Полиция Казахстана задержала более 70 участников антиправительственных митингов

08:24 23.09.2019

Полиция Казахстана задержала 57 участников антиправительственных акций протеста в двух крупнейших городах страны, Алматы и Нур-Султане. Об этом сообщает МВД республики.



Еще около 20 человек, по данным корреспондента "Свободы", были задержаны в крупном городе Шымкент у границы с Кыргызстаном.



В МВД заявили, что задержанные "поддавались на провокационные призывы" и "стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка". Находившийся на месте задержаний в Алматы корреспондент "Свободы" сообщил, что митингующие не оказывали сопротивления полицейским.

На видеотрансляции Азаттыка из Нур-Султана запечатлены кадры грубых задержаний людей – полиция заталкивала некоторых в автозаки с применением силы.

Накануне республиканская Генеральная прокуратура предостерегла граждан от участия в том, что она назвала "незаконными протестными акциями".

Все задержания проходили в местах, которые запрещенное в стране движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) и его создатель Мухтар Аблязов (живущий с 2009 года за границей бывший банкир и критик Нур-Султана) обозначило как места антиправительственных митингов.

Действующее законодательство Казахстана, критикуемое международными правозащитными организациями, обязывает граждан получать разрешение местных властей на митинги. Активисты говорят, что акиматы зачастую отказывают в проведении акций протеста. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за участие в несанкционированных акциях штраф (до 50 месячных расчетных показателей, что составляет около 330 долларов) и арест на срок до 15 суток.