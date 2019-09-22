Набиуло-грефовский "либерализм". Как угробить Россию? - М.Делягин

00:01 24.09.2019 От заявлений Грефа и Набиуллиной волосы встают дыбом

либералы считают, что государство должно служить не народу, а финансовым спекулянтам



Михаил Делягин



На Московском финансовом форуме было сделано такое количество грандиозных заявлений, что волосы встают дыбом.



Герман Греф о ненужности национальных проектов



Господин Греф высказался против национальных проектов, заявил, что они вредны, если я его правильно понял, он очень кудряво выражался. Не нужно эти проекты реализовывать. Ну, что у правительства на уме, то у Грефа на языке. В этом отношении он очень хорош, в свое время он объяснял, что либералам недопустима демократия, демократия невозможна для реализации либеральной политики, что нельзя, чтобы люди имели образование и понимали, что с ними делают либералы. Сейчас он высказался про национальные проекты.



Набиуллина: инвестиции ведут к падению роста ВВП



А теперь о фантастическом заявлении госпожи Набиуллиной. Вы же мне присылаете самые разные выдержки с ссылками из разных источников. Вот телеграмканал Буровая подвел замечательное резюме, я позволю процитировать близко к тексту: "Набиуллина предупреждает, что инвестиции ведут к падению роста ВВП и бюджетных доходов".



То есть, для любого человека, который даже ничего не понимает в экономике, это очевидный бред, потому что инвестиции – это способ развития экономики, другого способа нет. Но Набиуллина считает ровно наоборот.



"Банк России перечисли риски в экономике, из-за которых может не произойти, ожидаемое правительством, ускорение с очень скромного роста менее 1,3% в 2019 году до 2-3% в 2022 году. Вероятно, эта цифра означает для правительства колоссальный рост". Логика потрясающая.



"Если деньги фонда национального благосостояния начнут инвестироваться в экономику, то вырастут расходы бюджета". Логично.



Сейчас достаточно большие проекты по освоению Арктики, по освоению трудных проектов по Усть-Луге, достаточно большие проекты, которые, казалось, поднимут экономику, увеличат доходы нашей страны, буду рабочие места, и повысят экономический рост.



Но Банк России предупреждает, предостерегает правительство от инвестиций во внутренние активы. По мнению Набиуллиной, это даст быстрый рост экономики, но одновременно снизит темпы среднесрочной перспективы и повысит волатильность рубля.



Каким образом, быстрый рост снижает средний рост, Набиуллина пояснить не в состоянии. Но главное вывод, который она делает из этой страшилки. А вывод такой: Бюджет и экономика будут снова сильно зависеть от цен на нефть.



Возникает детский непроизвольный вопрос: А от чего же они зависят сегодня? От цен на российский картофель или на российский подсолнечник?









В качестве рецепта от нефтяной зависимости Банк России предлагает повысить порог ликвидности, после которой излишки средств ФНБ можно инвестировать в реальный сектор. Сегодня этот порог подошел к 7 % ВВП и ФНБ к нему вплотную к нему подошел.



То есть, Банк России предлагает принципиально ничего не делать, отказаться от развития, как такового, чтобы было все как в рекламе МММ - Мы сидим, а денежки идут.



Аргументация у ЦБ невообразимая, при росте внутренних инвестиций в нефтяную промышленность, придется повышать, так называемую, цену отсечения в силу бюджетного правила, которое установило само правительство. Его можно было бы изменить , даже Кудрин говорит о необходимости этого изменения, но правительство у нас настаивает.



Проще говоря, приложение в нефтянку из ФНБ 700 миллиардов рублей порог отсечения, начиная с которого деньги изымаются из нефтяной отрасли и направляются в федеральный бюджет, вырастит с 42 до 45 долларов за баррель.



Как учат нас из секты вашингтонского консенсуса, это приведет к изъятию до 2 % нефтяных доходов бюджета. При 50 долларах за баррель будет изыматься уже 6%. При этом никто не обращает внимания на рост экономики, налоговой базы, числа рабочих мест. Это все для Набиуллиной слишком сложно.



Она принципиально игнорирует то, что других инвестиций в нефтяную промышленность кроме внутренних нет в принципе в силу наличия санкций.



И Банк России тут играет даже с нулевой, а даже с отрицательной суммой. Чтобы не допустить роста порога отсечения цен на нефть в тех правилах, которые создало либеральное правительство Медведева, надо не допустить, причем, любой ценой роста самой нефтяной отрасли.



Следуя логике Банка России о вреде внутренних инвестиций, надо предупредить не только Минфин, но и весь общественный бизнес в целом. Между тем, главный риск достаточно локален. Это неумение работать с деньгами, когда инвестиции разворовываются, когда растет инфляция, отток капитала из страны.



Но практика показывает, что когда инвестиции жестко упакованы в проект со строгим контролем и четкими критериями будущих эффектов, стремительно растет и ВВП, и налоговая база, и доходы государства.



ЦБ РФ помогает развивать экономику Запада, но не России



ЦБ принципиально не верит в возможности российского государства и заявляет официально и открыто, что лучше ничего не делать, лучше инвестировать в зарубежные ценные бумаги, вкладываться в развитие Запада, поддерживать деньгами российских налогоплательщиков зарубежных конкурентов российских налогоплательщиков.



Все логично, ведь на Западе инвестиционный голод, а у нас денег куры не клюют. Стоит ли удивляться после этого, что российский частный бизнес работает на конверты в офшорах. Если государство в себя не верит, почему в него должны верить бизнесмены.



Либералы считают, что государство должно служить не народу, а финансовым спекулянтам



Добавлю от себя, что российские либералы и в целом либералы – это люди, которые считают, что государство должно служить не своему народу, а глобальным финансовым спекулянтам.



И поэтому логична позиция Набиуллиной – нельзя вкладывать деньги российских налогоплательщиков внутри России, не важно, как косноязычно, нелепо, с какими логическими нарушениями они все это обосновывают. Это совершенно не важно. Главное объяснить, показать всем, что деньги всех российских налогоплательщиков нельзя вкладывать в Россию. Они должны работать на глобальных финансовых спекулянтов.



Но либералы служат глобальным финансовым спекулянтам, а не России. Вот и все.



Это не логично с позиции российского государства, если оно, конечно, существует, что эти люди сидят не под судом и под следствием, а на своих официальных должностях и ударно управляют Российской Федерацией.



Артур из Москвы: Хотелось бы узнать у вас. Как сейчас не послушаешь новости, то Росстат так посчитал, то так посчитал. То зарплата растет, то падает, то туризм увеличивается. Вы можете объяснить, почему все этот так говорят?



Михаил Делягин: Хороший вопрос. Вы понимаете, когда у вас есть какая-то генеральная идея – идеология или стратегия, то вы всю свою деятельность, в том числе, в том, что вы рассказываете людям, вы (государство), подчиняете этой стратегии.



Грубо говоря, строите вы коммунизм, вы рассказываете людям о надоях, о привесах, о том, что построили, что сделали, о тех, кто там еще кое где у нас порой честно жить не хочет и так далее. И у вас есть четкая стратегия.



Когда вы включаете радио, телевидение, что угодно, вы понимаете, что вам говорят и о чем вам говорят.



Вот включаем либеральное медиа, вам расскажут, что в России все погано, Россия не имеет права на существование, мы должны сдохнуть, солнце всходит на Западе. Это четко выверенная стратегия.



РФ создавалась для разграбления советского наследства



Наше государство такой стратегии, которую можно выразить публично, не имеет. Причины могут быть разные. Я подозреваю, что стратегия такова, что ее просто нельзя озвучивать в обществе, потому что это государство создавалось еще в недрах Советского Союза, с моей точки зрения, как машинка по разграблению советского наследства. Людям невозможно говорить, что мы пришли, чтобы вас грабить.



Когда по любой причине нет стратегии, люди начинают говорить бессвязно, беспорядочно, то про это, то про то. И в результате, когда вы их слушаете, вы перестаете понимать, о чем это.



Включаю программу "Время" - это про коммунизм, понятно, включаю патриотический ресурс – это про то, что от тайги до британских морей, но не красная, не советская, армия все еще сильна.



А когда включаете сейчас государственную пропаганду, вы видите, что это большая машина "тумана". Машина, которая генерирует "туман", которая генерирует непонимание, чтобы вы не поняли, что происходит на самом деле. Потом и возникает такой вопрос.



Это значит, что "туман" работает, государственная машина работает, если вы не понимаете, что они хотят с вами сделать и что они хотят вам сказать.



Сергей из Новосибирска: Вот недавно Медведев сказал, что он приостанавливает действие 20 тысяч постановлений советских, регламентов, стандартов. Ведь в них было все проверено жизнью, человеческое было заложено. Как по-вашему, это приведет к улучшению жизни или к ухудшению?



Михаил Делягин: Скажем честно, что некоторые регламенты действительно очень сильно устарели, некоторые регламенты носят избыточный характер. Некоторые регламенты мешают жить в условиях современных технологий и не учитываются. С другой стороны страхи по поводу отмены существующих регламентов сильно преувеличены.…



Могут ли, например, олигархи реализовать свою мечту, как когда-то говорил господин Прохоров и ввести вместо 8-ми часового рабочего дня 12-ти часовой рабочий день? Ответ - не могут, потому что 8-часовой рабочий день после 18 года затвердили в 2001 году в Трудовом Кодексе. И чтобы это отменить, надо менять Трудовой Кодекс.



Безусловно, какие-то разумные ограничения будут отменены, и как всегда при отмене стандартов облегчаются действия недобросовестного бизнеса и затрудняются действия добросовестного бизнеса. Соответственно потребитель оказывается в худшем положении, чем оказывался до этого.



Когда вот так скопом отменяют лишь бы отменить, понятно, что это вызывает не очень хорошие последствия. Другое, что эти последствия будут небольшими еще и потому что российское государство достаточно наглядно и красноречиво игнорирует даже законы, даже Конституцию, и соответственно то, что оно игнорирует и не действует. Отменили это или не отменили, это не так важно.



Евгений из Москвы: Как вы можете оценить гайдаровские реформы 90-х годов



Михаил Делягин: Как попытку геноцида населения Российской Федерации.



Евгений из Москвы: Говорили раньше, что правительство Примакова вывело страну из кризиса. Это так?



Михаил Делягин: Это так, потому что я очень хорошо помню момент после дефолта. Я уже уволился из аппарата правительства, но я имел еще доступ ко всем документам в силу личных связей. Я в частности имел доступ к документам по объемам грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. Это как бы пульс страны. Они подводились ежегодно, и я видел, как медленно затухали грузовые перевозки. Я видел, как медленно останавливался маховик российской экономики. Как медленно остывало тело российской экономики. Как мы двигались к хозяйственному коллапсу. К полной катастрофе.



Сначала хотели назначить Черномырдина на пост премьера, так как этого хотел Ельцин, а Черномырдин "лег" под Березовского полностью. Госдума его прокатила, коммунисты в основном прокатили, у них были свои корыстные мотивы, но они сделали доброе, правильное дело, молодцы, что они тогда это сделали.



И когда депутаты проголосовали за Примакова, я находился в зале заседаний Госдумы в этот момент, там изменилась атмосфера. Вышел на сцену невзрачный, пожилой человек, сказал там какие-то ритуальные слова. Не обещаю вам чудес, даже не надейтесь, будет очень тяжело, будет много пота и труда, единственное, что я вам могу обещать, сказал Примаков.



Проголосовали и выдохнули, депутаты нашли на кого переложить ответственность и убедились в том, что этот человек вытянет.



До этого голосования была атмосфера ужаса, подавленности и безысходности.



Я работал в этом аппарате правительства, я видел, как много они делали какими малыми приложениями энергии. Это было единственное правительство, которое работало по правилам единым для всех, в режиме точечного ручного управления.



Они принимали постановление, оно действовало на всех одинаково…. Это люди, которые спасли экономику страны, и уже весной 1999 года ситуация стабилизировалась. А дальше Примаков сделал свое дело и правительство немедленно разогнали, потому что оно уже начинало переходить к обеспечению экономического возрождения и социального прогресса. Это было недопустимо для российских либералов.



И сразу после майских праздников 1999 года их отправили в отставку. Это был результат того, что они были прекрасными экономистами, честными людьми, но достаточно слабыми политиками. Источник - Absolut TV

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