Ошмяк-нравы. Глава городмского спорткомитета Саркарбаев прострелил задницу бойцу ММА Рахманберди уулу

12:08 23.09.2019

Известный спортсмен ранен в перестрелке в Оше



22 сентября в селе Фуркат Кара-Сууйского района произошла перестрелка. По данным источников "Радио Азаттык", в перестрелке был ранен и госпитализирован в областную больницу Тологон Рахманберди уулу.



Заведующий отделением ортопедии областной больницы Алмаз Мамаматалиев подтвердил агентству информацию, отметив, что пуля попала в бедренную часть ноги и повредила кость.



По неподтвержденным официально данным, спортсмена ранил Кылыч Саркарбаев – мастер по смешанным единоборствам, победитель нескольких международных соревнований. В настоящее время Саркарбаев возглавляет Ошский городской комитет спорта.



Сообщается, что Саркарбаев скрылся с места происшествия. Связаться с ним пока не удалось. Правоохранительные органы официально не комментируют ситуацию.



По предварительным данным, факт зарегистрирован в ЕРПП по статье "Хулиганство", проводится расследование.