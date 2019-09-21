Борьба элит в Казахстане только усиливается...

16:40 23.09.2019

Борьба элит будет только усиливаться - эксперты



Роман Иванов



Это может привести к росту протестных настроений.



Обострение противоречий между ведущими группами влияния предсказывают наблюдатели, причем может дойти даже до передела собственности и активов. При этом на политическом поле возможны серьезные изменения. Эксперты прогнозируют развитие гражданского общества, но отмечают, что власти вряд ли готовы к серьезному реформированию политической системы.



Об этом говорится в аналитическом докладе "Казахстан в новых политических реалиях: тренды и перспективы". Подготовили его Казахстанский Центр Аналитических Исследований "Евразийский мониторинг" (г. Нур-Султан, Казахстан) и Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" (г. Астрахань, РФ).



Продолжение. Читайте также первую часть.



На кого ставит Токаев?



Новое руководство расширяет уровень своей самостоятельности.



Во-первых, Токаев формирует собственную команду



- В этом процессе ему приходится пока балансировать между представителями так называемой "старой гвардии", к которой относится он сам, и молодого поколения управленцев. При этом президент делает большую ставку на последних,



- отмечают авторы.



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Видимо, из этих же соображений будет формироваться президентский молодежный кадровый резерв. Правовые основы для этого уже созданы.



Во-вторых, в ближайшей перспективе ожидаются политические и социально-экономические преобразования



Например, развитие диалога между властью и обществом. Для этого, в частности, создали Национальный совет общественного доверия.



В-третьих,



президент активизировал деятельность в сфере внешней политики,



которая хорошо ему знакома.



- Особенно это важно для выстраивания лично им конструктивных взаимоотношений



с руководителями других государств и международных организаций, - отмечают авторы.



Верят в новые партии, но не верят в благосостояние



Среди прочих респондентам задавали вопрос, насколько эффективно проходит реализация заявленных Токаевым мер. Оценивать эксперты должны были по пятибалльной системе.



Респонденты увидели



наибольший эффект во внешнеполитической, административной и идеологической сферах



А наименьший – в расширении участия гражданского общества в политической жизни страны и модернизации судебной системы.



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- Опрошенные эксперты сомневаются в готовности властей к серьезному реформированию политической системы Казахстана,



- сделали вывод авторы доклада.



Однако часть респондентов (18%) считают, что в обозримом будущем гражданское общество и его институты будут развиваться - и это позитивный процесс. Еще 25% полагают, что появятся новые политические партии.



- Менее всего респонденты ожидают повышения уровня жизни населения страны. А также развития местного самоуправления с введением выборности акимов сельских населенных пунктов, - отмечается в докладе.



Этим пунктам досталось всего по 2%.



Среди негативных процессов, вероятных в ближайшей перспективе, особо выделили:



обострение борьбы ведущих групп влияния внутри правящей элиты (21%);

рост и радикализацию протестных настроений в обществе (17%);

передел собственности и активов в экономике страны (15%).



Наименьшая вероятность у терроризма и религиозного экстремизма (1%).



- Скорее всего, такая оценка обусловлена определенным снижением уровня рассматриваемых угроз национальной безопасности Казахстана за последние три года. Вследствие как усиления антиэкстремистской деятельности государства и его уполномоченных органов, так и преобладания протестных настроений среди населения не в религиозной, а в социальной и политической сферах,



- считают авторы доклада.



Действительно ли у Nur Otan поубавилось влияния?



Особое внимание элиты и общественности привлекают будущие выборы в мажилис и маслихаты.



Во-первых,



в 2018 году в выборное законодательство внесли поправки. Теперь депутаты маслихатов будут избираться также, как и мажилисмены



То есть по партийной системе пропорционального представительства.



Во-вторых,



Nur Otan будет участвовать уже не как партия, возглавляемая действующим главой государства



- Несмотря на положение и возможности Нурсултана Назарбаева и присутствие Касым-Жомарта Токаева в Бюро Политсовета, статус партии в определенной степени понизился. Поэтому для нее участие в предстоящих парламентских и местных выборах может стать серьезным испытанием - с учетом отмеченного выше обстоятельства, а также роста протестных настроений в обществе, - говорится в докладе.



В-третьих,



эксперты до сих пор не исключают вероятности досрочных выборов



Хотя ранее Нурсултан Назарбаев утверждал, что они пройдут в конституционные сроки, ряд аналитиков считает, что налицо ряд оснований для досрочных. Это:



обновление депутатского корпуса представительных органов всех уровней как часть сценария транзита власти с целью изменения баланса сил в правящей элите страны. Что в свою очередь является одним из ключевых условий успешности реализации данного сценария;

проведение выборов под контролем Елбасы и его ближайшего окружения с целью обеспечения партии Nur Otan большинства мест в мажилисе и маслихатах всех уровней;

приемлемый для властей и партии Nur Otan текущий расклад сил в партийной среде Казахстана, включая отсутствие серьезных конкурентов.

Хотя другая часть уверена, что после президентских выборов власти нужен тайм-аут "в политическом, организационном и финансовом отношении".



Важнейший ресурс - время



Кроме того, на реализацию заявленных мер нужно время, в том числе и по повышению благополучия.



Иначе могут начаться протесты. А если они будут прямо во время избирательной кампании, это неприятно вдвойне



Время также понадобится для объявленной перезагрузки партии Nur Otan и максимального выполнения ее предвыборной программы.



И наконец, на создание и раскрутку новых партий тоже уйдет не один месяц.



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- Причем это могут быть партии как контролируемые определенными группами влияния (например, проект создания экологической партии), так и созданные по инициативе общественности, - считают авторы доклада.



Причем "общественные" могут быть потенциальными конкурентами для единственной оппозиционной ОСДП.



Среди позитивных ожиданий лидерами стали следующие возможности:



появление на волне подготовки к ним новых политических партий (27%);

увеличение количества партий, представленных в мажилисе парламента, до 4-6 (23%).



В то же время 18% опрошенных не исключают в контексте данных выборов роста протестных настроений в обществе.



Продолжение следует