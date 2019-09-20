Скончался дядя старшего зятя Казахстана - предприниматель Аманбек Кулибаев

09:12 23.09.2019

Захар Мостовой

Национальный Олимпийский комитет сообщил о смерти Аманбека Кулибаева.



"НОК Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким Тимура Аскаровича Кулибаева в связи с кончиной его дяди Аманбека Алтынбековича Кулибаева. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.



Согласно информации из открытых источников, Аманбек Кулибаев занимался предпринимательством.