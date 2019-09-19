Donya-e eqtesad (Иран): Путин советует решать международные проблемы "по Корану"

11:47 23.09.2019

Фрагмент трехстороннего саммита по Сирии с выступлением Владимира Путина привлек всеобщее внимание и стал сюжетом информационных выпусков во многих мировых СМИ, пишет иранское издание. Российский лидер, отвечая на вопрос, процитировал Коран. Иранские читатели озадаченно пытаются понять, к чему бы это.



Donya-e eqtesad (Иран): Путин советует решать международные проблемы "по Корану"



Повесткой дня саммита глав трех государств в Анкаре (Ирана, России и Турции) были вопросы борьбы с терроризмом и проблемы формирования суверенной сирийской государственности после окончательного урегулирования конфликта. Однако видеосюжет саммита в той части, где выступает Владимир Путин и цитирует священный Коран, привлек всеобщее внимание и стал сюжетом информационных выпусков во многих мировых СМИ. А пользователи соцсетей мгновенно распространили видео с выступлением Путина по Всемирной паутине.



Особенный резонанс вызвали слова президента России, сказанные им в ответ на вопрос относительно возможности продажи российских зенитно-ракетных систем С-400 Саудовской Аравии. Российский лидер предпочел ответить иносказательно. Он сказал буквально следующее: "В священном Коране сказано, что вы когда-то были врагами, но по милости Аллаха стали братьями. И исходить следует из этого - то, что разделяет людей, приводит к конфликтам, должно отойти на второй план".



"И в том же священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме тех случаев, когда необходимо защитить свой род" - продолжил Владимир Путин. Непосредственно же по сути вопроса президент России напомнил об Иране, который "принял мудрое решение, купив у России комплексы С-300". Россия точно также, по словам Путина, готова поставить теперь Саудовской Аравии новейшие комплексы С-400, которые предназначены для "самообороны" и защиты инфраструктуры страны.



Распространяя видеосюжет с данным выступлением Владимира Путина по киберпространству, пользователи нередко сопровождали их своими комментариями. Обращали на себя внимание комментарии, которые оставляли, в частности, те пользователи, которые оппозиционно и критически настроены по отношению к правительству (Ирана - прим. перев.). Примечательно, что многие из них, хотя и осуждают внешнеполитический курс правительства страны, направленный на сотрудничество с Россией, тем не менее, в целом приветствовали обращение Путина к священному Корану во время выступления на саммите. При том, что многие критически встретили участие в саммите Ирана.



Так, один из пользователей написал: "Вдохновение Путиным стихами из Корана и использование им в своей политической стратегии аятов (строк - прим. перев.) священной книги показывает, что устои нашей религии открыты действительно всем и вовсе не являются чем-то исключительно консервативным и косным. Неплохо было бы взять это на заметку прозападным либералами "технократам" в мусульманском мире".

Другой пользователь, комментируя предложение (Путина) о покупке оружия, написал: "На Саудовскую Аравию давят все. Трамп предлагает Эр-Рияду "купить" гарантии безопасности для торговли своими ресурсами, а Путин предлагает купить оружие. Саудовцам будет стоить гораздо меньше соглашение с Ираном".



Некоторые оппозиционно настроенные к правительству пользователи подвергли критике улыбки на лицах Зарифа (главы МИД Ирана) и Ваэзи (Махмуд Ваэзи - дипломат, ранее занимал пост министра связи и информационных технологий Исламской Республики Иран, прим. перев.) во время выступления Путина и написали: "К чему этот смех, когда Путин цитирует строки, посвященные миру?".

Еще один пользователь написал: "Так Путин действует в национальных интересах России - знает, что во время своих зарубежных визитов Коран следует не только дарить, но еще и читать вслух".



Но в то же время некоторые были озадачены данным видео и даже откровенно недоумевали по поводу использования Путиным в своем выступлении строк из Корана.



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Оригинал публикации: توصیه قرآنی پوتین برای حل بحران یمن

Опубликовано 19/09/2019