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Как США рекламируют российское оружие, - В.Малышев
18:51 23.09.2019

Владимир МАЛЫШЕВ | 22.09.2019 |

Американское вооружение, продаваемое за рубеж, работает "с переменным успехом"
Высокопоставленные американские политики и военные довольно занятно объяснили, почему системы ПВО США, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, отчего-то "не заметили" беспилотники, атаковавшие 14 сентября саудовские НПЗ с колоссальным ущербом для последних. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд уверяет, что ни одна система ПВО в мире не может отразить подобную атаку. А госсекретарь Майк Помпео говорит, что все системы ПВО работают "с переменным успехом".

Между тем, по открытым данным МО РФ, сейчас северную границу Саудовской Аравии прикрывают 88 установок Patriot, из них 36 PAC-2 и 52 новейших PAC-3. Могли ли американцы просто пропустить нападение, даже если эти системы работают у них, как говорит Помпео, "с переменным успехом"? А ведь еще в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии находятся три эсминца ВМС США с системой ПРО Aegis и 100 ракетами модификации SM-2.
Владимир Путин, отвечая 16 сентября на вопрос о помощи Эр-Рияду в связи с атаками дронов на объекты саудовской нефтяной промышленности, предложил королевству купить у России для защиты ЗРК С-400 или С-300.

…Когда автор этих строк работал в 90-х годах корреспондентом ТАСС в Греции, он был свидетелем того, как США навязывали грекам свои "Пэтриоты". Греки сомневались. Чтобы рассеять сомнения, они провели сравнительные стрельбы "Пэтриотов" и советских систем С-300 (главный разработчик – НПО "Алмаз"; в серию система была запущена в 1975 году). Советские изделия оказались лучше, но греки все-таки купили "Пэтриоты". По этому поводу в посольстве США в Афинах устроили банкет, на котором янки поднимали стаканы с виски, произнося тосты "за победу американского оружия"… Как американцам удалось победить в этом тендере, стало известно позднее, когда бывший министр национальной обороны Греции Акис Цохадзопулос получил 20 лет тюрьмы по обвинению в коррупции…

Однако греческие военные понимали, чье оружие лучше, и потом купили все же комплексы С-300. Кроме того, Греция приобретала в те годы ракеты "Оса", ТОР-2М, противотанковые комплексы "Корнет", десантные суда на воздушной подушке "Зубр" и даже списанную советскую военную технику из социалистических стран.
США навязывают свое оружие не только Греции. В 2017 году они продали различного вооружения на 80 миллиардов долларов. Ни одна страна еще не продавала столько за один год. Например, истребитель-бомбардировщик F-35, который стоит 85 миллионов долларов, поставляется в Великобританию, Австралию, Нидерланды, Италию, Норвегию, Израиль, Японию. Причем обслуживать F-35 можно лишь при участии сотрудников компании Lockheed Martin – производителя этих самолетов.

Между тем в апреле 2019 года в районе Тихого океана разбился новейший американский F-35A. По время эксплуатации самолетов данного типа не раз фиксировались случаи возгорания двигателя. По данным некоммерческой организации Project On Government Oversight (POGO), большинство явных недостатков F-35 Пентагон игнорирует. В августе 2018 года комиссия МО США, оценивавшая проект F-35, переквалифицировала ряд недоработок самолета из критичных во второстепенные (без видимых на то причин).

Постоянно падает другая американская военная авиатехника. В феврале 2018 года у Ф-16 ВВС США с авиабазы Мисава (Япония) загорелся двигатель. В июне того же года потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Тайваня. Только за 2018 год были зарегистрированы семь случаев крушений истребителей F-16, состоящих на вооружении США, Турции и Израиля. Часто падают машины С-130 "Геркулес" (основной военно-транспортный самолет США и НАТО); только за 2018 год зарегистрировано, по крайней мере, три таких случая; число погибших достигло десятков человек. Основная причина катастроф – технические неполадки.

А в самом невыгодном положении среди покупателей американского вооружения и военной техники оказались саудовцы, сделавшие ставку исключительно на закупки у США. Американский журнал Military Times (19.09.19) сообщает: "На протяжении десятилетий, особенно после иракского вторжения в Кувейт в 1990 году, саудовцы тратили миллиарды долларов на закупки иностранной военной техники и на обучение персонала... В последние годы саудовцы приобретают в США самую высококлассную боевую технику, включая истребители F-15, ударные вертолеты "Апач" и зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот". Но эта техники ни в коей мере не помогла в прошлые выходные [14.09.2019. – Ред.], когда было осуществлено нападение на НПЗ Саудовской Аравии".

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik подчеркнул, что США в последнее время лучше кого бы то ни было прорекламировали русские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.  "Я в восхищении: наш военно-промышленный и оборонный комплекс даже мечтать не мог о такой рекламе", – заметил Жилин. 

Неужели-таки председатель Объединенного комитета начальников штабов США и госсекретарь занялись рекламой российского оружия? Или, куда скорее, прав автор статьи "США сжимают кольцо вокруг Ирана", допускающий, что в нападении на объекты саудовской нефтяной промышленности йеменские хуситы и иранцы ни при чем? И, как пишет другой автор, удар по НПЗ Саудовской Аравии – это классическая "атака под ложным флагом"? В конце концов, "произошедшее после ударов по Саудовской Аравии повышение цен на нефть для американской экономики – хорошая новость".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569253860
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