Без Олимпиад? Капитулянство кремлевских мутьков не спасает Россию от спортивных санкций

00:03 24.09.2019

В ОКР заявили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио



В случае неблагоприятной ситуации со статусом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) перспективы участия олимпийской команды России в Олимпиаде 2020 года в Токио могут оказаться под угрозой, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.



"Судя по тому, что на основании доклада комитета по соответствию исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьезная", – приводятся его слова на сайте ОКР.

Поздняков отметил, что за три недели российским организациям, которые ответственны за процедуру передачи базы данных, нужно либо "доказательно опровергнуть подозрения" в манипуляциях, либо "предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц", которые к этой истории причастны.



"В противном случае наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия Олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году", – сказал Поздняков.

Глава ОКР заметил, что в комитете приложили большие дипломатические усилия для того, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества и позволить российским спортсменам выступать на Играх без ограничений.



"Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем. Надеюсь, те наши коллеги, кто уполномочен заниматься данной проблемой, оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны возникшие со стороны ВАДА вопросы. И дадут убедительные ответы", – заявил глава ОКР.



В пресс-службе МОК, между тем, заявили, что Международный олимпийский комитет будет следовать правилам ВАДА в вопросе допуска сборной России к летним Олимпийским играм, передает ТАСС. 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщили.

"Согласно новым правилам ВАДА, вступившим в силу в апреле 2018 года, этот процесс (лшения РУСАДА соответствия международному кодексу – прим. ВЗГЛЯД) осуществляется Всемирным антидопинговым агентством, МОК полностью соблюдает эту процедуру", – заявили в пресс-службе.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории.

В пятницу журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил о возможных манипуляциях с допингом со стороны России. The Telegraph сообщила, что России якобы грозит отстранение от Игр.



Пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов заявил, что информация о возможном отстранении российской команды является слухами.



Сергей Гурьянов