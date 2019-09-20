В Казахстане составили карту мест посадок НЛО

08:35 23.09.2019

В Казахстане появилась карта мест, где видели НЛО

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20 Сентября 2019 Автор: Рустем ОМАРОВ | Нур-Султан



Если хотите увидеть НЛО, отправляйтесь не в американский Розуэлл, а в Казахстан. Группа "Космопоиск" составила онлайн-карту ufoseti.org, в которую вошло около двух тысяч свидетельств очевидцев НЛО, начиная с 1960-х годов!

Самым притягательным для НЛО регионом нашей страны уфологи называют Центральный Казахстан. Например, четыре года назад Ярослав Лекарев увидел гуманоида, который бежал по... сельской дороге близ Жезказгана. Ростом пришелец был около 2,5 метра. Конечно, некоторые остряки шутят, что гуманоид закупился в соседнем магазине водкой и поспешил обратно на борт. Однако есть и другие свидетельства пребывания пришельцев в этом регионе.

Впервые НЛО в районе Жезказгана наблюдали в 1964 году. Учитель Николай Квитко вышел на ночную прогулку с собакой и увидел в небе яркий луч, освещавший площадь размером с футбольное поле. Собака рвалась в сторону сияния, и оно тут же погасло. Никаких прожекторов в том месте не было. А в 1977 году жители поселка Раздольное Тургайской области наблюдали шарообразный объект, который завис в небе. Он осветил весь поселок. Позже житель Раздольного Иван Перепелица написал письмо авторам передачи "Очевидное-невероятное", и этот случай вошел во все мировые справочники.



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Но, пожалуй, самый знаменитый случай наблюдения НЛО в нашей стране произошел в феврале 2017 года. Объект завис над столичным небоскребом "Северное сияние". Прохожие заметили, что по соседству появилась голограмма здания.



Еще одна фотография НЛО принадлежит жительнице Бухтармы Ольге Шмаковой. Она сделала снимок в июле 2017-го. Женщина фотографировала закат, когда вдруг появился загадочный объект с зелеными огнями. Он завис над Бухтарминским водохранилищем. Незадолго до этого в том самом месте была видна молния.



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Сфотографировать пришельцев в июле 2004 года удалось и Антону Калашникову из Иссыка. Снимки были сделаны на профессиональный фотоаппарат, что позволило хорошо разглядеть НЛО. Это были серебристые диски.

В апреле 2018 года павлодарец Виталий Тарасов, сидя в такси, тоже увидел НЛО. Объект завис в 100 метрах над землей и не двигался около трех минут. Виталий описал НЛО с точки зрения профессионального инженера. Объект был круглой формы с зубчатыми краями. От кормы к носу были видны возвышения, похожие на воздухозаборники. Когда НЛО начал движение, из его центральной части пошел свет. Увы, но снять увиденное на телефон мужчина не смог – с сотовым телефоном произошли неполадки.



К слову, рекорд по количеству наблюдений за НЛО бьет Алматы и его окрестности – восемь зафиксированных случаев за последние годы. К примеру, алматинка Аида Кантуринова уверяет, что в апреле 2015 года видела космический корабль пришельцев. Теперь женщина недоумевает: почему инопланетные гости не выходят с людьми на контакт?