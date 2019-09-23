Злючка-ключка. Ширин Айтматова в ютубе разоблачает кыр-депутатов-"бизнесменов"

19:08 23.09.2019

Ширин Айтматова перечислила депутатов, использующих законы для собственного обогащения (видео)



Автор: Айпери Жумабай кызы



23 сентября 2019



Бывший депутат, основательница народного движения "Умут 2020" Ширин Айтматова на своем УouTube-канале перечислила депутатов, использующих мандат для собственного обогащения и законы - для защиты своего бизнеса. Она указывает, какими компаниями они владеют и в этой связи высказывает критику.

Как заявила Ширин Айтматова, благодаря постановлению об освобождении НДС с импортного зерна, отдельные депутаты окупили затраты на парламентские выборы 2015 года и заработали 650 млн сомов.

Она обращает внимание на тот факт, что спустя 10 дней после выборов, 14 октября 2015 года, фракции СДПК, "Кыргызстан" и "Онугуу-Прогресс" выступили за отмену НДС на импорт пшеницы. Она указывает на причастность глав фракций и других депутатов к мукомольному бизнесу.

В качестве примера она приводит связь тогдашнего лидера фракции СДПК Чыныбая Турсунбекова с компанией "Акун", основателя партии "Кыргызстан" Шаршенбека Абдыкеримова - с компанией "КазГрейн". Кроме того, указывает, что лидер партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев до своего депутатства владел ОАО "Мариям", которым в данное врем руководит супруга нардепа.

Напомним, Ширин Айтматова с лета этого года запустила кампанию против коррупции.

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Источник: maralfm.kg