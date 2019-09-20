 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Страх перед шпионажем Запада - россияне предпочитают сотрудничество с Китаем, - Die Welt
16:20 22.09.2019

20 сентября 2019 г.
Павел Локшин | Die Welt

"Чтобы все жители России имели доступ в интернет, Кремль планирует масштабный спутниковый проект. Для этого Москва сотрудничала с европейскими компаниями. Но затем спецслужба предупредила о шпионаже со стороны Запада, и теперь у России новые планы", - пишет немецкое издание Die Welt.

По словам вице-премьера Максима Акимова, на встрече премьер-министра Китая Ли Кэцяна и его российского коллеги Дмитрия Медведева в Санкт-Петербурге обсуждался "интересный проект": создание совместной системы, которая с помощью спутников обеспечит доступ в интернет даже в самых отдаленных регионах страны.
"Детали проекта пока неизвестны. Однако его планирование показывает, что Китай и Россия все больше сближаются в сфере технологий, особенно в том, что касается интернета, (...) ведь "интересный проект" с китайцами может означать окончание сотрудничества россиян с Европой и США в разработке спутниковой системы OneWeb, решение об участии в которой Москва приняла только три года назад".

"Страх России перед шпионажем Запада может привести к тому, что в вопросе спутникового интернета она теперь будет сотрудничать с Китаем, страной, имеющей особенно большой опыт в интернет-слежке за своими гражданами", - указывает автор статьи.

"При этом сотрудничество России и Запада уже зашло далеко, - отмечает издание. - Совместное предприятие российского государственного концерна "Роскосмос" и британской компании OneWeb должно было продвигать создание в России наземных станций и координировать внедрение спутниковой сети между Калининградом и Владивостоком. (...) Это был бы крупнейший коммерческий проект в истории российского космического агентства".
"Но теперь перспективы проекта более чем неясные. Прошлой осенью служба внутренней разведки ФСБ раскритиковала OneWeb, заявив, что никто не может точно гарантировать России, что система не используется для шпионажа. Свои малые спутники весом около 150 кг OneWeb производит в Тулузе и сотрудничает для этого с Airbus, что, очевидно, является для россиян риском. (...) Еще одной проблемой с точки зрения россиян является то, что проект OneWeb впервые обеспечил бы на территории России доступ в интернет без цензуры", - говорится в статье.

Так или иначе реализация проекта OneWeb в России была затруднительной, пишет Локшин. "По информации новостного агентства Reuters, первый запуск спутников на ракете-носителе "Союз" несколько раз откладывался и был наконец осуществлен с опозданием более чем на год".
Уже в 2017 году российская государственная комиссия по радиочастотам отказалась рассматривать на закрытом заседании заявление OneWeb о предоставлении необходимых частот. "Инсайдеры говорили о том, что давление на комиссию оказала ФСБ", - передает издание.
"К тому же Роскосмос на протяжении нескольких лет разрабатывает свою собственную систему, аналогичную OneWeb. Программа "Сфера" предусматривает до 640 спутников, которые среди прочего также должны обеспечивать доступ в интернет".

"Но даже в лояльных к государству СМИ наподобие "Известий" были высказаны сомнения по поводу того, может ли амбициозный проект "Сфера" быть осуществлен в задуманной форме. Эксперты предполагают, что в обсуждениях совместной спутниковой сети с Китаем речь может идти о "Сфере". Участие в проекте китайцев могло бы дать России технологическую компетенцию и необходимые инвестиции, чтобы вообще иметь возможность развивать этот амбициозный проект", - отмечает Die Welt.

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569158400
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