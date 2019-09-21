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Борьба элит в Казахстане только усиливается...
16:40 23.09.2019

Борьба элит будет только усиливаться - эксперты

Роман Иванов

Это может привести к росту протестных настроений.

Обострение противоречий между ведущими группами влияния предсказывают наблюдатели, причем может дойти даже до передела собственности и активов. При этом на политическом поле возможны серьезные изменения. Эксперты прогнозируют развитие гражданского общества, но отмечают, что власти вряд ли готовы к серьезному реформированию политической системы.

Об этом говорится в аналитическом докладе "Казахстан в новых политических реалиях: тренды и перспективы". Подготовили его Казахстанский Центр Аналитических Исследований "Евразийский мониторинг" (г. Нур-Султан, Казахстан) и Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" (г. Астрахань, РФ).

Продолжение. Читайте также первую часть.

На кого ставит Токаев?

Новое руководство расширяет уровень своей самостоятельности.

Во-первых, Токаев формирует собственную команду

- В этом процессе ему приходится пока балансировать между представителями так называемой "старой гвардии", к которой относится он сам, и молодого поколения управленцев. При этом президент делает большую ставку на последних,

- отмечают авторы.

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Видимо, из этих же соображений будет формироваться президентский молодежный кадровый резерв. Правовые основы для этого уже созданы.

Во-вторых, в ближайшей перспективе ожидаются политические и социально-экономические преобразования

Например, развитие диалога между властью и обществом. Для этого, в частности, создали Национальный совет общественного доверия.

В-третьих,

президент активизировал деятельность в сфере внешней политики,

которая хорошо ему знакома.

- Особенно это важно для выстраивания лично им конструктивных взаимоотношений

с руководителями других государств и международных организаций, - отмечают авторы.

Верят в новые партии, но не верят в благосостояние

Среди прочих респондентам задавали вопрос, насколько эффективно проходит реализация заявленных Токаевым мер. Оценивать эксперты должны были по пятибалльной системе.

Респонденты увидели

наибольший эффект во внешнеполитической, административной и идеологической сферах

А наименьший – в расширении участия гражданского общества в политической жизни страны и модернизации судебной системы.

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- Опрошенные эксперты сомневаются в готовности властей к серьезному реформированию политической системы Казахстана,

- сделали вывод авторы доклада.

Однако часть респондентов (18%) считают, что в обозримом будущем гражданское общество и его институты будут развиваться - и это позитивный процесс. Еще 25% полагают, что появятся новые политические партии.

- Менее всего респонденты ожидают повышения уровня жизни населения страны. А также развития местного самоуправления с введением выборности акимов сельских населенных пунктов, - отмечается в докладе.

Этим пунктам досталось всего по 2%.

Среди негативных процессов, вероятных в ближайшей перспективе, особо выделили:

обострение борьбы ведущих групп влияния внутри правящей элиты (21%);
рост и радикализацию протестных настроений в обществе (17%);
передел собственности и активов в экономике страны (15%).

Наименьшая вероятность у терроризма и религиозного экстремизма (1%).

- Скорее всего, такая оценка обусловлена определенным снижением уровня рассматриваемых угроз национальной безопасности Казахстана за последние три года. Вследствие как усиления антиэкстремистской деятельности государства и его уполномоченных органов, так и преобладания протестных настроений среди населения не в религиозной, а в социальной и политической сферах,

- считают авторы доклада.

Действительно ли у Nur Otan поубавилось влияния?

Особое внимание элиты и общественности привлекают будущие выборы в мажилис и маслихаты.

Во-первых,

в 2018 году в выборное законодательство внесли поправки. Теперь депутаты маслихатов будут избираться также, как и мажилисмены

То есть по партийной системе пропорционального представительства.

Во-вторых,

Nur Otan будет участвовать уже не как партия, возглавляемая действующим главой государства

- Несмотря на положение и возможности Нурсултана Назарбаева и присутствие Касым-Жомарта Токаева в Бюро Политсовета, статус партии в определенной степени понизился. Поэтому для нее участие в предстоящих парламентских и местных выборах может стать серьезным испытанием - с учетом отмеченного выше обстоятельства, а также роста протестных настроений в обществе, - говорится в докладе.

В-третьих,

эксперты до сих пор не исключают вероятности досрочных выборов

Хотя ранее Нурсултан Назарбаев утверждал, что они пройдут в конституционные сроки, ряд аналитиков считает, что налицо ряд оснований для досрочных. Это:

обновление депутатского корпуса представительных органов всех уровней как часть сценария транзита власти с целью изменения баланса сил в правящей элите страны. Что в свою очередь является одним из ключевых условий успешности реализации данного сценария;
проведение выборов под контролем Елбасы и его ближайшего окружения с целью обеспечения партии Nur Otan большинства мест в мажилисе и маслихатах всех уровней;
приемлемый для властей и партии Nur Otan текущий расклад сил в партийной среде Казахстана, включая отсутствие серьезных конкурентов.
Хотя другая часть уверена, что после президентских выборов власти нужен тайм-аут "в политическом, организационном и финансовом отношении".

Важнейший ресурс - время

Кроме того, на реализацию заявленных мер нужно время, в том числе и по повышению благополучия.

Иначе могут начаться протесты. А если они будут прямо во время избирательной кампании, это неприятно вдвойне

Время также понадобится для объявленной перезагрузки партии Nur Otan и максимального выполнения ее предвыборной программы.

И наконец, на создание и раскрутку новых партий тоже уйдет не один месяц.

Развитие гражданского общества в цифровой век: от краудсорсинга до netroots

- Причем это могут быть партии как контролируемые определенными группами влияния (например, проект создания экологической партии), так и созданные по инициативе общественности, - считают авторы доклада.

Причем "общественные" могут быть потенциальными конкурентами для единственной оппозиционной ОСДП.

Среди позитивных ожиданий лидерами стали следующие возможности:

появление на волне подготовки к ним новых политических партий (27%);
увеличение количества партий, представленных в мажилисе парламента, до 4-6 (23%).

В то же время 18% опрошенных не исключают в контексте данных выборов роста протестных настроений в обществе.

Продолжение следует

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569246000
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