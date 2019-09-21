|Борьба элит в Казахстане только усиливается...
16:40 23.09.2019
Борьба элит будет только усиливаться - эксперты
Роман Иванов
Это может привести к росту протестных настроений.
Обострение противоречий между ведущими группами влияния предсказывают наблюдатели, причем может дойти даже до передела собственности и активов. При этом на политическом поле возможны серьезные изменения. Эксперты прогнозируют развитие гражданского общества, но отмечают, что власти вряд ли готовы к серьезному реформированию политической системы.
Об этом говорится в аналитическом докладе "Казахстан в новых политических реалиях: тренды и перспективы". Подготовили его Казахстанский Центр Аналитических Исследований "Евразийский мониторинг" (г. Нур-Султан, Казахстан) и Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" (г. Астрахань, РФ).
Продолжение. Читайте также первую часть.
На кого ставит Токаев?
Новое руководство расширяет уровень своей самостоятельности.
Во-первых, Токаев формирует собственную команду
- В этом процессе ему приходится пока балансировать между представителями так называемой "старой гвардии", к которой относится он сам, и молодого поколения управленцев. При этом президент делает большую ставку на последних,
- отмечают авторы.
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Видимо, из этих же соображений будет формироваться президентский молодежный кадровый резерв. Правовые основы для этого уже созданы.
Во-вторых, в ближайшей перспективе ожидаются политические и социально-экономические преобразования
Например, развитие диалога между властью и обществом. Для этого, в частности, создали Национальный совет общественного доверия.
В-третьих,
президент активизировал деятельность в сфере внешней политики,
которая хорошо ему знакома.
- Особенно это важно для выстраивания лично им конструктивных взаимоотношений
с руководителями других государств и международных организаций, - отмечают авторы.
Верят в новые партии, но не верят в благосостояние
Среди прочих респондентам задавали вопрос, насколько эффективно проходит реализация заявленных Токаевым мер. Оценивать эксперты должны были по пятибалльной системе.
Респонденты увидели
наибольший эффект во внешнеполитической, административной и идеологической сферах
А наименьший – в расширении участия гражданского общества в политической жизни страны и модернизации судебной системы.
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- Опрошенные эксперты сомневаются в готовности властей к серьезному реформированию политической системы Казахстана,
- сделали вывод авторы доклада.
Однако часть респондентов (18%) считают, что в обозримом будущем гражданское общество и его институты будут развиваться - и это позитивный процесс. Еще 25% полагают, что появятся новые политические партии.
- Менее всего респонденты ожидают повышения уровня жизни населения страны. А также развития местного самоуправления с введением выборности акимов сельских населенных пунктов, - отмечается в докладе.
Этим пунктам досталось всего по 2%.
Среди негативных процессов, вероятных в ближайшей перспективе, особо выделили:
обострение борьбы ведущих групп влияния внутри правящей элиты (21%);
рост и радикализацию протестных настроений в обществе (17%);
передел собственности и активов в экономике страны (15%).
Наименьшая вероятность у терроризма и религиозного экстремизма (1%).
- Скорее всего, такая оценка обусловлена определенным снижением уровня рассматриваемых угроз национальной безопасности Казахстана за последние три года. Вследствие как усиления антиэкстремистской деятельности государства и его уполномоченных органов, так и преобладания протестных настроений среди населения не в религиозной, а в социальной и политической сферах,
- считают авторы доклада.
Действительно ли у Nur Otan поубавилось влияния?
Особое внимание элиты и общественности привлекают будущие выборы в мажилис и маслихаты.
Во-первых,
в 2018 году в выборное законодательство внесли поправки. Теперь депутаты маслихатов будут избираться также, как и мажилисмены
То есть по партийной системе пропорционального представительства.
Во-вторых,
Nur Otan будет участвовать уже не как партия, возглавляемая действующим главой государства
- Несмотря на положение и возможности Нурсултана Назарбаева и присутствие Касым-Жомарта Токаева в Бюро Политсовета, статус партии в определенной степени понизился. Поэтому для нее участие в предстоящих парламентских и местных выборах может стать серьезным испытанием - с учетом отмеченного выше обстоятельства, а также роста протестных настроений в обществе, - говорится в докладе.
В-третьих,
эксперты до сих пор не исключают вероятности досрочных выборов
Хотя ранее Нурсултан Назарбаев утверждал, что они пройдут в конституционные сроки, ряд аналитиков считает, что налицо ряд оснований для досрочных. Это:
обновление депутатского корпуса представительных органов всех уровней как часть сценария транзита власти с целью изменения баланса сил в правящей элите страны. Что в свою очередь является одним из ключевых условий успешности реализации данного сценария;
проведение выборов под контролем Елбасы и его ближайшего окружения с целью обеспечения партии Nur Otan большинства мест в мажилисе и маслихатах всех уровней;
приемлемый для властей и партии Nur Otan текущий расклад сил в партийной среде Казахстана, включая отсутствие серьезных конкурентов.
Хотя другая часть уверена, что после президентских выборов власти нужен тайм-аут "в политическом, организационном и финансовом отношении".
Важнейший ресурс - время
Кроме того, на реализацию заявленных мер нужно время, в том числе и по повышению благополучия.
Иначе могут начаться протесты. А если они будут прямо во время избирательной кампании, это неприятно вдвойне
Время также понадобится для объявленной перезагрузки партии Nur Otan и максимального выполнения ее предвыборной программы.
И наконец, на создание и раскрутку новых партий тоже уйдет не один месяц.
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- Причем это могут быть партии как контролируемые определенными группами влияния (например, проект создания экологической партии), так и созданные по инициативе общественности, - считают авторы доклада.
Причем "общественные" могут быть потенциальными конкурентами для единственной оппозиционной ОСДП.
Среди позитивных ожиданий лидерами стали следующие возможности:
появление на волне подготовки к ним новых политических партий (27%);
увеличение количества партий, представленных в мажилисе парламента, до 4-6 (23%).
В то же время 18% опрошенных не исключают в контексте данных выборов роста протестных настроений в обществе.
Продолжение следует