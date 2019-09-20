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В Киргизии идут "Игры кочевников". Потрачено уже 30 млн сомов, - Жаны ордо
19:14 23.09.2019

Как проходят Игры кочевников?

На этой неделе в Таласской области на республиканском уровне проходят Игры кочевников. Но некоторые депутаты и в этот раз отмечают Игры кочевников как расточительство, а не как спортивное или культурное мероприятие. Например, депутат парламента Дастан Бекешев написал, что житель Таласа потребовал от правительства остановить игру.

Напомним, Игры кочевников начались в Таласе 16 сентября. На них пройдут соревнования по 7 видам национальных игр с участием команд 7 областей. 17 сентября в комплексе Манас Ордо прошла культурная часть мероприятия. Игры должны завершиться 21 сентября.
Судя по написанному Дастаном Бекешевым в соцсети, к нему обратился житель Таласской области.
Депутат написал: "Сегодня мне позвонил житель Таласа. Он просил меня донести до правительства требование остановить Игры кочевников. Он сказал так: на границе гибнут люди, а мы здесь играем".
По мнению Бекешева, проведение игр – лишнее расточительство.

"Конечно, на фоне пограничного конфликта эти игры стали бессмысленными. Это не вина правительства, но начало игр в таком виде это его вина. Видно, что все сделано безо всякого желания, настроения и энтузиазма. Эти игры - выбрасывание денег на ветер. Туристов так не притягивают", - сказал депутат.
Бекешев также отметил отсутствие веселья на Играх, сказал, что в следующем году не надо ничего планировать в этом отношении.

"Теперь надо довести эти игры до конца. Потому что спортсмены подготовились, есть волонтеры, они не виноваты в отсутствии веселья на играх. Не надо в следующем году планировать проведение игр. Мы не можем даже отладить игру", - отметил народный представитель.

Известно, правительство на это мероприятие потратило 30 млн сомов. Некоторые граждане в соцсетях придерживаются мнения, что если бы потраченные в эти дни деньги направить на улучшение социального положения народа, живущего в приграничном с Таджикистаном Лейлекском районе, где в эти дни прошла перестрелка, тогда они не переселились бы, бросив свою землю, а граждане соседнего государства не захватили бы те пустующие земли.

Источник: газета "Жаны ордо" №25 от 20.09.2019/стр.2

Источник - gezitter.org
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