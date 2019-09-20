В КазАрмии новые: командующий группы войск "Восток" А.Жусупов, командующий ВВС - Н.Топаев

08:37 23.09.2019

Опубликовано: 21 Сентября 2019 Автор: ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нурболата Топаева командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства.



Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента Казахстана в субботу.



Ранее занимавший эту должность Даурен Косанов освобожден от должности, указано в тексте документа.



Кроме того, глава государства также назначил Асана Жусупова командующим войсками регионального командования "Восток".



Этот пост ранее занимал Нурлан Кашаганов, который освобожден от должности по распоряжению президента.