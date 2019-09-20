 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 23.09.2019
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00:13  Война – дело молодых. И бедных. Жму ркуку хуситам, - С.Мардан
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Воскресенье, 22.09.2019
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09:40  Project Syndicate: продержится ли коммунистический Пекин до 2049 года?
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Суббота, 21.09.2019
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22:24  Арабская связь: почему США не начнут военную кампанию против Ирана, - Э.Байназаров
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21:51  Хоким Бухары решил поселить малоимущих в историческом здании "Дом Арабовых". На кой?
21:16  Шокирующая Азия: узбекские автомобили Ravon вернутся в Россию
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17:46  Узбекские боксеры Ш.Зоиров и М.Мирзахалилов стали Чемпионами мира в Ебурге
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12:39  КырДепутатка Карамушкина отказывается дальше ходить на допросы. Штурмуйте мой дом, забирайте в наручниках...
11:00  Трамп может разыграть партию хуситов с Тегераном в пакете, - С.Тарасов
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10:29  Издание учебников в Киргизии. На ошибках учимся или повторяем? - А.Бенгард
10:27  Задержан завсектором отдела безопасности аппарата Кырправительства Егор Скобеев. Шпион с севера?
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08:36  Сдерживание в новую эпоху, - С.Караганов, Д.Суслов
08:33  "Центр-2019": Путин показал КырПрезиденту Жээнбекову войнушку и угостил корочкой хлеба
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Пятница, 20.09.2019
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    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Скончался дядя старшего зятя Казахстана - предприниматель Аманбек Кулибаев
09:12 23.09.2019

Захар Мостовой
Национальный Олимпийский комитет сообщил о смерти Аманбека Кулибаева.

"НОК Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким Тимура Аскаровича Кулибаева в связи с кончиной его дяди Аманбека Алтынбековича Кулибаева. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Согласно информации из открытых источников, Аманбек Кулибаев занимался предпринимательством.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569219120
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