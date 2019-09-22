 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 23.09.2019
00:22  Загадочная смерть группы альпинистов в горах Южного Казахстана до сих пор вызывает вопросы
00:13  Война – дело молодых. И бедных. Жму ркуку хуситам, - С.Мардан
00:04  Итоги официального визита в Россию премьера Госсовета КНР, - В.Павленко
Воскресенье, 22.09.2019
19:09  Вся Франция в Париже: новый опасный класс - бедные провинциалы, - Э.Лимонов
16:20  Страх перед шпионажем Запада - россияне предпочитают сотрудничество с Китаем, - Die Welt
15:17  Почему казахстанки выходят замуж за геев? - Умутжан Сасанова
14:14  Дроны-убийцы. Беспилотники готовы начать третью мировую войну

14:12  Главный политический скандал в США последних дней. При чем тут Украина?
14:08  Баку об участии/неучастии в ОДКБ, - Мира Гасанова
12:11  Сексуальные ориентации только кажутся элитарными, - Андрей Бабицкий
12:09  Испанский кризис – симптом болезни Европы, - Н.Коваленко
10:41  Путин троллит США в Персидском заливе, - Foreign Policy
09:44  Bloomberg: Китай уже не кажется таким же непобедимым, как прежде
09:40  Project Syndicate: продержится ли коммунистический Пекин до 2049 года?
09:13  Минздрав Киргизии нашел себе дело и создаст электронный реестр больных с психическими расстройствами
06:53  Издательский Дом "Казак университеті" принял участие в 26-й Пекинской международной книжной ярмарке
00:02  В Узбекистане проверят все хлопковые поля на предмет использования детского и принудительного труда
Суббота, 21.09.2019
23:47  В Нур-Султане и Алматы полиция скрутила 57 незаконно митингующих "аблязовца"
23:42  Казах Бекзат Нурдаулетов стал чемпионом мира по боксу. Узбек Д.Рузметов - второй
22:45  Казах борец-вольник Нуркожа Кайпанов стал серебряным призером ЧМ
22:24  Арабская связь: почему США не начнут военную кампанию против Ирана, - Э.Байназаров
21:53  В горемычной казАрыси вновь взорвались боеприпасы. Пострадали 10 военнослужащих
21:51  Хоким Бухары решил поселить малоимущих в историческом здании "Дом Арабовых". На кой?
21:16  Шокирующая Азия: узбекские автомобили Ravon вернутся в Россию
20:51  Кыргызка Айсулуу Тыныбекова - Чемпионка мира по борьбе!
17:46  Узбекские боксеры Ш.Зоиров и М.Мирзахалилов стали Чемпионами мира в Ебурге
15:03  США ввели мега-санкции против Центробанка Ирана
15:01  Ближний Восток. Летящие камни в стеклянном доме, - С.Кожемякин
14:58  Рога не мешают? Ошские кутюрье представили "около 100 видов национальной одежды кочевников"
13:48  Их нравы. Савик Шустер нагрел на бабки и подал в суд на Коломойского
12:39  КырДепутатка Карамушкина отказывается дальше ходить на допросы. Штурмуйте мой дом, забирайте в наручниках...
11:00  Трамп может разыграть партию хуситов с Тегераном в пакете, - С.Тарасов
10:50  Праздник туркестанистики! Узбекистан рассекречивает архивные документы до 1917 года
10:48  Узб с Афганом заключили 10 летний контракт на поставку электричества. ЛЭП-то восстановили?
10:29  Издание учебников в Киргизии. На ошибках учимся или повторяем? - А.Бенгард
10:27  Задержан завсектором отдела безопасности аппарата Кырправительства Егор Скобеев. Шпион с севера?
09:38  Геополитика никуда не делась, конечно, но она стала похожа на курицу, которой голову отрубили... О кризисе современной политологии, - Владимир Лукин
08:36  Сдерживание в новую эпоху, - С.Караганов, Д.Суслов
08:33  "Центр-2019": Путин показал КырПрезиденту Жээнбекову войнушку и угостил корочкой хлеба
08:32  Развилка для гегемона. Рост Ирана - вызов Соединенным Штатам, - Федор Лукьянов
07:20  Власти США вывели из-под санкций 400 китайских товаров. Трамп машет белым флагом
00:50  Евразийский план против проекта "Большой Ближний Восток", - Мира Гасанова
00:07  Мир выбирает между финансовым кризисом и войной? - А.Разуваев
Пятница, 20.09.2019
21:23  Дурдом жив! Алматинскую улицу Каблукова переименовали в Кекилбайулы
18:38  А не распуститься ли нам? Кому на руку досрочные выборы в Кыргызстане, - "ВБ"
16:09  Перл Харбор в шиито-суннитской войне , - А.Эскин
15:51  Молодежь Бишкека: штрихи к духовному портрету, - Т.Джумабаев
14:55  Кыргызы спешно перебрасывают танки и прочую военную технику на юг (фото)
14:49  Таджикистан. Конкретные дела против лжи
13:43  "Думаете, в Алматы все идеально?" Что сделает новый архитектор с Нур-Султаном
13:33  Хитрые узбеки предлагают создать в Ташкенте "единый диспетчер-центр по распределению природного газа для стран ЦА"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Война – дело молодых. И бедных. Жму ркуку хуситам, - С.Мардан
00:13 23.09.2019

Атака хуситских дронов на саудовскую нефтянку, да и вся пятилетняя война йеменских повстанцев с Саудовским королевством, говорит об очень важной вещи – военную победу нельзя купить.

Атака хуситских дронов на саудовский нефтеперегонный завод, равно как и вся пятилетняя война йеменских повстанцев с Саудовским королевством, говорит об очень важной вещи – военную победу нельзя купить.

Саудовская Аравия ежегодно тратит десятки миллиардов долларов на самую современную американскую военную технику, являясь крупнейшим в мире клиентом американского военно-промышленного комплекса. Однако впервые в своей непродолжительной истории столкнувшись с небольшим, плохо вооруженным, но упорным и яростным врагом, королевство терпит одно поражение за другим.
Наемная армия, рекрутируемая в основном в Пакистане, не испытывает ни малейшего желания умирать за саудовского короля. А ведь ей противостоят всего лишь небольшие партизанские отряды, а не полноценная вражеская армия.
Очевидно, что столкнись саудиты в прямом военном конфликте с иранцами, им не помогут ни американские "Патриоты", ни танки "Абрамс", и менее чем через месяц священный камень Каабы в качестве трофея будет увезен в Тегеран. Богатство сыграло с арабами дурную шутку. Чем больше денег они зарабатывают, чем больше военных самолетов покупают, тем уязвимее они становятся перед внешними угрозами.

Феномен крошечного Израиля, который обладает статусом региональной военной сверхдержавы, легко объясним. Несложно быть самым сильным, если ты санитар-качок в травматологическом отделении больницы. Израильтяне содержат большую армию именно для войны, а не для внутригосударственных переворотов, и не жалеют на нее ни денег, ни людей.

Парадоксально, но страны всеобщего благоденствия оказываются тем более беззащитны перед лицом реального врага, чем более равномерно распределяется богатство между их гражданами. Поэтому, например, норвежцы, давно построившие свой нефтяной скандинавский социализм, даже в сериале "Оккупация" немедленно сдаются русским. Потомки викингов и в кино не хотят себя обманывать. Если водитель трамвая в Осло получает 8000 евро в месяц, он совершенно точно не пойдет записываться добровольцем на какой-нибудь Заполярный фронт.

Американцы имеют большую и боеспособную армию лишь благодаря огромному социальному расслоению. Средний класс исправно поставляет офицеров в Вест-Пойнт, а бедные кварталы Лос-Анжелеса и Сиэтла – солдат. Потому что мальчики из нормальных семей вряд ли пойдут служить за 20 000 долларов в год.

Российская контрактная армия имеет ту же социальную основу. Это часто единственная альтернатива безработице и нищете моногородов и депрессивных райцентров. Богатые города-миллионники предлагают молодым мужчинам слишком много альтернатив военной службе, и они служить не хотят. Социальное расслоение, таким образом, остается весьма полезным с точки зрения национальных интересов, потому что обеспечивает непрерывное воспроизводство "штыков".
А "штыки" остаются на глобальном рынке реальным и очень ценным капиталом, эквивалент покупательной способности которого многократно превышает стоимость любой валюты и который способен очень быстро обнулить самый большой ВВП.

Форсированный развал Советской армии был приоритетной задачей Запада в начале 90-х из-за того, что именно ВС СССР обеспечивали экономический паритет Советского Союза с США и их европейскими союзниками. Они, не торгуясь, оплатили распил сотен ракет, стратегических бомбардировщиков и боевых кораблей, сквозь пальцы глядя и на коррупционную составляющую. С развалом ключевых индустрий и промышленных районов мы и сами справились самостоятельно чуть позже.

Первая Чеченская война оказалась неприятным сюрпризом для новых "партнеров". Российская армия, нищая, голодная и раздетая, огрызаясь и отстреливаясь, остановила реформаторов, которые требовали немедленного разоружения Российской Федерации перед лицом "цивилизованного" Запада. Ельцин понял, что без армии он превратится в очередного африканского вождя, а 1993 год окончательно убедил его в этой мысли.
Инвестируя в армию, Россия просто выравнивает свои возможности с экономическими сверхдержавами – США, ЕС и Китаем. Обладая военным ресурсом и используя его там, где она считает это рациональным, Россия получает дополнительную свободу действий, в том числе и чисто экономических, которой лишено абсолютное большинство стран.

#{author}Королевство Саудовская Аравия в этом смысле ничем не отличается от Германии или Японии. Их финансовое благополучие и весь жизненный уклад гарантируются внешней силой. Фактически это – "золотая" голосующая акция, которая находится совсем не в Берлине и не в Токио. Она хранится в Федеральном резерве Соединенных Штатов. Ровно в тот момент, когда экономические интересы немцев или японцев войдут в противоречие с интересами США, они воспользуются своим правом вето. Это отлично понимают китайцы, которые по размеру военного бюджета сегодня конкурируют с США, открывают военные базы в Африке и строят авианосцы.
Кстати, если в отношении России оппоненты немедленно начинают говорить о врожденной имперскости Москвы, советских комплексах и т. д., то объяснить логику Пекина таким образом никак не получится. Потому что логика здесь тоже – чистая экономика. В конкуренции необходимо иметь военное плечо в переговорах. И его нельзя занять, купить или срочно выпустить облигации.

Сергей Мардан
22 сентября 2019,

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569186780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин провел переговоры со своим китайским коллегой Ли Чжаньшу
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в открытии завода по производству масел в Алматинской области
- Ключевые моменты в последних назначениях президента - Ашимбаев о перестановках
- Кадровые перестановки
- Вице-премьер РК Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Семея
- Сенаторы предложили законодательно закрепить ответственность за распространение наркотических средств через интернет
- Экспертное мнение: Кадровыми перемещениями КПД госаппарата в Казахстане не повысить
- Сенаторы обсудили вопросы развития аграрной науки, подготовки кадров и реализации Госпрограммы развития АПК на 2017-2021 годы
- Реализация программы "Нұрлы жер" идет с большим опережением
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  