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Точно по "Центру": главам РФ и Киргизии показали "войну будущего"
14:53 23.09.2019

Президенты в онлайн-режиме наблюдали за ходом учений на полигоне Донгуз в Оренбургской области

Сергей Изотов
Роман Крецул

Учения "Центр-2019", активную фазу которых Владимир Путин посетил вместе со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, стали очень важным этапом подготовки Вооруженных сил РФ "на случай отражения любых непредвиденных ситуаций". Об этом российский лидер заявил на полигоне Донгуз, где и проходили масштабные маневры. В нынешнем году в них приняли участие около 128 тыс. военнослужащих из восьми стран. В командную рубку, где находился президент РФ, в онлайн-режиме поступала информация о ходе учений. Во время "Центра-2019" были отработаны новейшие техники "войны будущего" и в этом смысле вооруженные силы получили уникальный опыт, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

Достичь целей

Главный этап учений прошел в пятницу на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Он состоял из нескольких тактических эпизодов. По легенде войска РФ, КНР, Киргизии, Таджикистана, Индии и Пакистана сформировали коалиционную антитеррористическую группировку на оренбургском направлении для отражения агрессии незаконных вооруженных формирований и недопущения распространения терроризма.

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Сначала 15-я отдельная мотострелковая бригада совместно с подразделениями армии Казахстана под натиском "противника" отошла на заранее подготовленные позиции. Этот маневр во взаимодействии с пакистанскими подразделениями прикрывали огнем российские танковые и артиллерийские подразделения и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

На следующем этапе в бой вступили десантники, которых вместе с техникой перебросили на вертолетах. В ходе завершающих эпизодов учений артиллеристы оказали огневую поддержку наступающим войскам, а подразделения обеспечения выполняли задачи по снабжению группировки, эвакуации раненых и техники.

- Учения прошли планово, все цели учений достигнуты... Верховный (главнокомандующий) доволен, - заявил по итогам учений замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Владимир Путин "очень позитивно" оценил активную фазу учений "Центр-2019", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что в командную рубку, где находился президент, в онлайн-режиме поступали данные о происходящем.

Как отметили в Минобороны, учебно-боевые задачи выполнялись с учетом опыта боевых действий в Сирии и изменившейся тактики действий вооруженных сил иностранных государств.

- Это был очень серьезный экзамен, в ходе которого испытывались новые подразделения и новые системы. И в этом смысле был получен уникальный опыт, - заявил "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. - Войска учились обороняться на южном направлении. Особенность маневров была в том, что они были "заточены" на десантные операции. Отрабатывались действия новейшей десантно-штурмовой бригады в полном составе, проводилась выброска парашютного полка. Была продемонстрирована "война будущего". Кроме того, нам показали, что ждет десантные войска, какими они вскоре станут.

Укрепление стабильности

Вместе с российским лидером за активной фазой учений наблюдал и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

- То, что ваши подразделения принимают участие в этом крупнейшем для всех нас военном событии, это очень важно, - обратился к своему коллеге Владимир Путин. - 128 тыс. личного состава, 600 летательных аппаратов. Это действительно очень важный этап подготовки наших вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе связанных с борьбой с терроризмом.

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- Вам спасибо большое, что пригласили меня на эти учения. И сегодня, посмотрев эти военные учения, это вызывает такую радость, гордость и воодушевление нашими вооруженными силами. Это очень большое впечатление, - отреагировал Сооронбай Жээнбеков.

Военно-техническое сотрудничество с Киргизией необходимо для укрепления стабильности в Средней Азии, считает главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов.

- Мы исходим из того, что обеспечиваем свою безопасность на дальних рубежах за счет повышения боеспособности киргизской армии, - рассказал эксперт "Известиям". - Риски в среднеазиатском регионе высоки, поставки российского вооружения и техники очень важны. Тем более что российские системы совместимы с тем, что стоит на вооружении киргизской армии, и киргизским военным не надо тратить много времени на их освоение.

В прошлом году РФ передала Киргизии 125 единиц военной техники, за счет России было оборудовано 11 пограничных застав, отметил Андрей Фролов. В 2017 году Бишкек получил два самолета Ан-26, 36 машин БТР-70М и запчасти к системам ПВО, уточнил он.

Широким составом

Стратегические учения, которые в последние годы проводятся каждую осень, становятся главной проверкой на прочность для российских войск. Это своего рода итоговый экзамен, завершающий годичный цикл боевой учебы. К учениям "Центр-2019", которыми руководил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, были привлечены силы Центрального, Южного и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, Воздушно-десантных войск, а также дальней и военно-транспортной авиации ВКС.

Широким оказался в этом году и состав стран-участниц - вместе с российскими войсками условному противнику противостояли воинские контингенты КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Всего в учениях приняли участие около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей. В ходе маневров были задействованы практически все рода войск.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569239580
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