущем могут переместиться под землю. Именно там будут искать укрытия условные террористы".



Мало кто сомневается, что рано или поздно боевые дроны станут не только автономными, но и самостоятельно "мыслящими". Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей развиваются бурными темпами. И не видно причины, по которой военные должны отказываться от создания "умных" роботов-убийц. Те смогут быстро уничтожать врага, не разрушая при этом инфраструктуру. Дрон, обладающий ИИ, способен выполнить боевое задание лучше, чем это сделает живой диверсант. Он может сутками находиться в неподвижном состоянии, дожидаясь появления цели (допустим, главаря террористов), а, увидев ее, мгновенно нанести смертельный удар. Причем, что важно - без промаха.



Проблема, однако, в том, что ИИ не будет обременен соображениями морали. Тем более если его и создавали с одной целью - убивать. Нетрудно представить ситуацию, когда тот же главарь преступной группировки смог захватить беспилотник, а затем перепрограммировать его. И вот он уже превращается из орудия справедливого возмездия в средство террора.



А вдруг ему погода не понравится?



Бывший инженер компании Google Лора Нолан считает, что новое поколение автономных роботов может стать причиной массового истребления мирного населения. Два года назад Лоре предложили поработать в рамках контракта с Пентагоном над технологией боевых дронов, управляемых искусственным интеллектом. Ознакомившись с проектом, она уволилась из Google. Женщина убеждена, что вооруженные роботы, не управляемые человеком, должны быть объявлены вне закона, как и химическое оружие. Ведь они способны убивать без разбора.



Один дрон в поле не воин, а армия дронов, управляемая искусственным интеллектом, сможет атаковать любую цель. Терминатор на службе у дракона. Грозит ли миру атака китайских дронов?



"В отличие от дистанционно управляемых беспилотников, роботы-убийцы могут совершать такие ужасные вещи, на которые они изначально не были запрограммированы, - поделилась Лара Нолан своим мнением на страницах The Guardian. - Вероятность катастрофы будет пропорциональна количеству таких машин в конкретном районе. Речь о том, что они могут начать массовые убийства. Сценарии возможны разные. Например, робота собьют с толку погодные условия, которые не были учтены в его программном обеспечении. Или он примет группу охотников в лесу за боевиков. В самом деле, как дрон-убийца отличит вооруженного бойца от мирного охотника?"



По мнению активистки, роботы, обладающие искусственным интеллектом, будут способны случайно взорвать атомную электростанцию, вызвать массовые зверства и даже начать третью мировую войну. И размышлять об этом нужно уже сейчас.