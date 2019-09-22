 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вся Франция в Париже: новый опасный класс - бедные провинциалы, - Э.Лимонов
19:09 22.09.2019

"Каковым будет будущее движения? После полудня некоторые думали, что мертвым, поскольку они хотели бы видеть больше людей на Елисейских полях, тогда как другие воодушевлены смелостью, проявленной жилетами на протяжении вечера".
Утро субботы. Похоже, жилеты решили проломиться на Елисейские поля. По крайней мере, об их намерении штурмовать Елисейские поля свидетельствуют их анонсы о предстоящих сегодня мероприятиях.

Желтый жилет
Судите сами, вот основные собрания жилетов в Париже на сегодня.
Елисейские поля: рандеву в 10 часов. Против системы - "Вся Франция в Париже".
Елисейские поля: рандеву в 10 часов ровно (ни до этого, ни после). "Акт 45 - исторический: вся Франция в Париже".
Madeleine. Рандеву в 09 часов. Place de la Madeleine. Затем начало движения в сторону Елисейских полей. Это собрание было запрещено, организаторы его опротестовали, и сейчас их призыв собраться в 09 часов, Madeleine.
Место будет уточнено: рандеву в 20 часов. "Ночь баррикад в Париже".
Место будет уточнено: "21 сентября: "Черный блок", добро пожаловать в Париж".
Елисейские поля: рандеву в 10 часов, "L"ile de France принимает Францию в Париже".
Такой вот у них план действий.
С этими анонсами публикуются и "пять простых жестов для понимания":
поднятая правая рука сжатая в кулаке означает "Внимание! Они наступают!";
поднятая правая рука, указательный палец вверх, большой палец в сторону - "Внимание! Они стреляют!";
поднятые две руки сложены вместе ладонями - "Оставайтесь сгруппированными вместе";
две руки вверх, растопыренными ладонями вперед - "Внимание раненый!";
поднятые вверх и перекрещенные в локтевых суставах руки - "Стоп!";
что-то серьезное готовится, таким образом, иначе зачем такие серьезные сигналы "Они стреляют!", "Раненый!".
Ну, увидим и узнаем.

Вот к каким выводам пришел Yvan Yardoy, анализируя субботу 21 сентября в Париже.
"Странный день этого XLV акта, который, по-моему мнению, должен ознаменовать поворот в том или другом направлении, потому что все жилеты Франции были призваны прийти в Париж, и без жилетов!
Глобально и объективно необходимо скорее признать начальный неуспех мобилизации:
1. Первое рандеву на place de la Madeline в 9 утра было ожидаемо силами правопорядка и быстро рассеяно, тем более что в начале собрались всего 500 манифестантов.
2. Второе рандеву на вокзале Saint-Lazar было быстро разогнано слезоточивым газом.
3. Более чем тысяча жилетов выбрала присоединиться к манифестации за климат, организованной экологами. Они таким образом утонули в массе, и это позднее образовало недостаток жилетов на Елисейских полях. Маршрут экологов начался из центра Парижа, от Люксембурга к Bercy, то есть в другую от Елисейских полей сторону.
4. По сути, не было легко, если вообще это было возможно, явиться после полудня на Елисейские, потому что все метро в окрестностях были закрыты и многочисленные улицы были перекрыты силами порядка.
5. Как анекдот: обычные активисты крайне левых (исключая двух-трех) не были замечены на Елисейских, но целая тысяча "Черного блока" вошла в манифестацию за климат с самого начала, что было сюрпризом, потому что их там не ожидали. Они нанесли некоторый ущерб улицам и витринам банков и зажгли баррикады из мусорных баков. Полиция ответила слезоточивыми гранатами. Некоторые организаторы манифестации, как ONG Greenpeace, обратились к ним с требованием уйти по причине ими проявленного насилия и нанесенного ущерба.
6. Многие сотни жилетов без жилетов, чтобы не быть замеченными, стали на Елисейских полях еще с утра и стояли до практически после полуночи! Большая часть их были провинциалы, которые проделали для этого сотни километров.
Они себя растворили в массе туристов, визиторов, в "ассиметричной субверсии" (далее Yvan объясняет этот термин, взятый из военной терминологии, я объяснение опустил, ЭЛ). Поскольку это была несанкционированная манифестация, поскольку расстановка сил была явно не в их пользу, поскольку мобилизация полицейских была значительной.
ПУНКТ ПОЗИТИВНЫЙ ДЛЯ МАНИФЕСТАНТОВ:
Они как никак держались более 12 часов на Елисейских полях!
ПУНКТ НЕГАТИВНЫЙ:
Манифестанты были более амбициозны и ожидали намного больше народа на своей стороне.
7. Силы порядка отвечали в четырех различных манерах:
а) Карали штрафами в 135 евро манифестантов за участие в неразрешенной манифестации. Многие штрафы в результате получили люди, просто идущие по тротуарам Елисейских полей (я сократил этот пункт, прости Yvan).
b) Полиция обыскивала сумки, но сосредоточила свой контроль на внешности, отыскивая "маленьких белых провинциалов", заметных на фоне туристов. Новый опасный класс - бедные провинциалы. Охота на бедных была открыта.
с) Полицейские немедленно реагировали на каждое выступление жилетов без жилетов (песни, лозунги, желтые шары, одного задержали за желтые перчатки, etc.).
d) Ожидая гранат со слезоточивым газом, многие туристы, приехавшие с визитом в Париж, имели при себе на всякий случай средства закапывания в глаза, их задерживали, обнаружив эти средства.
8. Несмотря на то, что жилеты без жилетов играли в кошки-мышки с силами порядка, пели и кричали на протяжении часов, несмотря на гранаты с газом, выпущенные против них, гранаты с газом как бы спаяли их вместе.
9. Не было насилия против полиции, если не считать двух синтетических зонтиков и одного мусорного бака, которые были сожжены вечером. Во время сожжения второго зонтика отряды быстрого реагирования сделались истеричными и швыряли гранаты со слезоточивым газом в жилетов, находившихся на тротуаре перед ними, также швыряли и гранаты рассеивания. При этом ни один из полицейских не был в опасности.

10. По неизвестной причине полиция задержала Эрика Друэ, в момент, когда он вышел с террасы бистро, где сидел с близкими. В этот момент их было где-то шестьдесят полицейских и перед ними около тридцати невооруженных жилетов, среди них много женщин. Так как во время задержания раздались освистывания, полиция выстрелила слезоточивыми гранатами на тротуар авеню, не заботясь нисколько о людях, находящихся в этот момент на этом месте.

Каковым будет будущее движения? После полудня некоторые думали, что мертвым, поскольку они хотели бы видеть больше людей на Елисейских полях, тогда как другие воодушевлены смелостью, проявленной жилетами на протяжении вечера".
Конец рапорта Yvanа.
Неожиданно высока оказалась цифра-минимум манифестантов, участвовавших 21 сентября. 91 430 - минимум по всей Франции.
В "Твиттере" жилетов пишут о 23 000 только в Париже.
МВД сообщает о 16 000 манифестантов в Париже.

Большая часть манифестантов к ночи скопилась на площади Бастилии, выступления продолжались всю ночь до воскресенья. В то время, как столкновения на Елисейских полях и на бульваре Сент-Мишель к ночи прекратились.

Согласно опять-таки МВД Франции - 164 человека задержаны в Париже, из них 111 арестованы.
В других городах (данные префектур полиции):
в Лионе - вышли 5 000 человек;
в Страсбурге - 3600;
в Бордо - 750 человек.
Новый лозунг для 46-й субботы "Fin du monde, fin du mois, meme combat!" (Конец света, конец месяца, та же борьба!"
22 сентября 2019

Эдуард Лимонов

22 сентября 2019 |

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569168540
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