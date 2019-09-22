В главном туркм-курорте Авазе туркменкам запретили купаться... в купальниках

00:40 24.09.2019

В туристической зоне Аваза (Туркменистан) женщинам запретили купаться в купальниках



На пляжах Авазы в этом году женщинам и девушкам запретили купаться в купальниках. Как сообщает корреспондент Радио Азатлык в Балканском велаяте, за нарушение запрета женщин штрафуют на 200 манатов.



Как сообщил корреспондент Радио Азатлык, запрет ограничивается не только купальниками бикини, женщинам не разрешают купаться также в обтягивающей одежде.

"В случае нарушения запрета, если девушек ловят при купании в неположенной одежде, их штрафуют на 200 манатов (около 55 долларов по офиц.курсу) и выше. Женщинам и девушкам в этом году не дали нормально отдохнуть", - рассказал корреспондент Азатлыка, работающий в Туркменистане анонимно из-за опасений за свою безопасность.

По его словам, за дресс-кодом женщин на пляжах следят специальные полицейские, патрулирующие побережье. Ограничения на купание женщин наблюдались и в прошлом году, но тогда надзор был не таким строгим и женщин не штрафовали как это было во время пляжного сезона в этом году. Корреспондент также добавил, что пляжный сезон в Авазе обычно продолжается до середины октября.

"В Авазе сентябрь и первые недели октября считаются бархатным сезоном. Сейчас вода нагрелась и купаться комфортнее по сравнению с августом. Воздух все еще нагревается до 30 градусов. Кроме того, считается, что именно в это время концентрация йода и других элементов в воздухе на побережье самая полезная для здоровья, особенно для астматиков", говорит корреспондент.

По его словам, женщины жалуются на то, что им приходится заходить в воду в платьях, а это мешает им плавать и двигаться в воде. Из-за патрулирования пляжей Авазы "полицией нравов" и других ограничительных мер, говорит корреспондент Азатлыка, в этом году некоторые отдыхающие предпочли не приезжать на главный курорт Туркменистана.



Национальная туристическая зона Аваза, расположенная в двенадцати километрах от города Туркменбаши, считается одним из основных проектов, реализованных после прихода к власти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. На этот проект были потрачены миллиарды долларов, но из-за того, что для туркменистанцев доступ на этот курорт не всегда свободный, а зарубежных туристов очень мало, большинство фешенебельных отелей круглый год пустуют.