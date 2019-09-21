Нюансы российско-турецко-иранской оси, - А.Баталова

14:57 23.09.2019 Нюансы российско-турецко-иранской оси. Часть первая

Акмарал Баталова



На прошлой неделе в Анкаре прошел трехсторонний саммит президентов России, Турции и Ирана. Можно ли ожидать каких-то кардинальных сдвигов в трехсторонних отношениях и в регионе Ближнего Востока?



Руководители трех стран, непосредственно участвующих в сирийских событиях, отметили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН.



Этот пункт обычно включается во все совместные заявления по окончании любых переговоров по мирному решению сирийского конфликта,



где бы они ни проводились.



Эта приверженность целостности Сирии, а также принципам международного права не может не радовать.



Однако необходимо понимать, что в этом конфликте каждая страна - участник сирийских событий преследует свои собственные интересы. Поэтому пока не совсем понятно, как они собираются воплотить в жизнь это заявление, многократно сделанное и благое по своей сути.



Интересы Турции



Приоритетной целью Анкары в Сирии является борьба с курдскими отрядами самообороны (SDF) партии Демократического Союза (PYD). Их она считает ответвлением Рабочей партии Курдистана (PKK), признанной террористической организацией не только в Турции, но и во многих других государствах, включая США.



Москва в январе 2019 года предложила Анкаре и Дамаску реанимировать Аданское соглашение для обеспечения безопасности их общей границы. Турецко-сирийское соглашение было подписано в сентябре 1998 года в городе Адана на юге Турции. Согласно документу, Сирия прекратила оказывать поддержку РКК и выдворила ее лидера Абдуллу Оджалана за пределы своей территории.



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Сирия неоднократно обвиняла Турцию в нарушении Аданского соглашения, так как Анкара поддерживает террористов и оккупировала территории САР. Президент Эрдоган в свою очередь заявил, что соглашение позволяет Анкаре проводить трансграничные операции на сирийской территории в случае исходящих оттуда угроз.



Хотелось бы надеяться, что Анкара когда-нибудь услышит призыв Дамаска "активизировать" Аданское соглашение и вернуть ситуацию на границе к докризисному положению.



План Эрдогана



Поддержка международного терроризма, а затем и борьба с ним - также, как и стремление свергнуть президента Асада - являлись лишь частью большого плана президента Эрдогана по усилению региональной роли Турции.



Именно этой идее служит и достижение текущих целей.



Первая цель: создание на севере Сирии, вдоль всей границы с Турцией, "зоны безопасности" глубиной 50-70 км. Планируется, что это будет неподконтрольная сирийскому правительству территория, очищенная от боевиков курдского ополчения и ИГИЛ.



Вторая цель: продвижение лояльных Анкаре лидеров вооруженной оппозиции. Это некий кадровый резерв на случай смены руководства в Сирии. Естественно, все в рамках политического процесса по мирному урегулированию сирийского кризиса.



Большинство турецкого населения, включая традиционно оппозиционный Эрдогану запад страны, благодаря пропагандисткой кампании в СМИ свято верит, что турецкая армия выполняет в Сирии исключительно контртеррористические задачи. Либо турки, тайно или явно, поддерживают амбиции своего президента по восстановлению былого величия Османской империи. А это поднимает их и без того достаточно высокий уровень патриотизма и национализма.



Чего добивается Иран



Иран с самого начала был заинтересован в сохранении правления президента Башара Асада. Его основная цель - усиление своего влияния в регионе на фоне противостояния Саудовской Аравии в шиитско-суннитского конфликте.



При дружественном правительстве, обязанном Ирану за сохранение своей власти в Дамаске, Тегеран будет всегда иметь выход к Средиземному морю. А это прямая связь с поддерживаемой им "Хезболлой", чтобы держать в напряжении Израиль в районе границ - как сирийской, так и ливанской.



Сирийцы же рассказывают о случаях, когда члены шиитских группировок, воюющих на стороне Асада, активно скупали недвижимость в Дамаске, Алеппо и других освобожденных городах, заселяя их своими многочисленными родственниками.



Были, по их словам, и случаи, когда нанятые Ираном боевики за деньги склоняли представителей религиозных меньшинств Сирии перейти в шиитскую веру. Иран также развивает военную инфраструктуру в Сирии, объекты которой подвергаются регулярным авианалетам Израиля.



Однако Тегеран в борьбе с международным терроризмом и многим пожертвовал, включая жизни своих военных. Поэтому не приходится рассчитывать, что он уйдет, легко уступив завоеванные позиции.



"Иран находится в Сирии по официальному приглашению сирийского правительства и покинет страну только тогда, когда нас об этом официально попросят". Это твердая позиция иранских властей.



Интерес России



Россия, благодаря участию в боевых действиях в Сирии, не только расширила свое влияние на Ближнем Востоке, но и усилила авторитет на международной арене. Теперь проще разворачивать мир в сторону многополярности и уравновешивать единоличное тяжеловесное властвование США.



Борьба с терроризмом обозначена в числе главных целей РФ, и российские парни геройски гибнут на чужой земле. Благодарные сирийцы изучают русский язык и называют детей в честь президента Путина.



Однако не следует забывать, что новый трубопровод из Персидского Залива в Европу Москве не нужен. Между Россией и Сирией еще до и уже во время войны были подписаны контракты на разработку нефти и газа на нескольких месторождениях. И как сказал один из российских бизнесменов в беседе с автором статьи, "…там еще есть чудные бокситы и много других полезных вещей".



И Иран, и Россия, конечно же, надеются вернуть затраты на свою искреннюю, но не бескорыстную поддержку сирийского президента. Однако несмотря на все тяготы военного времени, Башар аль Асад скорее готов посадить под домашний арест ближайших родственников – миллиардеров, требуя помощи в выплате долгов союзникам, чем



передать в собственность России и Ирана природные богатства страны



Ни один контракт с иностранными инвесторами не дает им шанса на право полного и безвременного обладания месторождениями минеральных ресурсов Сирии.



Анти- и американская риторика



На встрече в Анкаре Астанинский триумвират также подтвердил необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан.



Соответственно, подверглось осуждению решение администрации США по признанию суверенитета Израиля на сирийских Голанах. Еще раз было отмечено, что это грубое нарушение международного права и наряду с израильскими военными атаками дестабилизирует ситуацию в Сирии. То есть нарушает суверенитет и территориальную целостность страны, а также создает угрозу миру и безопасности в регионе.



Однако Турция, по договоренности с США и при их участии, создает "буферную зону безопасности". На это, как отмечает турецкое издание "Etnicag", участники саммита дали две недели.



Президент Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции в Анкаре, рассказал, что это будет "коридор мира" со стротельством капитальных домов для 3,6 млн сирийских беженцев, которые будут там "выращивать овощи и фрукты".



При этом "коридор мира" будет проходить от границы до Ракки и Дейр-эз-Зора. На территории расположения турецких вооруженных сил в Сирии уже с начала первой операции под названием "Щит Ефрата" на всех зданиях вывешивались турецкие флаги. Арабские вывески менялись на турецкие, а в школах было введено обязательное обучение на турецком языке. Более того,



сирийским гражданам выдаются турецкие удостоверения личности и зарплата в турецких лирах



Сирийские исторические артефакты вывозятся в направлении страны, с которой Сирию до этого конфликта связывала многолетняя дружба и успешные торгово-экономические отношения. Президенты Турции и Сирии называли друг друга братьями.



ООН не указ



Подобный "мирный коридор" невольно напоминает политику существующего в регионе государства, которое давно строит поселения на соседних территориях, игнорируя осуждение международного сообщества и многочисленные резолюции ООН, требующие прекратить незаконную оккупацию.



Выходит, что безнаказанность за невыполнение резолюций ООН дает другим государствам повод задаться вопросом, "почему им можно, а нам нельзя?".



Похоже, прецедент, созданный Израилем, становится заразительным. Вольная интерпретация древнего писания об исключительном праве одной нации над другими, как и стремление возродить усопшую Османскую империю, могут вернуть человечество к средневековым территориальным войнам. Но уже с усовершенствованными методами их ведения. Причем без ядерного или космического вооружения. Как показывает практика,



несколько дронов со взрывчаткой достаточно, чтобы в одночасье сократить добычу нефти на 50% в отдельно взятой стране



Хотя при тех неожиданных кульбитах международной политики, которые можно наблюдать в наше стремительно меняющееся время, нельзя исключать и позитивный для Сирии вариант.



Турция снимет свои флаги и выведет войска с территории соседней страны. Иран отзовет своих военных советников и бойцов наемных шиитских группировок. А Россия оставит лишь небольшой контингент для охраны своей военной базы.



Все это, конечно, может случиться только после того, как мировой и курдский терроризм будет полностью побежден в Сирии. Точнее, когда этот факт признает мировое сообщество.



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Нюансы российско-турецко-иранской оси. Часть вторая

Акмарал Баталова



На прошлой неделе в Анкаре прошел трехсторонний саммит президентов России, Турции и Ирана. Можно ли ожидать каких-то кардинальных сдвигов в трехсторонних отношениях и в регионе Ближнего Востока?



Участники встречи в турецкой столице также обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии. Согласились координировать свои усилия и отвергли все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом. Здесь речь шла об инициативе курдского населения по внедрению самоуправления. Стороны выразили решимость противостоять этим сепаратистским планам.



Быть ли Курдистану?



Это был камень в огород американцев. Иран, Ирак, Сирия и Турция никогда не согласятся на создание независимого Курдистана. Однако какой-нибудь полевой курдский командир, глядя на Барзани - лидера своих иракских соплеменников, самостоятельно торгующего нефтью и имеющего недвижимость в Европе, тоже думает: "Почему ему можно, а мне нельзя?".



Курды показали себя отличными бойцами, причем воюют и женщины, и потеряли в борьбе с ИГИЛ более 15 тысяч человек. Поэтому



они будут выжимать все максимально возможное из предоставленного им историей, США и Израилем шанса получить независимость



В настоящее время курдские руководители ведут переговоры с сирийским правительством. Цель - создать федеральную форму правления с сохранением местных комитетов самоуправления, созданных при поддержке американцев.



В списке их требований - введение изучения курдского языка в школах, с чем правительство согласно. С требованием самостоятельно использовать прибыль от добычи нефти - нет. Тем более, как это делается сейчас - продавая нефть на черном рынке под прикрытием американских военных. Как не согласится Дамаск и с желанием вести независимую внешнюю политику курдского региона.



Таким образом, США своей поддержкой курдских отрядов самообороны запалили фитиль еще одной бомбы в регионе. Поэтому многим хотелось бы, чтобы Трамп перестал поддерживать курдов и выполнил свое обещание, выведя войска из Сирии.



Лагеря проблем



А на левом берегу Евфрата - на подконтрольной SDF, а реально США, сирийской территории - находится дюжина тюрем. Здесь содержатся несколько десятков тысяч боевиков ИГИЛ и членов их семей. В основном они были захвачены в ходе операции в зоне Ходжин, южнее Дейр эз-Зор и севернее Абу Кемаль. Основная часть задержанных – иракцы и сирийцы.



Есть много выходцев из Африки, Центральной Азии, Северного Кавказа, а также западноевропейских стран. На этой территории пока не действуют законы Сирийской Арабской Республики. Похоже, Международная антитеррористическая коалиция под предводительством США не знает, что с ними делать дальше. Американцы не контактируют с официальным правительством в Дамаске, а передать террористов властям Ирака им не позволяют их гуманистические идеалы, ратующие за права человека.



В Ираке, как и в Сирии, участвовавших в боевых действиях радикалов ожидает смертная казнь.



В конце концов, возможен вариант, что все три гаранта и Дамаск согласятся с американским присутствием, если США станут участвовать в масштабном восстановлении Сирии. Пока же несломленное сирийское правительство гордо заявляет, что позволяет участвовать в реконструкции страны только друзьям.



Туманная зона



Участники саммита также подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации. При этом подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех соглашений по Идлибу. И прежде всего Меморандума от 17 сентября 2018 года.



Что будет с Сирией дальше - итоги Астанинского процесса



Согласно этому документу, Турция должна была вывести из Идлиба подконтрольные ей вооруженные группировки и разблокировать трассу Хама-Алеппо. Оппозиция же должна была отвести орудия средней и большой тяжести на 20 км вглубь от границы зоны деэскалации.



Однако эти обещания не выполнялись почти год. Только недавно в ближневосточных СМИ промелькнула информация, что 2 тыс. боевиков так называемой оппозиции перешли границу с Турцией. Цель - дальнейшее перемещение в Европу. Правда это или "фейк ньюс", неизвестно. Пока Турция не подтвердила факт перехода ими границы и вряд ли когда-нибудь это сделает.



Участники встречи на высоком уровне высказали серьезную обеспокоенность и в связи с наращиванием присутствия террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" в зоне. А также подтвердили решимость продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусры", всех групп, связанных с "Аль-Каидой" или ИГИЛ, и прочих террористических групп, признанных таковыми Совбезом ООН.



Стороннему наблюдателю сложно понять, как возникает наращивание присутствия террористических организаций в осажденном сирийскими правительственными войсками Идлибе. Однако посол Сирии в ООН Б. Джа’афари, обращаясь к американскому и европейским представителям в Совбезе ООН, недавно заявил:



"Господа! Если вы хотите положить конец войне в Сирии, прекратите поддерживать и вооружать террористов в Идлибе. Если вы так жаждете, судя по вашим заявлениям, положить конец страданиям моего народа, верните взращенных вами монстров в пещеры своей европейской цивилизации. Это единственный выход из этого кризиса".



Нежелание импорта терроризма



Но правительства стран Европы и США не хотят возвращать своих граждан, воевавших в рядах террористов. Подчас они просто лишают их гражданства. Исключение составили только члены "Белых касок" (организация, сотрудничающая с террористами), созданнной британскими спецслужбами на деньги налогоплательщиков и звезд Голливуда. Их с семьями вывезли через Израиль на вертолетах в Великобританию и Канаду.



Активно возвращением своих граждан занимаются только Россия и страны Центральной Азии. Отношение к этому процессу неоднозначное. Одни, включая ооновских экспертов, считают это проявлением социальной зрелости и гуманности государств, заботящихся о своих гражданах и осознающих ответственность за них.



Другие, особенно профессиональные психиатры, уверены, что завербованные радикалы реабилитации не поддаются. А значит представляют высокою угрозу для общества, являясь минами замедленного действия. Особенно для государств с авторитарной формой правления. Кого могут привести к правлению с помощью завербованных радикалов, вопрос риторический.



Путин, Эрдоган и Рухани также согласились предпринять конкретные меры по обеспечению защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Участники встречи в Анкаре отметили необходимость увеличения гуманитарного содействия всем гражданам на территории Сирии без выдвижения предварительных условий.



Они также призвали членов международного сообщества и ООН повысить свое участие. А также увеличить помощь Сирии. В том числе по восстановлению объектов инфраструктуры и разминированию. Была подчеркнута и необходимость содействия безопасному возвращению беженцев и перемещенных лиц в места их проживания в Сирии.



Реформа конституции



Главным же итогом встречи в Анкаре было объявление об успешном завершении работы по определению состава комитета по подготовке конституционной реформы.



Согласование состава Конституционного комитета в Астанинском формате шло достаточно долго. Но гораздо быстрее и продуктивнее, чем на Женевской площадке. Там некоторые кандидатуры от оппозиции, предложенные делегациями "малой группы стран" по Сирии, в которую входят США, Франция, Великобритания, Германия, Иордания, Египет и Саудовская Аравия, не устраивали сирийское правительство. И наоборот, предложения сирийской стороны не встречали поддержки "малой группы". Ее представители требовали обязательной отставки Асада. С этим, естественно, не соглашались представители сирийского президента. Противостояние было слишком сильным, чтобы можно было прийти к компромиссу.



С согласия ООН Астанинский формат в январе 2018 взял на себя функцию согласования состава Комитета в рамках поддержки усилий специального посланника генсекретаря. На эту работу ушло больше полутора лет. Однако она была успешно завершена и конституционная комиссия создана. Как отметил А. Гутерреш,



"Есть согласие между всеми сторонами о составе Конституционного комитета по Сирии. Идет работа по определению круга обязанностей комитета".



Не альтернатива, а дополнение



В состав комитета вошли представители правительства и оппозиции, участвующие в межсирийских переговорах, эксперты по Сирии. Кроме того, представители гражданского общества, независимые представители, лидеры племен и женщины. В нем также пропорционально представлены этнические и религиозные группы.



Лидеры трех стран подтвердили готовность содействовать запуску работы Конституционного комитета в Женеве. Как было решено на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.



Этот шаг еще раз подтвердил, что переговоры в Астанинском формате не являются альтернативой Женевскому процессу, а дополняют его. Посредством Астанинского процесса Россия, Турция и Иран заложили добротную базу сотрудничества по общим знаменателям. Руководители стран-гарантов также приветствовали в качестве новых наблюдателей переговоров участие Ирака и Ливана.



До достижения полного мира в Сирии еще предстоит пройти долгий путь. Однако уже сейчас ясно, что конструктивное взаимодействие стран-гарантов разрешения этого трагического кризиса позволило изменить положение в Сирии и добиться конкретных результатов как на местах, так и на политическом треке. Источник - 365info.kz

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