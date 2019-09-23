Ядерные державы испытывают оружие на уровне компьютерных игр, - новая пиар-инициатива от Елбасы

09:23 24.09.2019

Назарбаев призвал ядерным державам первыми выступить с инициативой об отказе ядерного оружия.



Державы, прежде всего, первыми должны выступить с инициативой о запрещении ядерного оружия, сказал на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Призываю включиться в процесс ратификации международных договоров, имеющих огромное значение для международного сообщества, - сказал Назарбаев.

Так, по его словам, Парижское соглашение по климату подписано 192 государствами, но многие стороны его так и не ратифицировали.



- Мы каждый день слышим, что планета нагревается, что идет великая катастрофа, но мы ничего не делаем, чтобы предотвратить это, - подчеркнул Елбасы.



Он добавил, что схожая ситуация наблюдается в случае с договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, договором о запрещении ядерного оружия, о нераспространении и ряда других.

- Призывать всех отказаться от ядерного оружия и от распространения, в то же время ядерные державы продолжают совершенствовать это оружие и испытывать на уровне компьютерных игр. Это не честно, это не будет работать. Прежде всего, ядерные державы должны выступить с этой инициативой первыми. Без этого дело не сдвинется, - отметил Нурсултан Назарбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан