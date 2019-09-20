Загадочная смерть группы альпинистов в горах Южного Казахстана до сих пор вызывает вопросы

00:22 23.09.2019

Уже 37 лет прошло с момента гибели в горах Южного Казахстана карагандинских альпинистов. Практически одновременная смерть сразу пятерых членов сильной и слаженной команды при восхождении на гору Коптау до сих пор вызывает вопросы.



В середине сентября 1982 года в ущелье Сайрам-су проходили ежегодные альпинистские учебно-тренировочные сборы, на которых участники из разных городов и республик Советского Союза повышали квалификацию. В числе участников из Караганды была команда Александра Фортуны, в которую кроме него входили Серик Тяжин, Теймур Майлов, Наталья Бейфус и Борис Полянский.



Ранним утром 17 сентября из базового лагеря, разбитого у Нижнего озера, на маршруты разной сложности вышли девять команд. Карагандинцам предстояло подняться на вершину Коптау высотой 3 650 метров по относительно несложному маршруту категории 2Б.



На протяжении нескольких дней в горах стояла теплая солнечная погода, и на восхождение группы выдвинулись налегке, оставив теплую одежду в лагере. Но вскоре небо затянуло тучами, подул ветер, а потом начался дождь, который вскоре перешел в снег.



Утром 17 сентября я проснулся от того, что услышал выстрел из ракетницы, – вспоминает события 37-летней давности известный в Южном Казахстане альпинист и инструктор Ербол Уразалин, занимавшийся на тех сборах медицинским обслуживанием команд. – Выглянул из палатки – снег. Выстрел из ракетницы был сигналом, что все команды, вышедшие на маршруты, обязаны вернуться. Но, несмотря на ухудшение погоды, назад никто не повернул.



Все команды прошли свои маршруты до конца и, несмотря на нешуточный буран, вернулись в лагерь вовремя. Все, кроме команды из Караганды.



Так как контрольное время уже поджимало, наш выпускающий Владимир Алексеевич Колодин дал команду отправляться на поиски карагандинцев, – говорит Ербол Уразалин. – От Нижнего озера мы дошли до Верхнего. Пока шли, поднялся такой буран, что я едва видел спину впереди идущего напарника. Ребят мы не нашли, но в тот момент еще не переживали, так как были уверены: группа сильная – не пропадет.



Утром следующего дня, когда метель стихла, на поиски пропавших альпинистов вышли сразу несколько спасательных команд. В одну из них, отправившуюся по маршруту команды на вершину Коптау, был включен и Ербол Уразалин.



Прошли по маршруту – никого нет, – продолжает альпинист. – Прошли дальше. Сели передохнуть. Вдруг вижу вдалеке в снегу фрагмент оранжевой ткани. Подбежал – лежит Наташа Бейфус. Взял ее за руку, чтобы проверить пульс, а она уже задеревенела от мороза. Смотрим, от нее веревка через камень тянется. Внизу – Борис Полянский, тоже замерзший. А веревка дальше идет. Ниже спускаемся – никого нет. Мы сообщили об этом по рации. Позже узнали, что спасательная группа, отправлявшаяся на поиски команды по пути ее предполагаемого спуска, обнаружила замерзшим капитана команды Сашу Фортуну.



Серика Тяжина и Теймура Майлова спасатели так и не нашли. К масштабной поисковой операции было привлечено большое количество людей. После первых поисков, проводившихся силами участников учебно-тренировочных сборов, были организованы еще несколько операций. В 1982-м Тяжина и Майлова искали до самого ноября. В апреле 1983-го поиски возобновились. Участие в них принимали альпинисты со всего Союза, но безуспешно. Ни самих ребят, ни даже каких-либо принадлежавших им вещей, в том числе металлического снаряжения, обнаружить так и не удалось. Официальные поиски велись два года. Неофициальные – еще несколько лет.



До сих пор есть много всяких версий и домыслов относительно причин гибели ребят, и меня это возмущает, – добавляет Уразалин. – Причем собираются и обсуждают это люди, которых там вообще не было. Что на самом деле произошло? Группа Фортуны была достаточно сильная, и, на мой взгляд, погубила ее самоуверенность. Для их уровня маршрут был несложным. И так как накануне погода была хорошая, на восхождение ребята решили идти без теплых вещей, в кроссовках. Но неожиданно для всех погода резко изменилась. Под проливным дождем команда вымокла. Потом температура резко опустилась. Пошел снег. Ударил мороз. Я как врач сразу поставил всем троим найденным диагноз – переохлаждение. По какой-то причине на маршруте они остановились и долгое время стояли без движения – и в итоге замерзли.



По словам Ербола, шли карагандинцы двумя связками. В первой – Фортуна, Бефус и Полянский. Во второй – Тяжин и Майлов, которых так и не нашли…



О погибших 37 лет назад альпинистах в ущелье Сайрам-су напоминает скала Памяти. На ней висят фотографии ребят, навсегда оставшихся молодыми.



Ирина ГАЛУШКО | Туркестанская область