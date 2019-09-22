Бохтар. Таджик-психопат порезал на улице двух бойцов российской 201 базы

08:25 23.09.2019

Таджикистанца, напавшего на двух российских военнослужащих, признали "психически больным"

22 Сентябрь, 2019



201-я РВБ в Бохтаре



Министерство внутренних дел Таджикистана назвало нападение жителя Бохтара на двух военнослужащих 201-й российской военной базы в административном центре Хатлонской области "хулиганством", а злоумышленника - "психически больным".

В своем официальном заявлении посольство России в Таджикистане 22 сентября сообщило, что "подозреваемый задержан и ведется расследование".

Нападение на двух солдат российской военной базы в Таджикистане произошло 21 сентября. Обе стороны заявили, что инцидент произошел, когда солдаты находились "в городе по личным делам, за пределами воинской части".



Умарджон Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана, сказал 22 сентября в беседе с Радио Озоди, что подозреваемый числится "в областном списке пациентов, имеющих психическое заболевание", но не предоставил никакой дополнительной информации по этому поводу. Он добавил, что прокуратура Хатлонской области продолжает расследование инцидента.

Между тем, информационное агентство ТАСС сообщило, что в Душанбе были госпитализированы двое российских военнослужащих с ранениями, и их состояние является стабильным.



Сотрудники российского посольства в Таджикистане в воскресенье выступили с официальным сообщением, заявив, что они внимательно следят за процессом расследования происшествия, и поддерживают связь с командованием 201-й военной базы, а также с правоохранительными органами Таджикистана.

201-я военная база в Таджикистане является крупнейшей сухопутной воинской частью России за рубежом. В настоящее время военная база находится на окраине Душанбе и в Бохтаре.