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Исламизация Москвы: правда и вымыслы, - А.Нечаев
11:44 23.09.2019

Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчеты дают совсем другие цифры.
"В советские годы мы собирали на праздничные намазы Ураза-байрама и Курбан-байрама до 35 тысяч верующих, а сейчас 130 тысяч только в Соборной мечети. В 1997 году мэр Москвы говорил, что в столице проживает 800 тысяч мусульман. Сегодня я слышу от руководства столицы, что три-четыре миллиона жителей города – как постоянных, так и временных – исповедуют ислам", – заявил в интервью изданию "Известия" председатель президиума Духовного управления мусульман России и по совместительству глава Совета муфтиев Равиль Гайнутдин.
По его словам, на сегодняшний день в России функционируют более восьми тысяч мечетей, но этого явно недостаточно.
"Если бы мы построили шесть тысяч новых храмов по всей стране, то достигли бы уровня 1920 года, хотя тогда мусульманское население Российской империи было намного меньше, чем Российской Федерации. Буду откровенен: сейчас мы финансово не сможем осилить строительство стольких мечетей. Речь идет хотя бы о 50–60 на всю страну. Это не так много, если вспомнить о программе строительства 200 храмовых комплексов в Москве", – подчеркнул муфтий, напомнив про обещание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова построить в столице 11 новых мечетей.
К настоящему моменту в столице шесть мечетей, но более 100 исламских молельных домов.
Напомним, что в марте текущего года Гайнутдин выступил с предсказанием, согласно которому через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Однако опрошенные газетой ВЗГЛЯД демографы не согласились с таким прогнозом.
По мнению экспертов, муфтий и сейчас преувеличивает цифры, когда рассуждает о количестве мусульман в российской столице.
"В 2020 году в России пройдет перепись населения. И она поможет уточнить и национальный состав россиян, и вероисповедание наших граждан. Но то, что муфтий приводит завышенные цифры – это очевидно", – заявил газете ВЗГЛЯД член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод.
По его словам, в 2017 году эксперты говорили об одном миллионе мусульман в Москве, а резкого притока мусульман за счет внешней и внутренней миграции за эти два года не было. "Недавно был проведен опрос, который показал, что среди наших граждан имеет место нетерпимость по отношению к мигрантам. С одной стороны, муфтию возможно и приятно называть такие серьезные цифры. С другой стороны, они вызывают напряжение", – считает Брод.
Чтобы этого избежать, во-первых, необходимо многое сделать для воспитания межнациональной и межрелигиозной культуры общения, есть серьезные вопросы и по проблеме адаптации мигрантов.
"Во-вторых, подобные высказывания должны основываться на более реальном знании предмета о количественном составе мусульман в столице, – подчеркнул эксперт. – И я не думаю, что в Москве нужно сразу построить 11 мечетей. Сейчас у нас появилась перспективная организация "Духовное собрание мусульман России", возглавляемая Альбиром Кргановым, которая уже получила разрешение на строительство мечети и образовательного учреждения в Новой Москве. Потому нагнетать ситуацию такими серьезными цифрами не совсем правильно".
Схожего мнения придерживается и председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.
"Эти цифры вызывают очень большие сомнения. Можно посмотреть данные переписи населения по Москве за 2010 год. Там к народам, традиционно исповедующим ислам, отнесено около 400 тысяч человек. Потому слова о четырех миллионах мусульман вызывают недоумение и даже смех. Возможно кто-то забыл поставить запятую, там где надо? То есть не 4 миллиона мусульман, а 0,4 миллиона? И это не значит, что каждый из них исповедует ислам. Мы ведь знаем случаи, когда человек называет себя мусульманином, а сам ест свинину, пьет вино и даже водку, нарушает всевозможные запреты, включая внебрачные половые связи, и ведет себя как обычный житель мегаполиса", – сказал он газете ВЗГЛЯД.
По словам Московского, за последние 10 лет миграционная ситуация не могла измениться настолько резко: даже если представить, что перепись 2010 года кого-то не учла, что показатели вдвое выше, мы получим 800 тысяч, то есть меньше миллиона человек, а не три-четыре, как говорит муфтий.
"Даже с учетом мигрантов из стран Средней Азии такого количества мусульман в Москве не наберется", – уверен Московский.
По его словам, жесткость российского законодательства и принятых властями мер привела к снижению числа мигрантов в столице, особенно нелегальных:

"Если говорить об иностранных рабочих из среднеазиатских государств – 10 лет назад их было намного больше, чем сейчас. Это даже визуально заметно".

За то время для трех миллионов граждан среднеазиатских стран въезд в Россию был закрыт. Для некоторых из них потом, правда, провели миграционную амнистию.
"Сейчас в Москве единовременно находится около 700-800 тысяч иностранных рабочих, включая выходцев с Украины, из Белоруссии и так далее. Вместе с туристами – чуть более миллиона иностранцев. Потому здесь есть три варианта: либо муфтия неправильно проинформировали, либо он что-то неправильно понял, либо он завышает число мусульман в Москве, чтобы добиться разрешения на строительство мечетей", – предположил Московский.
Скептически он оценил и словам Гайнутдина о том, что бывший мэр Москвы обещал построить в столице 11 мечетей:
"Юрий Михайлович, возможно, и обещал построить 11 мечетей. Но я хочу напомнить, что Лужкова в свое время уволили в связи с "утратой доверия". Я не могу доверять этой информации, пока ее сам Лужков не подтвердит".
При этом реальной необходимости в строительстве такого количества мечетей нет, считает эксперт. "Ради интереса – сходите в московскую Соборную мечеть. Там даже в пятницу немноголюдно. Только в праздничные дни", – резюмировал Московский.

Алексей Нечаев
22 сентября 2019,

Источник - vz.rul
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