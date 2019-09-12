"Я сама выбрала мужу токал", - каз-дизайнерша Жадо

09:11 23.09.2019

"Я сама выбрала мужу токал" - дизайнер Жадо раскрыла тайну



Жадыра Сахиева, известная как дизайнер Жадо, призналась, что не против многоженства. Знаменитость не только столкнулась с этим явлением, но лично выбрала мужу токал.



В студии программы "Бір сұрақ" дизайнер заявила: она категорически против, чтобы казашки выходили замуж за иностранцев. Жадо считает, что уж лучше быть второй или третьей женой для казахского мужчины, чем единственной для иностранца.

"Мне кажется, что через 10-20 лет мы все-таки начинаем тянуться к нашей культуре, к нашей народности. Мы же мусульмане, у нас есть свои обычаи. Уж лучше быть второй и третьей женой, чем выходить замуж за иностранца. Чтобы приумножить нашу нацию, казахские девушки и парни должны жениться друг на друге", - поведала Жадо.



Пользуясь случаем, Жадыра рассказала и свою историю жизни. Ее супруг был вынужден по работе переехать в Россию. Зная, что суженный не будет там коротать ночи в одиночестве и в скором времени найдет себе вторую жену, Жадо решила позаботиться об этом заранее.

"Мой муж вот уже 15 лет работает в России. Я не смогла туда переехать. Про себя подумала: "Вот он женится на девушке другой национальности, у них дети-метисы родятся". Недолго думая, я решила женить его на казашке. Нашла из аула хорошую порядочную девушку, она моложе меня на 15 лет, и сама лично отвезла ее к нему. Сейчас она рядом с моим мужем. У них родились две прекрасные дочери-близняшки. Я у них крестная мать", - поделилась Жадыра Сахиева в программе "Бір сұрақ".



12 сентября 2019

Клара Киясова