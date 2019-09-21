В Узбекистане стартовала предвыборная кампания

12:12 23.09.2019

В Узбекистане стартовала предвыборная кампания, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

20 сентября состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"На заседании ЦИК назначил день выборов депутатов в законодательную палату Олий Мажлиса и депутатов в местные кенгаши на 22 декабря 2019 года. А 20 сентября стартует предвыборная кампания", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Как отмечается, на заседании утверждена программа основных мероприятий.

Выборы в парламент и местные кенгаши народных депутатов, следует далее, будут проведены впервые в 2019 году в соответствии с новым Избирательным кодексом.

"Впервые на выборах пять политических партий имеют право выдвигать своих кандидатов. Это демократическая партия "Миллий тикланиш", Народная демократическая партия Узбекистана, Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социально-демократическая партия "Адолат" и Экологическая партия Узбекистана", - следует из сообщения.

Согласно Избирательному кодексу, политические партии теперь имеют право выдвигать кандидатов не только в 135, но и во всех 150 избирательных округах.

Подчеркивается, что более 20 млн избирателей, в том числе впервые более 2 млн представителей молодежи будут голосовать на выборах.