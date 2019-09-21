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Кадровыми перемещениями КПД госаппарата в Казахстане не повысить, - Д.Ашимбаев
18:38 23.09.2019

Д.Ашимбаев: Из-за частой ротации зиму можно встретить с одним руководителем, весну – с другим, а осень – с третьим. К чему все это ведет? По факту аппарат получает порцию ценных указаний от одного руководителя, только-только приступает к их исполнению, а его уже снимают и назначают нового, который, в свою очередь, дает другую порцию ценных указаний, и далеко не факт, что обе эти порции хоть в чем-то пересекаются

Алматы. 20 сентября. – Тулкин Ташимов

Коэффициент полезного действия (КПД) государственного аппарата стремится к нулю, и регулярно инициируемыми Акордой кадровыми перемещениями его эффективность не повысить, считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.
"КПД госаппарата стремится к нулю, повышать степень его эффективности никто особо не стремится, так как опасается серьезных последствий – полного развала госуправления. А ситуация со временем становится все печальнее и печальнее. У населения нет никакого доверия ни к одному государственному органу. Возникает некий вакуум власти, идеологии и стратегии. А выигрывают только те, кто способен отжимать финансы в любой политической ситуации. Поэтому о макроэкономической стабильности, промышленном росте и благосостоянии людей никто всерьез не думает", - прокомментировал Ашимбаев для КазТАГ инициированные Акордой кадровые перестановки в госаппарате.
По идее, продолжил эксперт, правильно расставив кадры, можно повысить эффективность государственного аппарата.
"Причем, лучше работать он будет не постоянно, а только какое-то определенное время. Не секрет, что есть люди, способные принимать самостоятельные решения, и есть люди, которые заточены на исполнение принятого кем-то решения. Последних назвал бы людьми инертными, и таких в любых структурах, госаппарат не исключение, большинство. Поэтому Токаев ищет как раз такую комбинацию людей, которая повысит эффективность госаппарата", - отметил собеседник агентства.
С другой стороны, дополнил спикер, нужен компромисс между стабильностью госаппарата и постоянными кадровыми ротациями.
"Понятно, что любые частые ротации довольно сильно давят на психику людей, из которых состоит госаппарат, выводят их из духовного равновесия", - полагает политолог.
На сегодняшний день, уточнил Ашимбаев, в Казахстане происходит кадровая чехарда.
"За примерами далеко ходить не надо. С начала текущего года сменилось четверо глав администрации, четыре госсекретаря, большое количество акимов, министров и вице-премьеров. Только во время правления (президента РК Касым-Жомарта – КазТАГ) Токаева, в частности, сменилось три главы президентской администрации. Поэтому аппарат не знает на кого ориентироваться – на первого, второго президента, или просто переждать смутные времена", - подметил эксперт.
К тому же, пояснил он, чиновники даже не знают, чьи указания исполнять.
"Из-за частой ротации зиму можно встретить с одним руководителем, весну – с другим, а осень – с третьим. К чему все это ведет? По факту аппарат получает порцию ценных указаний от одного руководителя, только-только приступает к их исполнению, а его уже снимают и назначают нового, который, в свою очередь, дает другую порцию ценных указаний, и далеко не факт, что обе эти порции хоть в чем-то пересекаются", - недоумевает собеседник агентства.
Аппарат, по словам спикера, просто не в курсе механизма принятия решений, а любая непонятность, безусловно, вызывает, в лучшем случае, раздражение, в худшем случае, имитацию реальной работы.
"Многие чиновники, возможно, ждут, чем конкретно закончится борьба внутри Акорды", - предполагает Ашимбаев.
И это будет продолжаться до тех пор, прогнозирует политолог, пока первый (президент РК Нурсултан Назарбаев) и второй президенты не сумеют договориться между собой, кто, чем и как будет заниматься.
"Сейчас они часто дублируют функции друг друга, говорят об одних и тех же вещах, высказываются по одним и тем же вопросам. Поэтому и возникают конфликтные зоны. Между тем второй президент никак не может определиться со своей постоянной командой, в силу чего стимулируется разброд и шатания. В таких условиях госаппарат работать просто не в состоянии", - подчеркнул эксперт.
Частая замена руководителей, уверен собеседник агентства, создают довольно превратное отношение к умению Токаева вести четкую и понятную кадровую политику.
"По уже озвученным мною причинам ему нужно уже в обозримой перспективе определиться с командой, иначе серьезных негативных пертурбаций в аппарате не избежать. Указания Токаева могут подвергнуться саботажу, открытому или скрытому, в данном случае не столь важно. В силу чего ни в политике, ни в экономике ничего происходить не будет", - разъяснил спикер.
Грань между людьми первого президента и людьми второго президента, делится наблюдениями политолог, весьма и весьма тонкая.
"К примеру, до марта текущего года все в госаппарате были людьми Назарбаева. А так как он, фигурально говоря, не поехал ловить рыбу на теплые моря, а остался в политической системе, то статус его людей не аннулирован. Поэтому сегодня часть аппаратных ориентируется на Назарбаева, часть – на Токаева, а еще одна часть находится в поле влияния и первого, и второго президентов. Сейчас четко сказать, что это человек Назарбаева, а это человек Токаева невозможно", - детализирует Ашимбаев.
На вопрос, можно ли считать назначение экс-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Романа Скляра вице-премьером чем-то исключительным, эксперт ответил, что "так как коренного изменения подходов к госуправлению и экономической политике не произошло, то и назначение нового вице-премьера особо ничего не меняет".
"У нас имеются весьма глубокие институциональные проблемы с качеством государственного управления, продуманностью решений, контролем за их исполнением, и потому любые частные кадровые назначения ситуацию изменить не в состоянии", - констатирует собеседник агентства.
В принципе, заметил спикер, в Казахстане ничего ровным счетом не происходит.
"Ни одна государственная программа не была в полной мере исполнена, ни по одной из них не было исчерпывающего отчета, а жалобы счетного комитета о плохом управлении финансами остаются без надлежащего внимания. А так как серьезной смены политической или экономической парадигмы в ближайшее время не ожидается, то уже случившиеся, нынешние и будущие кадровые перестановки можно назвать ни на что не влияющими аппаратными перемещениями", - заключает Ашимбаев.
Напомним, 18 сентября сообщалось, что Ерлан Кошанов назначен руководителем администрации президента РК, ранее занимавший это кресло Крымбек Кушербаев указом главы государства назначен государственным секретарем РК. Экс-госсекретарь Марат Тажин освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Роман Скляр освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития РК и назначен заместителем премьер-министра РК. Его место занял Бейбут Атамкулов, который ранее занимал должность министра иностранных дел Казахстана. Новым министром иностранных дел РК назначен Мухтар Тлеуберди.

Источник - КазТАГ
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