Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год, - Г.Мирзаян

21:44 23.09.2019

Еврейское государство в глазах отечественного обывателя является образцом житейской мудрости и порядка. Однако израильского политикума это правило не касается – там царит разброд и хаос, недопустимый для воюющего государства.



Еврейское государство в глазах отечественного обывателя является образцом житейской мудрости и порядка. Лучшая армия в регионе, созданное в пустыне высокотехнологичное сельское хозяйство, стойкое к невзгодам население (еще бы – почти 70 лет живут в условиях блокады).



Однако израильского политикума это правило не касается – там царит разброд и хаос, недопустимый для воюющего государства. И сейчас этот хаос достиг кульминации – по итогам вторых за текущий год выборов в Кнессет партийный пазл не может сложиться в коалицию из 61 места в Кнессете.



Поствыборный расклад оказался следующим. Первое место на выборах заняла левоцентристская оппозиция – блок "Кахоль-лаван" (в переводе – "Сине-белые") во главе с Бени Ганцем. Она получила 33 мандата и может рассчитывать еще на 24 места, которые получили мелкие союзные партии. Итого 57. На втором месте партия нынешнего премьер-министра "Ликуд" ("Консолидация") – она получила 31 мандат. Кроме того, "Ликуд" может консолидировать под своим крылом партии с еще 24 мандатами (из которых 17 принадлежат ультрарелигиозным ШАС и "Еврейству Торы"), получив таким образом 55 мандатов. 13 мест получил "Объединенный список" (группа арабских партий). Они увеличили свое представительство в Кнессете за счет явки – сейчас арабские партии привели на участки около 60% своего электората, тогда как в апреле их явка составила менее 50% – и близки левым.



Однако в пазле по формированию правительства их не учитывают. Арабские политики выступают против самого существования Государства Израиль, и брать таких в коалицию смерти подобно – как политической, так и физической. Наконец, еще восемь мандатов получила партия "Наш дом – Израиль" (НДИ) Авигдора Либермана, представляющая интересы поселенцев и русскоязычных граждан страны.



Делатель королей захотел трон?

Как нетрудно догадаться, именно Либерман в этой ситуации оказывается "делателем королей". И, будучи правым в плане идеологии, он вполне мог бы подписаться в коалицию с Нетаньяху, дав правым большинство. Собственно, раньше он и состоял в правой коалиции, однако затем поднял бунт на корабле. Именно его бунт и стал причиной того, что по итогам апрельских выборов не была создана коалиция, а стране пришлось снова идти на участки в сентябре.



Формально Либерман протестовал против засилья ультраортодоксальных партий, которые уже достали множество светских израильтян. Пользуясь тем, что без них правой коалиции не будет, ультраортодоксы принуждали правые правительства давать своим сторонникам (многие из которых не служат в армии, не защищают страну, избавлены от ряда налогов и являются настоящими трутнями в государстве) различные новые льготы. Более того, они навязывали свои правила всему Израилю – чего только стоил запрет хождения общественного транспорта в Шаббат. Вот Либерман и решил возглавить усилившееся в обществе недовольство, выставив Биньямину Нетаньяху требование обуздать ортодоксов. "Одним из наших главных требований является обязательное изучение общеобразовательных предметов в школах ультраортодоксального сектора", – заявил Авигдор Либерман.



Естественно, и ШАС, и "Еврейство Торы" и их 17 мандатов категорически против таких требований, и принимать их Нетаньяху не может. Какой смысл получить восемь мандатов НДИ ценой 17 потерянных мандатов ультраортодоксов?



Либерман все это прекрасно понимает и принимает, ведь отказ Нетаньяху ведет его к настоящей цели – не роли младшего партнера, а посту премьер-министра. Лидер НДИ надеется, что после очередного промаха Нетаньяху (который теряет поддержку электората и находится под дамокловым мечом судебного преследования из-за нескольких коррупционных дел) в партии "Ликуд" начнется бунт. Нетаньяху снимут, будут искать нового лидера, и он – Авигдор Либерман, обладающий колоссальными связями в рядах правых – займет свое место на политическом олимпе страны. Даже если ради этого придется пожертвовать стабильностью государства и раскачать политическую лодку.



Добро пожаловать на участки?

Нетаньяху прекрасно осознает цели этой игры – как понимает он и то, что от судебного преследования его спасет только пост премьера и политический иммунитет, который ему может выписать лишь стабильная коалиция в Кнессете. Именно поэтому он ищет другие варианты для спасения. Один из них, в общем-то, и предлагает сам Либерман – создание коалиции национального единства из НДИ, "Ликуда" и "Кахоль-лаван". Правда, простая математика показывает, что, если Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц (у которых 31 и 33 мандата соответственно, итого 64) решат собрать коалицию, им Либерман с маленьким количеством мандатов и огромными амбициями уже не нужен.



Ключевое слово тут – "если". Со стороны Нетаньяху проблем нет, он уже предложил Бени Ганцу создать правительство национального единства. "Избиратели ожидают, что мы будем работать вместе. Нет никаких оснований для новых выборов", – отметил нынешний премьер. При этом "Ликуд" согласен даже на ротацию поста премьера (чтобы этот пост занимали оба лидера поочередно).



Однако проблема в том, что "Кахоль-лаван" хочет предоставить это право сначала Ганцу. Что, учитывая развитие уголовных дел против Нетаньяху, делает вероятной ситуацию, при которой он не сможет получить иммунитет и будет сидеть свой срок не на посту премьера, а в тюрьме. Естественно, "Ликуд" на такой вариант ротации не согласился, после чего Бени Ганц даже отказался встречаться для каких-либо обсуждений.



#{author}В результате сейчас сложилось несколько вариантов политического будущего страны. 25 сентября официальные итоги выборов будут положены на стол президенту Реувену Ривлину. В течение недели он решит, кому дать мандат на формирование правительства. После этого у "счастливчика" будет чуть более 40 дней (плюс еще пару недель, если мандат продлят) на формирование правительства большинства. Если он потерпит крах, право будет передано другой партии – на таких же условиях. Соответственно, "Ликуд" и "Кахоль-лаван" могут собрать экзотические коалиции (Нетаньяху попытается получить шесть мандатов из нынешнего "левого лагеря", а "Кахоль-лаван" постарается договориться с ультраортодоксами).

Однако куда более вероятными выглядят новые выборы. "Если никто из участников этой драмы не захочет отказаться от своих предвыборных обещаний, проклятий и бойкотов, в марте 2020 года мы будем избирать Кнессет 23-го созыва", – пишут израильские журналисты. И не исключено, что на них уставшие от политического бардака израильтяне могут перераспределить свои голоса. Отнюдь не в пользу Нетаньяху.



23 сентября 2019, Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ