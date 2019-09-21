КазКорруп. Аким Зерендинского района Абуталипов задержан с поличным при получении взятки

00:23 23.09.2019

В Акмолинской области задержаны аким Зерендинского района и начальник отдела ЖКХ. Они подозреваются в получении взятки, сообщает корреспондент Baigenews.kz.



Как сообщил источник в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по Акмолинской области, аким Зерендинского района Берикжан Абуталипов и руководитель райотдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлан Баканов задержаны 12 сентября т.г. в 17 часов 18 минут.



"Они задержаны при получении взятки в сумме 1,8 млн. тенге от директора ТОО "СТЭМ-4" Аркадия Столяренко. Сумма предназначалась за общее покровительство и подписание актов выполненных работ", - уточнил источник в департаменте Нацбюро.



Берикжан Абуталипов занимал должность акима Зерендинского района с 19 марта 2019 года.



Напомним, его предшественник Мереке Мустафин в настоящее время отбывает наказание за аналогичное преступление. В январе он вместе со своими заместителями был задержан при получении взятки в 3 млн. тенге. Деньги были получены через замглавы района от директора одного из предприятий за продление срока аренды земельного участка сельхозназначения. Мустафину была инкриминирована ч.2 ст.366 (покушение на получение взятки).



А в июне он был приговорен судом к 3 годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Мереке Мустафин отбывает наказание в колонии-поселении.



На должности акима Мустафин был с 20 декабря 2017 года.



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Асель Турар