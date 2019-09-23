Власти Пакистана одобрили строительство пяти СПГ-терминалов в стране

18:35 23.09.2019

В проекте примут участие несколько зарубежных компаний



Министр энергетики Пакистана Омар Айюб Хан заявил, что Исламабад одобрил строительство пяти СПГ-терминалов на территории страны, сообщает ТГ-канал "СПГ channel".

В проекте примут участие несколько зарубежных компаний, включая американскую Exxon Mobil Corp и британо-голландскую Royal Dutch Shell. Отмечается, что терминалы могут быть введены в эксплуатацию в течение трех лет.

Ну а мы с огромным интересом наблюдаем за развитием региона Индия- Пакистан- Бангладеш. Потенциал для развития - огромен.



23 сентября 2019