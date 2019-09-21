Бывшего акима казахстанского Балхаша обвиняют в крупном ущербе государству

10:13 23.09.2019

Они подозреваются в превышении своих служебных полномочий.



Антикоррупционной службой по Балхашскому региону начаты досудебные расследования в отношении бывших акима города Балхаш, руководителя ГУ "Аппарат акима г.Балхаш" и других должностных лиц акимата, подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, повлекшим ущерб государству на сумму свыше 3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.



- Они подозреваются в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы, путем сокрытия дорожно-транспортного происшествия, совершенного руководителем Аппарата на служебном автомобиле (который не имел права управлять транспортным средством в связи с лишением Спецадминистративным судом такого права сроком на 3 года), - рассказали в Антикоррупционной службе.



Также им вменяется внесения в официальные документы - постановление акима города "О пополнении уставного капитала", приказ "О передаче автотранспорта" ложных сведений, незаконной передачи неподлежащего восстановлению автомобиля в подведомственное КГП "СуЖылуТранс" акимата Балхаша под предлогом пополнения уставного капитала предприятия.

Расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их вины, будет вынесено судом.