 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Война? В Иране признали нападение на саудитов. Что делать Трампу? - А.Эскин
18:44 23.09.2019

Сможет ли президент Трамп найти альтернативу военному удару? Что может сделать он сейчас? Ясно его нежелание встревать в ближневосточные дрязги. Но ясно и то, что безнаказанность порождает новых чудовищ.
Авигдор Эскин, 23 сентября 2019, 17:45 - REGNUM В Иране признали, что атаку на саудовские нефтяные поля совершили они. В своей пятничной проповеди духовный и системный соратник верховного лидера, аятоллы Хаменеи, имам Ахмед Алмульхуда прямо указал в своей пятничной проповеди в городе Машхаде, что Тегеран стоит за зловещим нападением.

В своем выступлении, опубликованном на его странице в интернете, имам пространно рассуждал об успехах Ирана. Он говорил с восторгом об экспансии Ирана в Йемене, в Ливане, в секторе Газа, в Ираке. А потом пошел прямым текстом: "Знаете ли вы, где находится Иран? Разве юг Ливана - это не Иран? Разве "Хезболла" - не Иран? Разве не было беспилотников, которые направили против Саудовской Аравии йемениты? Разве это не Иран?"

Сумлевающихся просим зайти поскорее по этой ссылке, покуда ее не убрал разоткровенничавшийся хомейнист Ахмед Алмульхуда.
Иранские СМИ не спешат признавать, что их режим совершил преступление новой эры. Помнится, как ненавистный сосед Тегерана Саддам Хусейн предал огню сотни нефтяных объектов в Кувейте в 1991 году. И он заплатил за это очень дорого. Казалось, другим будет неповадно. Ан ошиблись!
Можно предположить, что иранский МИД стремится в эти дни не доводить уровень кипения до критической отметки, а "окешить" сокрушительные результаты успешной военной операции. Режим аятолл показал, что способен на нестандартные и болезненные для всего мира шаги. Одним махом им удалось на время приостановить добычу пяти процентов нефти мира. Дескать, нашу нефть не хотите, так не будет у вас и саудовской нефти.

Иранские дипломаты скажут это мягко и обтекаемо. Они будут сетовать на расторжение соглашения с ними со стороны американцев и введение жесточайших санкций, в которых участвуют не только США, но и все крупные европейские и российские компании (не правительства, но все крупные фирмы). А тут и свежая публикация в обычно достоверной Wall Street Journal о возможном новом иранском ударе по Саудовской Аравии. Если сбудется, то цены на нефть полезут еще вверх. К немалому удовлетворению России, но к финансовому спазму в Европе.

Тегеран показал, что умеет наносить удары неожиданно и болезненно. Он также показал, что готов идти на риски. Угрозы оказались подтвержденными весомыми делами. Мир привык уже к холостым иранским угрозам в адрес Израиля. Режим Тегерана не смог ни разу серьезно ответить на сотни израильских операций по ликвидации его инфраструктуры в Сирии и в Ираке. Но против саудитов они оказались горазды.

Таким образом, иранские дипломаты будут говорить с позиции силы. Они готовы идти на риски, которые не снились европейцам. Их режим трещит по швам. Экономическое положение катастрофическое. Молодежь далека от хомейнистского угара. Но никто не может точно назвать дату, когда вся эта империя исламизма обрушится. А покамест КСИР и дружины внутри страны удерживают власть. А аятоллы ведут страну к потрясениям и метастазам. Чтобы и другим плохо было. Особливо - ненавистным саудитам.

Зачем приближенный к Хаменеи имам сделал столь откровенное заявление? Иранский МИД с ухмылкой отрицает причастность режима к уничтожению нефтяных полей и завода в Саудовской Аравии. Нельзя исключать, что это свидетельство о тактическом разнстве между претендующими на умеренный тон и откровенно бесноватыми. Не стоит искать тут пропагандистских тонкостей. Но нет сомнений, что имам Ахмед Алмульхуда не просто так сказал своей пастве о том, что Иран соделал это преступление. И неспроста он разместил это в интернете.

Очевидно, что у имама были сведения от первого в Иране лица - аятоллы Хаменеи. Очевидно, что коли Алмульхуда не боялся говорить об этом открыто, то был убежден в благосклонности Хаменеи к такой публикации. И никаких претензий имаму никто не предъявил. Никаких осуждений и опровержений.

Теперь вопрос к Дональду Трампу. Доселе информация об акте агрессии Ирана исходила от американских спецслужб и от саудитов. Сейчас мы видим, что в Иране поднимается угарная волна мракобесия. Почувствовав безнаказанность, они начинают кичиться содеянным. Пусть не все, но в среде аятоллы Хаменеи, что весомо и значимо. Сможет ли президент Трамп найти альтернативу военному удару? Что может сделать он сейчас? Ясно его нежелание встревать в ближневосточные дрязги. Но ясно и то, что безнаказанность порождает новых чудовищ.
23 сентября 2019
Авигдор Эскин

Источник - regnum.ru
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