 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 20.09.2019
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Почему казахстанки выходят замуж за геев? - Умутжан Сасанова
15:17 22.09.2019

Почему казахстанки выходят замуж за геев? В чем секрет счастливой семейной жизни? Как не проглядеть мужчину своей мечты? Что должна изменить в себе женщина, чтобы все представители сильного пола стремились исполнить любое ее желание? Ответы на эти вопросы знает эксперт по сексуальности Умутжан Сасанова.

Умутжан изучала женские практики в России, Индии и ОАЭ. Она помогает представительницам слабого пола раскрыть чувственность и избавиться от комплексов, мешающих сделать первый шаг к счастью. Недавно Умутжан запустила международный проект "Малышка на миллион", в рамках которого она проводит занятия не только для казахстанок, но и для жительниц стран ближнего зарубежья.

– У современных женщин общие проблемы, поэтому темы моих уроков одинаково интересны как моим землячкам, так и россиянкам, – говорит эксперт. – Нас связывают по рукам и ногам одни и те же цепи ложных установок, внушаемых нам из поколения в поколение. Девочка должна хорошо учиться, слушаться взрослых, быть во всем безупречной, не грубить, не повышать голос. Потом она обязана выйти замуж за принца, родить красивых детей и продолжать до самой смерти оставаться примером для подражания. Казалось бы, все правильно, но именно страх не соответствовать идеалу, нарисованному мамой и бабушкой (которые, кстати, сами далеко не всегда счастливы), приводит к негативным последствиям. Девушки превращаются в охотниц, одержимых желанием любой ценой связать судьбу с "лучшим из мужчин", или трансформируются в бунтарок, категорически отказывающихся жить по доставшимся им в наследство правилам. Современные женщины зачастую отказываются от любви и делают выбор в пользу брака по расчету, поэтому жительницы Нур-Султана и Алматы нередко выходят замуж за богатых геев. В отличие от состоятельных папиков, позволяющих себе издеваться над женами и любовницами, избивать их и оскорблять, гомосексуалы никогда не обидят официальную супругу, гарантированно окружат ее заботой и никому не позволят ее обидеть. Геи отличаются редкими для нашего времени качествами души, они отзывчивые и искренние, из них получаются преданные и верные друзья, готовые поддержать вас в трудную минуту. Однако по природе женщина не может не мечтать о любви и счастье, ей хочется видеть рядом мужчину, влюбленного в нее.
– И в чем же сложность? Вокруг масса холостяков!

– Да, но наши милые дамы просто убивают в себе женщину – не позволяют себе милых слабостей, кокетства и капризов, пытаются конкурировать с мужчинами абсолютно во всем. В какой-то момент в них вообще не остается ничего женского! Есть такая нехитрая техника "Я тебя люблю!". Нужно идти по улице и мысленно признаваться в нежных чувствах каждому встречному мужчине. Ничего трудного, правда? А для некоторых – невыполнимая задача! "Не хочу я им даже в мыслях ничего хорошего говорить!", "Мерзкие они козлы!", "Пусть заслужат сперва доброе к себе отношение!" – постоянно слышу я от моих учениц. Но женская энергетика не подпитывается ненавистью, она рождается от сердечной теплоты и нежности. Переступите через себя и беззвучно произнесите слова любви. Вы не замечаете изменений, однако они происходят. В ваших глазах вспыхивает загадочный огонек, плечи расправляются, на губах начинает играть очаровательная улыбка. И вот мужчины уже оборачиваются вам вслед и говорят комплименты.
– Основная цель тренинга "Малышка на миллион" – замужество?
– Нет. Мы работаем в разных направлениях. Ко мне за помощью и советами обращаются и юные девушки, и замужние дамы, и женщины предпенсионного возраста. Выйти замуж не так уж и сложно, а вот сохранить в семье любовь и взаимоуважение на долгие годы намного труднее. В силу местного менталитета в Казахстане непозволительно мало говорят о сексе. Жена должна содержать дом в чистоте, вкусно готовить, стирать, гладить, воспитывать детей. А как же секс? Без качественного секса семьи нет, а у нас замужние женщины нередко об оргазме и эрогенных зонах знают лишь из фильмов и книг. Между тем разбудить в себе чувственность помогают отлично зарекомендовавшие себя практики, не требующие материальных вложений и специальной подготовки. Хорошо работает методика "Дыхание на свечу". Расслабьтесь, снимите нижнее белье и зажгите красную свечу (это цвет женской сексуальности). Сделайте глубокий вдох носом, мысленно захватите интимными мышцами огонь и удерживайте его в себе максимально долго. Занятие предпочтительно проводить перед свиданием. Самые хитрые мои ученицы дышали на свечу перед деловыми переговорами с партнерами по бизнесу. Контракт был подписан на самых выгодных для них условиях! Также я рекомендую женщинам изучать собственное тело при помощи кисточек для рисования, кремов и приятных на ощупь тканей. Нет ничего предосудительного в том, если вы во время косметических процедур или принятия ванны немного поласкаете себя, нежно погладите, проведете по обнаженным частям тела бархатной ленточкой или шелковым платком.

– И все же женщины порой выбирают для себя карьеру и отнюдь не стремятся замуж.
– Вы будете удивлены, но и они являются моими клиентками. Я не ставлю перед собой задачу всех срочно отправить под венец. Каждая женщина имеет право жить именно так, как ей нравится. Главное, чтобы она при этом была довольна и не испытывала дискомфорта. Для построения успешной карьеры и штурма служебной лестницы женская энергетика дамам тоже необходима, иначе их ждет провал.
Малышка на миллион – это самодостаточная и уверенная в себе леди, ее не запрешь в золотой клетке, но и роль лошади, тянущей семейный воз, не для нее. Стать счастливой под силу любой из нас!

20 Сентября 2019 Автор: Татьяна АЛАДЬИНА | Алматы

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569154620
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