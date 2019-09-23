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Турция "зачистит" сирийских радикалов, - И.Субботин
07:23 24.09.2019

Анкара обдумывает военную операцию в провинции Идлиб

Турецкие военные могут ответить на попытки сирийских правительственных войск продвинуться в глубь зоны деэскалации.
Турция готова к самостоятельной операции против джихадистов, остающихся в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает арабское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на одного из помощников президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Готовность в одиночку провести военную кампанию в этом районе Анкара выражает впервые. В экспертной среде считают, что самостоятельная ликвидация радикалов может стать залогом того, что Идлиб сохранится в зоне турецкого влияния.
В Анкаре, похоже, созрел окончательный план по поводу сирийской провинции. Идлиб – последний крупный анклав сирийской умеренной оппозиции, в котором вместе с ней остаются боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) – радикальной группировки, поглотившей остатки запрещенной в РФ "Ан-Нусры".

По словам приближенных Эрдогана, сохранение ХТШ в Идлибе дает повод официальному Дамаску и лояльным ему формированиям атаковать провинцию, поэтому необходимость операции для Анкары очевидна. Те 12 наблюдательных пунктов, которые Турция установила вокруг Идлиба, постоянно подвергаются обстрелам со стороны правительственных войск, утверждают сами турки.
Военные источники Asharq Al-Awsat ранее сообщали, что Турция пыталась то убедить ХТШ в необходимости самороспуска, то расколоть группировку изнутри. Военный сценарий фактически означает, что Анкара так и не смогла сделать ни того, ни другого. С одной стороны, для турецкого руководства стратегически важно взять под контроль проходящие через Идлиб автомагистрали М4 (соединяет Алеппо и Латакию) и М5 (соединяет Алеппо и Хаму). С другой стороны, высказывались предположения, что Анкара готова "обменять" Идлиб на серьезные уступки, которые касаются северо-восточных районов Арабской Республики. Они расположены у сирийско-турецкой границы и потому представляют для Анкары наибольшее значение.

Отношения Турции с ХТШ не были так однозначны. Тема сохранения группировки в Идлибе была для турецкого руководства хорошим поводом перебрасывать свою ответственность за обстановку в провинции на Запад. Так, в январе этого года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что некоторые западные столицы поощряют боевиков, чтобы разрушить сочинский меморандум по Идлибу, согласованный между РФ и Турцией. "Они дают им деньги, поддерживают их, – пояснял шеф турецкой дипломатии в разговоре с журналистами. – Но я не думаю, что ХТШ усилила свои позиции. Они (боевики. – "НГ") были вынуждены уйти из определенных районов (Сирии. – "НГ"), сейчас же они пытаются вновь в них вернуться".

Тема Идлиба была основной на трехстороннем саммите РФ, Турции и Ирана в Анкаре. "Наибольшую озабоченность, безусловно, вызывает обстановка в идлибской зоне, контроль над которой фактически захватили аффилированные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ. – "НГ") радикальные группировки, – сказал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи. – Мы не можем, конечно, с этим смириться, поэтому договорились с господином Эрдоганом и господином Рухани (президент Ирана. – "НГ") продолжить совместную работу в интересах окончательного снятия напряженности в Идлибе".
При этом российский лидер заверил, что РФ продолжит борьбу с терроризмом в Сирии. Как позже заметила пресс-служба Кремля, ни о какой совместной трехсторонней операции в Идлибе на переговорах в Сочи речи, конечно же, не шло.

"Если Турция хочет сохранить Идлиб в сфере собственного влияния и тем более превратить его в свой "протекторат", как Африн или зону операции "Щит Евфрата", то без ликвидации ХТШ это сложно осуществить, – признал в разговоре с "НГ" руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – Даже в том случае, если Анкара постарается сохранить за оппозицией лишь приграничные районы Идлиба, то без решения проблемы ХТШ все равно не обойтись. Турция не сможет предоставить оппозиции в Идлибе физическую защиту от атак режима, пока там действует ХТШ, потому что в этом случае получается, что Анкара фактически защищает террористов, и резонанс в этой связи затрагивает гораздо больше, чем сферу российско-турецких отношений".

Аналитик полагает, что в случае положительного решения проблемы ХТШ и достижения соответствующих договоренностей с российской стороной, турецкие военные окажутся в состоянии самостоятельно отвечать на попытки сирийских правительственных войск продвинуться в глубь этой зоны деэскалации. Например, они смогут применять артиллерию. "И это уже не будет рассматриваться как поддержка террористов", – подчеркнул Семенов.
Однако, по мнению аналитика, для контроля над Идлибом Турции необходимо опираться на лояльные ей, а не ХТШ гражданские структуры. Это означает, что Анкара должна дать возможность работать в Идлибе временному правительству из Газиантепа, которое аффилировано с участвующей в астанинских встречах оппозицией, а не делать ставку на "правительство спасения", которое является структурой ХТШ. "Только это позволит реализовать там гуманитарные программы и привлекать средства для финансирования региона", – заключает эксперт.

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
23.09.2019

Источник - ng.ru
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