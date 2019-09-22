 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Звезда Востока. С Запада на Россию всегда надвигались угрозы, - Александр Проханов
20:07 23.09.2019

Президент Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Джона Болтона. Тот был сторонником жесткой антироссийской политики, побуждал Трампа нанести бомбовый удар по Ирану. Такая политика побуждает Россию усиленно сближаться с Китаем, находя в этой политике противовес агрессивной Америке.
Сближение России с Китаем является мучительной реальностью для российских либералов. В "Независимой газете" приближенный к правительству политолог Юргенс опубликовал статью, в которой заявлялось, будто бы в современном Китае сложилось национал-социалистическое государство. И, стало быть, Россия, которая сближается с Китаем, повторяет сближение Советского Союза с фашистской Германией.

Все эти утверждения и многие другие ухищрения должны заставить Россию отказаться от восточного вектора своей внешней политики. Однако этот вектор, в котором присутствуют и экономические, и военные, и геостратегические аспекты, имеет более глубокую и таинственную внеполитическую основу.

Пять веков русский человек двигался на Восток. Он покидал насиженные места и отправлялся в дальние дороги так, словно его влекла к себе таинственная звезда Востока. Конечно, он двигался за сибирской пушниной, его привлекало к себе золото Лены, он ставил остроги, обороняясь от степных кочевников…

Но помимо этих земных, очевидных мотивов, в русском человеке существовало таинственное влечение, загадочный зов, который вел его в бесконечную восточную даль, превращал русского человека в очарованного странника. Недаром все сказочные представления русских людей о чуде, о Благодати, о Жар-птице, связывались с Востоком, а не Западом. С Востока в пушкинские сказки пришли шамаханская царица, благодушный царь Салтан…
Русский человек предпринимал хождения за три моря, чтобы увидеть небывалые дворцы, висячие сады, божественную красоту фонтанов.

С Запада на Россию всегда надвигались угрозы. Запад сулил нашествия. И русский человек знал Запад, остерегался его, интересовался им как противником, чья армия была вооружена смертоносным оружием. Русский человек остро чувствовал Запад, интересовался им, а Восток он любил. И Восток отвечал русскому человеку тем же.

Это Запад на протяжении пяти веков культивировал русофобию, называл русских варварами, дикарями, исчадиями ада. Отношение к русским как недочеловекам сохранялось до середины ХХ века, когда Запад прислал сюда Гитлера с тем, чтобы Гитлер уничтожил русских.
Восток не знал и не знает русофобии. Восток испытывает к русским симпатию даже после острых, иногда кровопролитных стычек, как то было в недавнем Афганском походе. И сегодня Афганистан, познавший силу и жестокость русского оружия, испытывает к шурави не ненависть, а прежнюю симпатию и благорасположение.

Русские двигались на Восток, встречая на пути множество различных народов, больших и малых, помещая их в ковчег своей русской цивилизации, не истребляли эти народы, а всячески им благоволили. У этих народов благодаря русским возникли своя письменность, своя интеллигенция, появились могучие культурные и индустриальные центры.
Русское евразийство в своем походе на Восток поставило мощные столпы, на которых держался свод русского государства: Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток… Все это - столпы русского континентального евразийства.
Россия сберегала народы Востока от жестоких завоевателей, которые грозили и продолжают грозить этим народам беспощадным покорением.

Современные Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан являются лакомствами для хищных радикалов ИГИЛ. И только близость к России сберегает эти народы и государства от жестокого нашествия.
Когда русский человек подошел к побережью Тихого океана, континентальное евразийство плавно перешло в евразийство океаническое. На Тихом океане Россия встретилась с могучими цивилизациями: Индия, Китай, Япония, Корея. Эти бурно развивающиеся цивилизации создают турбулентный клубок противоречий, соперничают друг с другом, грозят войной. Россия пришла в этот регион как миротворец, стремящийся к гармонии к справедливости, к новому мировому порядку, принципом которого являются сотрудничество и взаимопомощь.

На Южном Урале есть место, именуемое Аркаим. Это матка, откуда вышел великий народ ариев и, разделившись на несколько потоков, ушел в Индию, в Иран, на Кавказ, в степи южной России. В Аркаиме зародились великие цивилизации Востока. Аркаим - их родина. И Россия сберегает эту родину, является хранительницей этого древнего евразийского очага.

Миссией России на Востоке, помимо миссии экономической, оборонной, геополитической, является гармоническое существование народов, культур, языков. Именно в этом находит свое воплощение Русская Мечта - мечта о божественной справедливости и мировой симфонии.

Источник - zavtra.ru
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