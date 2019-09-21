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Россия "сватает" Эрдогану "сырую" авиацию. Долетят ли МС-21 и Superjet-100 до Стамбула?
14:51 23.09.2019

Сергей Аксенов
Материал комментируют:
Олег Смирнов

Количество опций российско-турецкого сотрудничества стремительно увеличивается. Очередным высокотехнологичным товаром для экспорта в Турцию могут стать наши гражданские самолеты МС-21 и "Суперджет-100". Оба лайнера были представлены в ходе фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Стамбуле.

По словам гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрия Слюсаря, были проведены встречи с рядом авиакомпаний, которым ОАК готова предложить МС-21 и Superjet-100. "Турция, как страна с высокоразвитой промышленностью, может быть заинтересована в проектах кооперации по различным направлениям", - поманил Анкару перспективами глава ОАК.

На авиасалоне МАКС-2019 первый полет МС-21 на публике наблюдал президент Турции Реджеп Эрдоган. Помимо гражданского лайнера ему показали также Су-57. "Можете купить", - предложил ему тогда Владимир Путин, очевидно, войдя в роль после успешной продажи Анкаре систем ПВО С-400. Так почему бы не продать еще и МС-21 с "Суперджетом"?

Видимо, основным конкурентным преимуществом отечественных машин должна стать их цена. Как заявил руководитель "Корпорации "Иркут" Равиль Хакимов, МС-21 будет на 20% дешевле аналогичных моделей прямых иностранных конкурентов - "Боинга" и "Эйрбаса". Ранее источники в ОАК называли сумму в 92,3 млн. долларов за один лайнер.

Несмотря на отсутствие сертификата, стало известно о заключении ОАК "мягких контрактов" на поставку 20 самолетов МС-21 казахстанской авиакомпании Bek Air и еще пяти лайнеров - российской "Якутии". Также существуют планы в 2020 году подписать контракт на поставку 35 таких судов государственной компании "Аэрофлот".

А вот у лайнера "Суперджет-100" дела похуже. После катастрофы в "Шереметьево" репутация машины упала. Главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову, в которую входит производитель, даже пришлось пообещать рынку ребрендинг. 19 сентября в ОАК прошла конференция по повышению качества лайнера. Контроль за сборкой лайнера возложат на нейросети и беспилотники.

Таким образом, оба самолета пока достаточно "сырые". Заинтересуют ли они Турцию? Стоит ли России пытаться навязать такую сделку своему новому союзнику?

- Это правильная попытка - чтобы наши гражданские самолеты взяли в эксплуатацию турецкие авиакомпании, - считает заслуженный пилот, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов. - Нужно воспользоваться тесными связями, возникшими в результате наших поставок в Турцию систем С-400. Такой момент нельзя упускать. Другое дело, какая будет реакция с турецкой стороны.

"СП": - А может быть и негативная реакция?

- В компании "Турецкие авиалинии" работают очень компетентные специалисты. Они ориентируются на лучшие самолеты как по безопасности, так и по экономике. А вы знаете, как показал себя "Суперджет-100"… К тому же с ним произошла катастрофа. Это снижает его конкурентные возможности по сравнению с машинами "Боинг" и "Эйрбас". Тем не менее, это летающий самолет. Производство его массовое.

К сожалению, до этого самолетостроители обманывали президента (Путина - авт.), говоря ему, что это чуть ли не лучший самолет в мире. Президент потом об этом говорил другим мировым лидерам, в частности, премьеру Италии Берлускони, когда он был в Сочи. А когда получили на "Суперджет" европейский сертификат - а это главный документ, Берлускони отказался от ранее заявленного приобретения этих самолетов. И это при том, что Италия - сопроизводитель этих лайнеров.

И это сыграло очень плохую роль в продажах, в тех намерениях, которые Погосян (руководитель разработчика в период создания лайнера - авт.) популяризировал тогда среди руководства страны. Мол, этот самолет рассчитан на то, что 85% машин пойдет на экспорт, за валюту и лишь 15% будет эксплуатироваться на внутреннем рынке. Увы, сейчас ситуация сложилась с точностью до наоборот. Потому что Запад, увидев, что Италия отвернулась, отказался от заказов.

Но деньги, затраченные на разработку "Суперджета" надо возвращать. Надо убедить Анкару покупать его или брать в лизинг.

"СП": - Непростая задача - тягаться с западными гигантами самолетостроения…

- Сейчас, наконец, завершается ликвидация самой страшной ошибки, связанной с "Суперджет-100". Она заключалась в том, что вместе с его производством не была организовано послепродажное техобслуживание этого самолета, как это делает "Боинг" и "Эйрбас". Ни одна авиакомпания мира не будет покупать "Суперджет-100" пока в договоре на его поставку не будет пункт как у них, что любая запасная часть самолета доставляется в любую точку мира в течение суток.

А у нас в "Аэрофлоте" самолеты стоят неделями, месяцами в ожидании какой-нибудь детальки, которую можно привезти в кармане брюк. Все потому, что система техподдержки не организована должным образом. Плюс в самолете много комплектующих, производимых в Европе или Америке. Но сейчас, после того как к тоннам золота, потраченным на создание "Суперждет-100", добавлено еще несколько миллиардов, техподдержка налаживается.

"СП": - А что можно сказать о перспективах МС-21?

- Этот самолет сейчас как раз на такой стадии, когда его надо всячески рекламировать и предлагать. Но он еще не имеет сертификатов. А для нас, профессионалов, разговоры о том, какой хороший самолет, не имеют значения до тех пор, пока мы не увидим сертификат, где будут указаны истинные данные лайнера: взлетная масса, расход топлива, пассажировместимость, качество салона и т. д.

Сейчас МС-21 проходит сертификационные испытания, и мы надеемся, что он благополучно выйдет на рынок. Ниша такого самолета весьма востребована. Есть шанс и наши авиакомпании обеспечить, и широко продавать его на Запад. Может быть, это станет первым за 30 лет реальным шагом к возвращению России статуса великой самолетостроительной державы, какой наша страна была до 1991 года.

- Процессы получения нашего и европейского сертификатов идут сейчас параллельно, - пояснили "СП" в пресс-службе АО "Корпорация "Иркут". - По сертификации у нас работают 18 совместных с EASA (Европейское агентство авиационной безопасности - авт.) групп. Летчики EASA провели две сессии полетов. Сейчас готовится третья сессия полетов. Основные усилия компании сосредоточены на сертификации и на разворачивании серийного производства.

Ожидается, что российский сертификат на МС-21 будет получен в конце 2020 - начале 2021 года. После этого где-то в течение года будет получен европейский сертификат.

"СП": - Какая реакция на МС-21 была в Турции?

- Представители ОАК и корпорации "Иркут" демонстрировали самолет турецким авиакомпаниям, проводили презентации. В целом посетителям нравится салон. Они отмечают, что пространства в самолете стало больше. Пассажирам это всегда приятно. Мы в этом убедились еще на авиасалоне МАКС. Естественно, что авиакомпании наблюдают, присматриваются, ждут, как пойдет эксплуатация, но интерес проявляют все. Это закономерно.

"СП": - Глава "Корпорации "Иркут" пообещал, что МС-21 будет дешевле аналогичных западных машин на 20%. Видимо, имеются ввиду совсем современные Airbus F320neo и Boing 373MAX…

- Цена лайнера зависит от компоновки и серии. В любом самолете достаточно большое количество опций: интернет на борту, специальное освещение и т. д. Если вы закажете лакшери-комплектацию, цена будет одна, а если демократичная комплектация легкими креслами - другая. Это как квартира с разным ремонтом. Также цена зависит от формы покупки, от количества покупаемых машин.

До получения сертификата МС-21, возможно, будет еще участвовать в международных салонах. Сейчас в испытаниях принимают участие три машины, и в этом году подключится еще одна.

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков предполагает политическую заинтересованность Турции в приобретении российских гражданских самолетов.

- Все контракты, которые Россия заключает с турецкой стороной, имеют подтекст, который обычно не высвечивается в победных реляциях. Заключая новые соглашения, Турция никогда не замещает ими своих соглашений со странами Запада. Так было, когда речь шла о переговорах с Брюсселем о вступлении в ЕС, то же самое в сфере ВТС. Не исключено, что в сфере гражданской авиации ситуация может развиваться аналогично. То есть переговоры с Москвой Анкаре нужны, чтобы получить дополнительный козырь при контактах Западом.

"СП": - Насколько факт тесного общения Путина и Эрдогана может быть важен при переговорах о поставках лайнеров для гражданской авиации?

- Его надо учитывать, да. Весь турецкий крупный бизнес на сегодняшний день лоялен президенту Турции и в целом режиму. У бизнесменов, которые были настроены оппозиционно или подозревались в какой-то нелояльности, за последние 10 лет возникли колоссальные проблемы. Многие из них были вынуждены сменить либо сферу деятельности, либо ее географию. Тут важны отношения даже не между Эрдоганом и Путиным, а между Эрдоганом и теми, кто владеет "Турецкими авиалиниями".

Кстати, в 1990-е годы она была государственной компанией, которая использовалась в качестве инструмента продвижения интересов Турции на постсоветском пространстве - в республиках Центральной Азии и Кавказе. Предположу, что политическая составляющая в новых контактах тоже будет присутствовать.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569239460
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