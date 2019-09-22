Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин публично выступил за многоженство

21:50 23.09.2019

23 сентября 2019, : Елизавета Булкина



Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что официальное многоженство лучше, чем многочисленные связи на стороне.

"Мало ли мужчин-немусульман, которые имеют не двух, не трех жен в российском обществе? (...) Поэтому здесь на весы можно ставить – или иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности, и несколько брошенных детей, или иметь двух законных жен и нести ответственность и перед законом, и перед исламом", – приводит "Интерфакс" слова муфтия в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Гайнутдин отметил, что "если бы на законодательном уровне в республиках, где преобладают в основном мусульмане, разрешить двоеженство, многоженство, то это было бы целесообразно".



При этом муфтий подчеркнул, что "наше государство светское, и на всей территории Российской Федерации действуют федеральные законы, а федеральные законы – они для всех одинаковы".

"Я за законность и порядок, за соблюдение священного Корана и предписаний и за соблюдение федерального закона на всей территории Российской Федерации", – добавил он.

Ранее чеченский министр призвал не лицемерить и не скрывать многоженство.