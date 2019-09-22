Национальный социализм без национального дебилизма. Об идеологии III тысячелетия и проблеме денег, - М.Моисеев

20:11 23.09.2019

Михаил Моисеев



На очередном (каком уж по счету?) мероприятии, посвященном созданию новой идеологии России, неожиданно речь зашла о национал-социализме. Завязалась жаркая дискуссия: ораторы, перебивая друг друга, жаждали донести до собравшихся свою точку зрения. Очень хотелось зевнуть: все эти ораторы затерялись в своем интеллектуальном поиске где-то в 20-30-х годах прошлого века. И я реализовал это свое желание, причем с особым цинизмом, громко и демонстративно, чем привлек внимание высокого собрания к своей скромной персоне. Собравшиеся, с недобрыми интонациями, уточнили мою позицию, на что я пообещал им к следующему подобному мероприятию представить концепт национал-социализма, приемлемого для III тысячелетия от Рождества Христова.

Мужик сказал, мужик сделал:

Параграф 1 разрабатываемой национал-социалистической программы должен гласить: Мы не являемся адептами какой бы то ни было политической системы прошлого, т.к. мы не намерены подгонять реальность под ту или иную идеологическую абстракцию.



Параграф 2 программы должен объяснять значение слова "национал". В нашем случае это трактуется следующим образом: "Мы делим всех людей на четыре части. Первая часть – это русские. Вторая часть – это те, кто хотят быть русскими. Третья часть – те, кто дружественно относится к русским. Четвертая часть – враги" (Александр Севастьянов).

К этому следует добавить, что либералы, независимо от их происхождения, статуса, ангажированности, симпатий или антипатий, являются врагами всегда. Либерализм тесно связан со стихией воды, дуализм для него естественен, а двойные стандарты – само собой разумеющееся норма. Если в т.н. "англосаксонском" мире либерал, как правило, это политик правого толка, патриот, апологет силы и харизмы, то на континенте либерал – это проповедник разложения и вырождения, размазня, дрянь и англосаксонская подстилка. Поэтому (в политическом контексте) сам термин "либерал" и любые производные от этого термина носят для нас исключительно негативный характер.



Параграф 3 программы должен разъяснить, что для нас социализм. Но прежде надо оговориться, чем социализм не является: совершенно очевидно, что социализм не является либерализмом. А поскольку либерализм – это торговля, возведенная в статус религии, в программе запишем:

Пункт 3.1. Мы против обожествления денег.

Потому что:

Пункт 3.2. Деньги являются не целью, а средством достижения целей.

Собственно этим либерал отличается от человека: для носителей либерального сознания деньги являются смыслом всей его муторной жизнедеятельности, в человеческом же обществе все обстоит несколько иначе. Деньги посюсторонни, их нельзя забрать с собой ни в рай, ни в ад, деньги относятся к миру материи, из чего логически следует:



Пункт 3.3. Финансами должны управлять производители материальных ценностей.

Это было бы здорово: такая схема коренным образом преобразила бы экономику и политику, ведь либерализм это лишь надстройка, базис которой – спекулятивный капитал. Выбив базис, мы разрушим и надстройку. Сверхзадача сего дня:

Пункт 3.4. Ликвидация спекулятивного капитала.

Передел собственности, перенаправление финансовых потоков, обобществление средств производства, избрание Царя и даже снижение цен на ЖКХ не дадут существенного, качественного результата без создания новой Системы, заменяющей собой старую. Ибо "все, что не замещает собой прогнившее, рискует быть задавлено гнилью" (Р. Ванейгейм). И в деле решения этой сверхзадачи опыт Иосифа Виссарионовича гораздо полезней, чем опыт Адольфа Алоизовича, т.к. Сталин создал работоспособную модель, а Гитлер всего лишь написал несколько глупых законов, которые принципиально ничего не изменили. А шуму-то было…

– Вы читали "Протоколы сионских мудрецов"?

– Да. Но хотелось бы уже почитать протоколы допросов сионских мудрецов.



Силовая, запретительная, карательная ликвидация спекуляции, конечно, имеет известный притягательный шарм. Однако существует и другой путь, который на данный момент представляется более реалистичным. Это:



3.5. Профанация денег.

Как известно, Бог задумал людей равными, а Кольт сделал их таковыми. Посмотрите, как ловко либералам удалось полностью дискредитировать идею свободы, раздробив большую Свободу (которую дал револьвер Кольта) на тысячи ничтожных, правовых, тошнотворных "свободок", даже перечислять которые мерзко. А если аналогичную схему взять, да применить к самому либеральному базису, т.е. в данном контексте, уничтожить Капитал бесконечным тиражированием малых капитальчиков, неподконтрольных большому бизнесу. Зло ото зла и умрет.



Поясню. О возможности появлении частных денег серьезно заговорили еще в 70-х годах прошлого века. Создание в 2009 году биткоина по значимости (должно было стать) равноценно изобретению Кольта, которое, правда, никак не выстрелит, потому что остается прерогативой узкой прослойки электронноозабоченных граждан. После 2009 года появилось порядка 3000 различных криптовалют, которые по сути являются клонами биткойна, хотя их разработчики каждый раз уверяют о создании новой, прорывной технологии.



Не будем уподобляться компьютерным занудам и не станем козырять знанием специфических косноязычных богохульных терминов. Все просто. Биткоин и другие криптовалюты – это программки, не только обеспечивающие денежные переводы в любое место подключенное к интернету, но и сами претендующие на статус платежных средств (сиречь денег).

Благодаря биткоину (худо-бедно) появилась электронная финансовая система, децентрализованная, автономная, (почти) анонимная, которую чисто технически никто не может взять под контроль, т.к. на ее работу (почти) не влияет человеческий фактор.



Надо двигаться дальше. Биткоин сделал свое дело, биткоин может уходить. Нужен компьютерный софт, который максимально упростил бы процесс создания новых и новых криптовалют (или форков одной криптовалюты), так чтобы каждый желающий одним нажатием кнопки "enter" смог создавать свои собственные цифровые деньги. И, конечно, необходимы интернет-биржи для действительно свободного обмена любого безнала.



Хочешь, например (во исполнение пункта 3.3.), построить свой завод – борзо печатаешь и выставляешь на биржу свою валюту, которая обеспечивается теми материальными благами, которые твой завод будет производить. И не нужны кредиты, инвестиции, фьючерсы, акции, облигации, долговые обязательства и даже краудфандинг. И вообще никакой "фантинг" не нужен. Как, впрочем, и современные экономисты.



Или, например, решил устроить фестиваль – тебе все равно надо печатать входные билеты. А зачем, если можно печатать деньги, ликвидность которых обеспечит возможность прохода на твой фест, забойная музыка, световое шоу, а также "зернь и прелестницы".

Не хотят российские банки идти в ДНР и даже в Крым, да и пес с ними – запустим в цифровом монетном кибердворе "блок-ополчейн" и наштампуем, например, "сивашкоинов".



Короче, в любой непонятной ситуации печатай деньги. Точнее, "дайте людям свободу делать дело, и они удивят вас своей изобретательностью" (Д. Паттон).

Если любой бомж сможет чеканить свои коины, то Ротшильдам рано или поздно придется с протянутой кипой приставать к пассажирам пригородных электричек: "Люди добрые, поможите пожалуйста, мы сами не местные…" Если любая кухарка сможет печатать свою валюту со своим портретом (или, например, с грудью) на виртуальных купюрах, это приведет к полной десакрализации денег. И это будет настоящая Революция, "восстание масс 2.0". И это будет реальный Третий путь, не марксистский и не буржуазный, о чем так много и складно разглагольствовали национал-социалисты ХХ века.



И еще. Андрей Фурсов говорит о надвигающемся корпоративном неофеодализме, а обрисованная нами схема хорошее финансовое орудие священной герильи против кощеевых ТНК. Но речь идет о несколько большем.

В современном, десакрализованном, механистическом, кибернетическом обществе имя человекоединицы не означает ровным счетом ничего, поэтому вполне логично, что человеческие имена с конца ХХ века постепенно, но повсеместно заменяются концлагерными ИНН. Однако если тот же самый пронумерованный индивид вдруг начинает чеканить монету с изображением собственного профиля – один этот факт придает его имени феодальный статус. А поскольку это электронная наличность, то мы получаем чистейшей воды археофутуризм, о котором, опять же, так много и складно пели нам в уши национал-социалисты ХХ века.



И вот какая загогулина: при предлагаемом раскладе мы практически реализуем главную фабулу коммунизма: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Ведь по большому счету, в предлагаемой системе, вы сможете наштамповать столько денег, сколько вам нужно для удовлетворения всех ваших запросов. Ликвидность же ваших дензнаков обеспечивается, в первую очередь, вашими исключительными способностями. Если, конечно, таковые есть.

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Написав сей текст, залез я в интернет, ознакомиться с новостями по затронутым вопросам. В информационной ленте, среди откровенного спама, обратило на себя внимание сообщение: русские айтишники, работающие в Силиконовой долине, на основе технологии блокчейна создают систему, которая напрямую позволит связать потребителя с производителем. Единственным посредником в такой системе будет служба доставки. Уже более 200 крупных компаний-производителей товаров ширпотреба проявили интерес к этой разработке. Это, конечно, совсем другая тема, чем освещенные в данной статье. Но тоже – тема.