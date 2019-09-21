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Большая маленькая кривда. Шеф авиакомпании "Эйр Астана" П.Фостер, комментируя послание Токаева, говорит неправду?
18:40 23.09.2019

Почему руководитель авиакомпании "Эйр Астана" Питер Фостер, комментируя послание президента страны, говорит неправду?

Михаил КОЗАЧКОВ, 21 сентября 2019

В Казахстане продолжают активно обсуждать первое в отечественной истории послание главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА народу. В нем президент в числе других затронул и проблему ценообразования в целом и дорогих авиабилетов "Эйр Астаны" в частности. По всей видимости, завышенная стоимость услуг крупнейшей авиакомпании страны беспокоит не только простых граждан, но и руководство. И вот на уходящей неделе свою позицию по этому вопросу высказал главный пилот "Эйр Астаны" Питер ФОСТЕР. Журналисты сумели задать ему несколько вопросов на столичной международной туристической выставке Pata Travel Mart 2019. А в интервью порталу baigenews.kz солидный топ-менеджер сделал несколько весьма громких заявлений. Редакция "Времени" решила проанализировать это выступление.
Во-первых, стоит отметить, что мистер Фостер сказал много правильных, хотя и очевидных вещей. Действительно, билеты выгоднее покупать заранее, за несколько месяцев до поездки. При этом "Эйр Астана" может похвастаться не только самыми дорогими тарифами в стране, но и самыми дешевыми - если воспользоваться услугами лоукостера FlyArystan - "дочки" ведущего авиаперевозчика, то один перелет обойдется в 17 тысяч тенге, если оплатить его за пару месяцев. Правда, если покупать билет на того же "Летающего льва" за день до вылета, то он будет стоить даже дороже, чем у конкурентов. Когда же журналист поинтересовался, почему лоукостер (от слов low cost - "низкая цена") берет так дорого за свои услуги, президент "Эйр Астаны" отрезал: "Думаю, мы с вами не на Зеленом базаре, чтобы вести дискуссию о тарифах". Похоже, мистера Фостера достают подобными вопросами, даже когда он ходит на рынок за картошкой и луком.
Ну а во-вторых, президент крупнейшей авиакомпании наверняка лукавил, когда рассказывал о полном отсутствии какой-либо помощи со стороны государства. Этот фрагмент следует процитировать целиком.
"Давайте сразу скажем, что "Эйр Астана" является коммерческим, негосударственным предприятием. С 2002 года авиакомпания свою деятельность выполняет по коммерческим принципам. Первоначально инвестиции на момент создания компании со стороны двух акционеров имели место. Однако с тех пор никаких государственных субсидий, дотаций не было получено. Даже в виде, например, скидок на топливо или аэропортовые сборы. Свою деятельность "Эйр Астана" полностью выполняет на коммерческой основе", - подчеркнул Фостер.
Итак, лукавство №1. Господин Фостер уверяет, что государство никак не субсидирует "Эйр Астану". Но при этом в бюджете страны есть статья расходов "субсидирование регулярных авиа­перевозок". По данным главы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Натальи ГОДУНОВОЙ, на предстоящий трехлетний период (2020-2022 годы) на эти цели запланировано 19 млрд тенге - эта информация прозвучала в парламенте при обсуждении проекта трехлетнего республиканского бюджета. Кто-нибудь верит, что крупнейшая авиакомпания страны не откусывает свой кусок пирога от этих денег?
Момент №2. Питер Фостер подчеркнул, что с 2002 года "Эйр Астана" не получила скидок на топливо. Но эти слова легко опровергнуть. В Казахстане длительное время действовал меморандум на распределение авиатоплива, подписанный еще в 2008 году при активном участии тогдашнего вице-премьера Умирзака ШУКЕЕВА. Согласно этому документу все крупные авиа­компании и аэропорты получали определенный объем керосина по ценам гораздо ниже рыночных. Кто летал чаще - забирал больше. Неужто англичанин запамятовал?
Хотя действие того меморандума уже прекращено, "Эйр Астана" по-прежнему находится на особом положении. Редакция "Времени" обратилась с запросом в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, чтобы выяснить, сколько льготного топлива ведущий авиаперевозчик освоил в текущем году. По данным МИИР, за 8 месяцев 2019 года "Эйр Астана" закупила у отечественных ресурсодержателей 154 305 тонн авиа­топлива. При этом крупнейший ресурсодержатель - ТОО Petrosun - продает керосин по 219-223 тысячи за тонну. Между тем на свободном рынке, где как раз действуют те самые коммерческие принципы, о которых говорил Питер Фостер, топливо стоит гораздо дороже. Например, в сентябре в аэропорту Алматы тонну керосина отпускают по 298 тысяч тенге, в Нур-Султане - по 332 тысячи, в Шымкенте по 332, а в Таразе вообще по 350 тысяч.
И если бы "Эйр Астана" работала исключительно на коммерческой основе, никто бы ей не продавал топливо подешевле - исключительно по рыночным ставкам. И тогда разница в цене одной тонны достигала бы 100-120 тысяч тенге. В этом случае билеты на "Эйр Астану" стали бы дороже, чем в Европе, не на 30, как сказал Касым-Жомарт Токаев, а на все 50 процентов.
Рассуждая о влиянии различных факторов на стоимость билетов, мистер Фостер почему-то забыл упомянуть один маленький нюанс. "Эйр Астана" - самая крупная авиакомпания в стране. Согласно размещенному на ее сайте отчету по итогам 2018 года у этого авиаперевозчика было 34 самолета и 5210 сотрудников. Грубо говоря, один самолет содержит 153 работника, из которых летчиков и проводников явно меньше половины. Может быть, в этом и заключается главная причина дороговизны билетов "Эйр Астаны" - слишком много кого надо кормить?

Дословно
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
- Правительству необходимо системно и предметно заниматься вопросами ценообразования и тарифов. Это касается и товаров, и услуг естественных монополистов. Не секрет, что цены в нашей стране высокие - от продуктов питания и одежды до стоимости различных услуг.
Например, вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиа­перевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо дороже, порой до 30 процентов, чем в Европе?! Чем обоснована сравнительно высокая стоимость услуг наших аэропортов?
Почему стоимость авиатоплива для иностранных перевозчиков в казахстанских аэропортах выше, чем для отечественных?
В результате авиационная отрасль Казахстана теряет свою международную конкурентоспособность, снижается транзитный потенциал страны.
Из послания народу страны 2 сентября 2019 г.

Источник - "Время",
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569253200
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