 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Расследование: На что тратятся деньги благотворительного фонда "Вакф" при Управлении мусульман Узбекистана?
12:02 23.09.2019

В апреле 2019 года информация о том, что председатель благотворительного общественного фонда "Вакф" Искандар Халилов купил себе Chevrolet Malibu 2 стоимостью $32,5 тысячи, вызвала бурную дискуссию в соцсетях.

Большинство пользователей обвинили главу фонда в расточительстве. В то время, когда скандал с "дорогим авто" начал угасать, независимые друг от друга два сотрудника "Вакфа" обвинили руководство благотворительного фонда в злоупотреблении служебными полномочиями, в необеспечении прозрачности при контролировании и расходовании финансовых средств. В связи с тем, что обвинения наших собеседников были достаточно серьезными, редакция "Озодлика" решила провести собственное расследование на эту тему.
Согласно официальным документам, имеющимся в распоряжении редакции "Озодлика", благотворительный общественный фонд "Вакф" имеет 16 расчетных счетов, таких, как, например, "Благотворительность", "Вакф", "Мечети", "Святыни" и другие. В 2018 году только на один расчетный счет "Святыни" от 137 религиозных комплексов и священных мест, безвозмездно переданных благотворительному фонду "Вакф", поступило 3,5 миллиарда сумов (почти 400 тысяч долларов США).
Как утверждает один из сотрудников "Вакфа"​, более половина 24 штатных сотрудников фонда "​либо вообще не приходят на работу, либо появляются на работе изредка". "На все денежные посты назначены самаркандцы, либо выходцы из Ургутского района Самаркандской области. Они являются близкими родственниками руководства фонда или же начальника отдела кадров Духовного управления мусульман Узбекистана", – говорит источник.

Кроме того, по словам сотрудника "Вакфа", многие рядовые сотрудники благотворительного фонда не выполняют свои функциональные обязанности. "К примеру, трое сотрудников "Вакфа", вместо выполнения своих функциональных обязанностей на рабочем месте, были привлечены к строительным работам в Сурхандарьинской области. Специалисты в своей области могли бы выполнить эти работы в течение нескольких дней. Однако сотрудники фонда работают в Сурхандарьинской области месяцами – они успевают решать и "свои дела", и получать зарплату в фонде", – говорит собеседник.

В марте 2019 года 16 гектаров земель и зданий были безвозмездно переданы Духовным управлением мусульман Узбекистана фонду "Вакф". В теплицах на этих земельных участках были посажены цветы и лимон, а на оставшейся части участка – картофель. Сотрудник "Вакф" считает, что было целесообразно, если бы руководство фонда сдавало эти земли в аренду.
– Сотрудники фонда, прикрепленные к этим земельным участкам, проработали всего лишь 3-4 месяца. Они сами нашли и посадили там цветы и саженцы лимона. На оставшемся участке посадили картофель. После собрали урожай, но никто из сотрудников не знал, что с ним делать дальше. Ну а потом первый заместитель председателя поручил раздать уже начавший гнить из-за жары картофель только что строящимся мечетям. Нужно было сдать в аренду землю ее хозяину. В итоге они просто зря потратили столько денег на эту землю, не говоря уже о зарплате, выплаченной сотрудникам, – сказал сотрудник "Вакфа".
23 июля 2019 года благотворительным общественным фондом "Вакф"​ в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента была открыта аптека "Вакфмед". "В аптеке фонда содержится более ста наименований лекарственных средств, вид которых продолжает увеличиваться с каждым днем. Аптека оснащена современными приборами учета и имеет важное значение для точного ведения торгового процесса", – говорится в сообщении пресс-службы фонда "Вакф".

Но, как говорит сотрудник фонда, данная аптека ничто иное, как "очередная показуха". "Открыли очередную фирму, которая работает в убыток. Они взяли в аренду лекарственные препараты, чтобы выставить их на витрины, за прилавок поставили временных продавцов. После церемонии открытия аптеки все препараты были возвращены владельцам. Последние четыре месяца они платят зарплату всего лишь трем сотрудникам", – сказал сотрудник фонда.

Напомним, что в апреле этого года глава благотворительного фонда "Вакф" Искандар Халилов давал журналистам комментарии относительно приобретенного им дорогого автомобиля. Тогда Халилов заявлял, что был вынужден купить себе Chevrolet Malibu 2 стоимостью $32,5 тысячи для достойной встречи иностранных гостей, а также для удобства во время командировок по регионам республики.

Источник - centralasian.org
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