Действующий замнач ГАИ Киргизии Чалыбаев подал в суд на... МВД

09:32 24.09.2019

23 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Реформа ДПС. Замначальника УОБДД Мирлан Чалыбаев подал в суд на МВД



Заместитель начальника Управления общественной безопасности дорожного движения Мирлан Чалыбаев подал в суд на МВД. Об этом 24.kg сообщил член экспертной рабочей группы по отбору в патрульную милицию Азамат Акенеев.

По его словам, Мирлан Чалыбаев считает, что конкурсный отбор - нелегитимный.

"Он подавал на позицию заместителя начальника нового управления патрульной милиции. Но на эту должность взяли женщину. За нее проголосовало большинство членов комиссии. Процесс отбора проходил законно", - сказал Азамат Акенеев.

Напомним, Управление патрульной службы милиции Бишкека заменит существующие Патрульно-постовую службу и Управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

В рамках пилотного проекта планируется выделить 197 миллионов сомов на укрепление материально-технической базы, в том числе на покупку легковых автомобилей, электрошокеров, бортовых компьютеров и других специальных средств, а также форменного обмундирования.